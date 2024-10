Αυτές οι ταινίες προβάλλονται σήμερα στο ISFFC 2024

Στις 20.00 στο Θέατρο Ριάλτο και στις 22.30 στο Dusty Munky

Συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου στο θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό. Σήμερα προβάλλονται, στις 20.00, οι ταινίες Morî [19′], No Horses on Mars [15′], 20 Euros [14′], Changing Rooms [18′], The Cost of Flesh [10′], Comrade Poopy [19′], In Our Millions [3′], A Deer Died Here 14′ και Δίλημμα / Dilemma 15′.

Στις 22.30 θα προβληθεί το Fatherhood στο Dusty Munky, μία επιλογή ταινιών σε επιμέλεια Σπύρου Χαραλάμπους, όπου οι παραδοσιακές προσδοκίες της πατρότητας αμφισβητούνται και επαναπροσδιορίζονται. Χωρίς προκαθορισμένους κανόνες ή προσδοκίες, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να διερευνήσουν νέα μονοπάτια ως προς την πατρότητα και τις σχέσεις τους. Η αλλαγή αυτή προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία και δημιουργικότητα στη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός ατόμου ως πατέρα, και ενθαρρύνει τους άντρες να εξερευνήσουν νέους τρόπους εμπλοκής και συμμετοχής στις ζωές των παιδιών τους.

20.00

Morî

19′, 2024

Τουρκία / Turkey

Μυθοπλασία / Fiction

Μοναδική ανάμνηση που απέμεινε στον Μόρι από τον πατέρα του είναι η ηχογράφηση μιας ιστορίας που του είχε διηγηθεί κάποτε. Ο Μόρι την ακούει συχνά. Μια μέρα, ένας νέος δάσκαλος φθάνει στο σχολείο. Όταν ο Μόρι τον βλέπει, είναι πεπεισμένος ότι πρόκειται για τον πατέρα του.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Yakup Tekintangaç

Σενάριο: Yakup Tekintangaç

Φωτογραφία: Emre Pekçakır Μοντάζ: Doruk Kaya, Amir Etminan

Σκηνογραφία: Güler Başar

Ενδυματολογία: Güler Başar

Μουσική: Mustafa Biber

Σχεδιασμός Ήχου: Taylan Geçit, Utku Gürler

Ερμηνευτές: Hayrünisa Akbaş, Ozan Çelik, S. Emrah Özdemir

Παραγωγός: Yakup Tekintangaç

Σε συμπαραγωγή με: Vefa Geylani, Vefa Film

To έργο του Yakup Tekintangaç (γεν. 1980, Άγρι) επικεντρώνεται σε θέματα όπως η παιδική ηλικία, η ταυτότητα και το αίσθημα του ανήκειν. Με τη μικρού μήκους ταινία του, Azad, απέσπασε πολλά βραβεία σε τοπικά και διεθνή φεστιβάλ, ενώ άγγιξε το 1,5 εκατ. προβολές στο YouTube. Η πιο πρόσφατη ταινία του, που υλοποίησε με τη στήριξη του Προγράμματος Κοινωνικής Σκέψης της Ε.Ε., έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Ομπερχάουζεν. Η ταινία εξακολουθεί να διανύει τη φεστιβαλική της πορεία.

Φιλμογραφία:

2024 Morî

2015 Azad

2014 Policeland

2013 The Capsule

No Horses on Mars

15′, 2024

Ολλανδία

Πειραματική

Ο θεατής γίνεται κάποιος άλλος μέσα από την αυθεντική οπτικοακουστική εκπροσώπηση της υποκειμενικής προοπτικής του ζώου. Η καθημερινή πρακτική της σχέσης αλόγου και ανθρώπου όπως τη βιώνει ένα άλογο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσα από τον κόσμο. Μεταφορά, νάρκωση, θεραπεία και καθοδήγηση κάνουν τη φοράδα να αισθανθεί μια απρόσμενη ευδαιμονία.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Bea de Visser Σενάριο: Bea de Visser Φωτογραφία: Adri Schrover, Thom de Bie, Bea de Visser Μοντάζ: Bea de Visser Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός: Bea de Visser Σκηνογραφία: Bea de Visser Μουσική: Daan Hofman Σχεδιασμός Ήχου: Bouk Bouwmeester Ερμηνευτές: Oliver Delgado, Equantico, Tess, Playboy, Julia Παραγωγοί s: Bea de Visser Εταιρεία Παραγωγής: Anotherfilm

H Bea de Visser έχει διακριθεί για το έργο της, το οποίο αποτελείται κυρίως από εγκαταστάσεις, film art και ηχητική περφόρμανς. Η φιλμογραφία της, και η κυρίως ψηφιακή πρακτική που εφαρμόζει, εστιάζει στην προοπτική της ζωγράφου και αφηγήτριας που κοιτάζει τον κόσμο μέσα από διαφορετικούς φακούς. Τα ζώα αποτελούν επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο έργο της, το οποίο σαγηνεύει τον θεατή χάρη στο πλούσιο κινηματογραφικό ιδίωμά της: ποιητικό σε ύφος, επιστρατεύει εναλλακτικές αφηγηματικές φόρμες.

