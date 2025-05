Εισαγωγή στη Σύγχρονη Commedia dell’ arte

Δημοσιεύθηκε 14.05.2025

Η ΕΘΑΛ διοργανώνει δωρεάν εργαστήρι Commedia dell’ arte, αποκλειστικά για επαγγελματίες ηθοποιούς, με τον διεθνούς φήμης ηθοποιό, σκηνοθέτη και ερευνητή του θεάτρου με ειδίκευση στη Commedia dell’ arte και στη χρήση μάσκας, Carlos García Estévez.

Το εργαστήρι θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Μαΐου 2025, ώρα 13:00-17:00 στο Θέατρο της ΕΘΑΛ στη Λεμεσό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φοράνε άνετα ρούχα και παπούτσια. Απαραίτητη κράτηση στο τηλέφωνο 25877827. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη.

Ο Carlos García Estévez είναι διεθνής καλλιτέχνης γεννημένος στην Ισπανία. Είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Manifesto Poetico, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ερευνητής του θεάτρου, παιδαγωγός και ειδικός στη Σύγχρονη Commedia dell’Arte και την παράσταση με Μάσκες.

Το Manifesto Poetico προέρχεται από την 25χρονη έρευνα του Carlos και τις παραγωγές που δημιούργησε διεθνώς. Έχει επίσης σκηνοθετήσει και παίξει σε περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες και σε περισσότερα από 45 διαφορετικά Πανεπιστήμια. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει αναπτύξει την έρευνα του σε σκηνοθεσία ποικίλων στυλ, σε διεπιστημονικές παραγωγές και σε σύγχρονο devised theatre. Η επιτυχία της δουλειάς του και η ενθουσιώδης ανταπόκριση του κοινού προέρχεται από την επανεφεύρεση του παραδοσιακού – λαϊκού θεάτρου. Όπως έχει μάθει από τον Ντάριο Φο, ο Carlos διατηρεί το πνεύμα του λαϊκού θεάτρου για να δημιουργήσει νέες σύγχρονες θεατρικές γλώσσες που μιλούν στο κοινό σήμερα.

Σκηνοθετεί παραστάσεις, εργαστήρια, παραγωγές του TransPoetico και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα σε Ευρώπη, Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία. Πρόσφατες σκηνοθετικές εργασίες του Carlos περιλαμβάνουν Nama Kamu Atas Perahu (Κουάλα Λουμπούρ, 2013), Tito’s Dream (ΗΠΑ, 2014), Bogota In Action (Μποκοτά, 2015), New York Lands (Νέα Υόρκη, 2016), Klassiek van de Toekomst (Χάαρλεμ,Ολλανδία, 2017), Hann: Voices of a Bay (Ντακάρ, Σενεγάλη 2018), Pulse (Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία 2018), The Gate of Hope (Γκουαδαλαχάρα, Μεξικό 2019), BELFAST 1919 (Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία 2019), In The Name Of Humanity (Wiikwemkoong, Καναδάς 2021) and If I Listened… (Wiikwemkoong, Καναδάς 2022).

Άλλοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί περιλαμβάνουν τους Donato Sartori, Yoshi Oida, Dario Fo, Simon McBurney, Peter Sellars, Marcello Magni, Gennadi Bogdanov, Pierre Byland, Eric de Bont, Kevin Crawford and Kaya Anderson (Roy Hart – Voice technique), Mario Gonzáles (Theatre de Soleil), José Luís Gómez (Teatro de La Abadía, Madrid), Tapa Sudana (Tribuana master και πρώην ηθοποιό στην ομάδα του Peter Brook) και Miquel A. Barceló.

Συμμετέχει ως συντονιστής κίνησης για την όπερα στα DNO (Εθνική Ακαδημία Όπερας Ολλανδίας) και στο Diep Muziektheater της Ολλανδίας.

Έχει εκπαιδευτεί για τρία χρόνια με τον Jacques Lecoq τόσο στο École Internationale de Théâtre όσο και στο L.E.M. (Laboratoire d’Etude de Mouvement). Φιλοξενείται συχνά ως εκπαιδευτής στο L’École Jacques Lecoq στο Παρίσι στο L.E.M., όπου είναι συνεργαζόμενος καλλιτέχνης και συνεργάτης στη μοναδική έρευνα που γίνεται εκεί.

Ο Carlos García Estévez σκηνοθετεί, παίζει και διδάσκει στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.