Ανοιχτό κάλεσμα για το «Dot.on.the.Μap Meeting Point»

Δέχεται προτάσεις κινηματογραφικών σχεδίων μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου

Το «Dot.on.the.Map Industry Days», θεματική δράση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2024» (12-20 Απριλίου 2024), θα λάβει χώρα από τις 18 μέχρι και τις 20 Απριλίου του 2024. Σημειώνεται ότι, το Φεστιβάλ αποτελεί θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, και διοργανώνεται από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο.

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης «Dot.on.the.Μap Meeting Point» επανέρχεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και δέχεται προτάσεις κινηματογραφικών σχεδίων, μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Το «Dot.on.the.Μap Industry Days» λειτουργεί ως πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης από το 2020, φέρνοντας παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους από τις χώρες της Μεσογείου μαζί με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου. Προσφέρει την ευκαιρία σε δημιουργούς ταινιών να παρουσιάσουν κινηματογραφικά σχέδια για παραγωγή ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Οι δημιουργοί αναμένεται να παρουσιάσουν κινηματογραφικά σχέδια σε στάδιο ανάπτυξης στο πλαίσιο του φόρουμ συμπαραγωγής μέσα από τη διαδικασία «pitching», με στόχο μελλοντικές συνεργασίες με άλλους κινηματογραφιστές, παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, εκπρόσωπους τηλεοπτικών καναλιών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πλατφόρμων, διανομείς, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο.

Το όραμα των διοργανωτών είναι η εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής σε μια δυναμική πλατφόρμα σύναψης καλλιτεχνικών και οικονομικών συνεργασιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και βιομηχανίας στην Κύπρο, αλλά και η αναβάθμισή της ως σημείου διασύνδεσης επαγγελματιών της εγγύς περιοχής με τον διεθνή χώρο.

Επικεφαλής της διοργάνωσης «Dot.on.the.Map Industry Days» είναι η παραγωγός - σκηνοθέτρια Δανάη Στυλιανού.

Το «Dot.on.the.Μap Industry Days» περιλαμβάνει δύο κύριες δράσεις:

Το φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Μap Meeting Point και Το Dot.on.the.Μap Cinema Talks, μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Το «Dot.on.the.Map Meeting Point» ανακοινώνει την έναρξη καταθέσεων κινηματογραφικών σχεδίων για ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους σε στάδιο ανάπτυξης. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Το διεθνές φόρουμ συμπαραγωγής «Dot.on.the.Map Meeting Point» προσφέρει στους δημιουργούς ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους μια πλατφόρμα παρουσίασης των κινηματογραφικών σχεδίων τους στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων επαφών για την υλοποίηση των προτάσεών τους. Aποβλέπει σε μια δυναμική επιλογή κινηματογραφικών σχεδίων από χώρες της Μεσογείου, δίνοντας σε παραγωγούς και σκηνοθέτες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε δυνητικούς εταίρους, με στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο συμπαραγωγής, χρηματοδότησης, ανάπτυξης και διανομής. Το φόρουμ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το «Dot.on.the.Map Meeting Point» θα επιλέξει έξι έως οχτώ (6-8) προτάσεις κινηματογραφικών σχεδίων μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και χρηματοδότησης, και οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επαγγελματίες από τον διεθνή κινηματογραφικό χώρο. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν ειδικοί στην ανάπτυξη ταινιών, παραγωγοί, χρηματοδότες, sales agents, εκπρόσωποι τηλεοπτικών καναλιών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πλατφόρμων, αλλά και διανομείς, εκπρόσωποι φεστιβάλ και χρηματοδοτικοί φορείς για τον κινηματογράφο. Oι παραγωγοί και σκηνοθέτες / σεναριογράφοι των προτάσεων που θα επιλεγούν για το Dot.on.the.Map Meeting Point θα παρουσιάσουν τα κινηματογραφικά τους σχέδια στο πλαίσιο διαδικασίας "pitching" και στη συνέχεια μέσα από κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 5 ο φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Μap Meeting Point αρχίζει στις 19 Δεκεμβρίου 2023, ενώ όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1 η Φεβρουαρίου 2024. Οι όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cyprusfilmdays.com/dotcall-for-projects-2024/

Dot.on.the.Map Cinema Talks

Το τμήμα Dot.on.the.Map Cinema Talks προσφέρει σειρά από masterclasses, συζητήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια με διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου. Οι δράσεις του Dot.on.the.Map Cinema Talks απευθύνονται σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού τομέα και διαπιστευμένους καλεσμένους του φεστιβάλ. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.