Φιλμογραφία:

2024 No Horses on Mars

2019 The Animal That Therefore I Am

2011 Chairs Missing

2009 Mama Superfreak

2006 Roses and Fall

2004 Just a Minute Yoko

2004 The Second Memory

2001 The Barren Land

1999 Another Another

1996 A Breath Hush

20 Euros

14′, 2024

Κύπρος

Μυθοπλασία

Η έξοδος ενός ζευγαριού διακόπτεται άδοξα από έναν άντρα σε ένα πάρκινγκ, ο οποίος έρχεται να κλονίσει τις αντιλήψεις τους για τον σύγχρονο ανδρισμό.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μαχλουζαρίδης-Σιάλιτ

Σενάριο: Αλέξανδρος Μαχλουζαρίδης-Σιάλιτ

Φωτογραφία: Stephan Metzner

Μοντάζ: Αλέξανδρος Μαχλουζαρίδης-Σιάλιτ

Σκηνογραφία: Μικαέλλα Σωκράτους

Ενδυματολογία: Μικαέλλα Σωκράτους

Σχεδιασμός Ήχου: Σταύρος Τερλικκάς

Ερμηνευτές: Άνθη Κάσινου, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Γιώργος Αβραάμ, Σταύρος Πατσιάς, Μαρία Κωνσταντίνου, Φοίβος Χατζηνικολάου

Διεύθυνση Παραγωγής: Natalia Der Parthogh

Παραγωγός: Άντρος Αχιλλέως

Εταιρεία Παραγωγής: A.B. Seahorse Films Productions Ltd

Ο Αλέξανδρος Μαχλουζαρίδης-Σιάλιτ είναι βραβευμένος Κύπριος σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1996 και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2006. Ολοκλήρωσε το πτυχίο του (BA (Hons)) στις Κινηματογραφικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Falmouth και το μεταπτυχιακό του στη Σκηνοθεσία στη σχολή MetFilmSchool London. Προηγούμενες ταινίες του τιμήθηκαν με βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, προβάλλονται στην πλατφόρμα MUBI και έχουν συμμετάσχει σε BAFTA-qualifying φεστιβάλ (The Morning After, Leonidas and the Fish, In the Mood for Food, The Attic). Πολλές από τις ταινίες του είναι διαθέσιμες στο κανάλι του στο YouTube (alexmachsha).

Φιλμογραφία:

2024 20 Euros

2022 In the Mood for Food

2021 Leonidas and the Fish

2019 The Morning After

2019 The Attic

Changing Rooms Ce Qui Appartient à César

18′, 2024

Γαλλία France

Μυθοπλασία

Η μεγάλη αδερφή του δωδεκάχρονου Σεζάρ, η Λου, είναι θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Στα αποδυτήρια του μαθήματος ξιφασκίας, τα πάντα ορίζονται με το μέτρο της βίας. Ο Σεζάρ θα ήθελε πολύ να λαμβάνει μέρος σε όλες τις μάχες, μόνο που δεν έχει τα όπλα για να το πράξει.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Violette Gitton

Σενάριο: Violette Gitton

Φωτογραφία: Martin Laugery

Μοντάζ: Cyrielle Thelot, Clémentine Lacroux

Ερμηνευτές: Marius Plard, Billie Blain, Jala Altawil, Aliocha Reinert

Παραγωγοί: Jules Reinartz, Pauline Seigland, Lionel Massol

Εταιρεία Παραγωγής: Films Grand Huit

Έχοντας ανακαλύψει τον Κινηματογράφο μέσα από πρότζεκτ και ταινίες ιδίας παραγωγής στη γενέτειρά της, τη Βρετάνη, η Violette Gitton εγκαταστάθηκε στο Παρίσι για να σκηνοθετήσει την ταινία Changing Rooms με εταιρεία παραγωγής τη Films Grand Huit. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως εμψυχώτρια και διαχειρίστρια κατασκηνώσεων, καθώς και ως παιδαγωγός, ενδιαφέροντα τα οποία εξακολουθεί να εξασκεί, παράλληλα με τη συγγραφή σεναρίου. Αυτή την περίοδο, βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης ενός ηχητικού ντοκιμαντέρ για το Arte Radio, ενώ ετοιμάζει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο μεγάλου μήκους.

Φιλμογραφία:

2024 Changing Rooms Ce Qui Appartient à César

2018 Louis Dans tous les Sens

2016 La Gêne Éthique

Βραβεία:

Grand Prix - Prix Unifrance, France, 2024.

The Cost of Flesh Au Prix de la Chair

10′, 2023

Γαλλία

Μυθοπλασία

Η Αλίς είναι μια παράλυτη έφηβη που μπορεί να επικοινωνεί μόνο με την κίνηση των ματιών της. Ο αδελφός και η αδελφή της δοκιμάζουν μια ανορθόδοξη μέθοδο για να τη θεραπεύσουν.

Σκηνοθεσία: Tomas Palombi

Σενάριο: Flore Desbiens, Tomas PALOMBI

Φωτογραφία: Tomas Palombi Μοντάζ: Tomas Palombi

Σχεδιασμός Ήχου: Arthaud Versaveaud Ερμηνευτές: Nayla Berrada, Camille Monchy, Baptiste Philippe

Παραγωγός: Marc Eliel Chouraqui

Εταιρεία Παραγωγής: Beamlight Films

Συμπαραγωγοί: Florian Pannetier, Willfried Fedida, Creative Pepper, o62 Production

Ο Tomas Palombi γεννήθηκε το 1990 στη Γαλλία. Έχει εργαστεί ως διευθυντής φωτογραφίας σε πολλές ταινίες μικρού μήκους, μουσικά βίντεο και ντοκιμαντέρ. Το 2023 έστρεψε το ενδιαφέρον του προς τη σκηνοθεσία, γράφοντας την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, με τίτλο The Cost of Flesh.

Φιλμογραφία:

2023 The Cost of Flesh Au Prix de la Chair

Comrade Poopy

19′, 2024

Μιανμάρ, Γαλλία, Ιαπωνία

Ντοκιμαντέρ

Μετά τις διαμαρτυρίες κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Μιανμάρ το 2021, η Νο και ο σύζυγός της αποφασίζουν να αποδράσουν στη ζούγκλα. Στην καρδιά της άγριας φύσης, ο σύζυγος της Νο αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση που θα του αλλάξει τη ζωή: συστρατεύεται στο πλευρό των μαχητών της αντίστασης. Εν μέσω χάους και αβεβαιότητας, το ζευγάρι βρίσκει ανακούφιση σε έναν απρόσμενο σύντροφο: ένα γατί που ακούει στο όνομα Πούπι.

Σκηνοθεσία: M

Σενάριο: M

Φωτογραφία: M

Μοντάζ: M

Σχεδιασμός Ήχου: Stephane Debien

Με τη συμμετοχή: Minye Hla, Naw Htike

Παραγωγοί: Angele de Lorme, Kazutaka Watanabe

Εταιρείες Παραγωγής: Panorama films, ExNKK

Το άτομο M είναι σκηνοθέτης με καταγωγή από τη Μιανμάρ.

Φιλμογραφία:

2024 Comrade Poopy

In Our Millions

3′, 2023

Ηνωμένο Βασίλειο

Ντοκιμαντέρ, Πειραματική

Μια πειραματική ταινία για την αλληλεγγύη της Σκωτίας προς την Παλαιστίνη, γυρισμένη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 11ης Νοεμβρίου. Η ταινία δημιουργήθηκε με συνεργατικό τρόπο κατά την περίοδο δύο ημερών, με τη χρήση Super8 κάμερας και οικολογική επεξεργασία χειρός.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Μέλη Βασιλούδη Παγιάτα, Ally Lloyd, Esme Haddrill Selman

Φωτογραφία: Μέλη Βασιλούδη Παγιάτα, Ally Lloyd, Esme Haddrill Selman

Η Μέλη Βασιλούδη Παγιάτα είναι Κύπρια σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος και καλλιτέχνης με έδρα τη Σκωτία. Το έργο της επικεντρώνεται σε θέματα όπως η κουήρ ταυτότητα, η μετανάστευση, η μετα-αποικιοκρατία, η ταυτότητα και το έθνος. Ως γεωγράφος, την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η εύρεση αντικειμένων και αρχείων, η αμφισβήτηση αφηγημάτων και επιχειρημάτων, και η αποικιοποίηση της τέχνης και της κουλτούρας.

Φιλμογραφία:

2023 In Our Millions

A Deer Died Here

14’, 2023

Ιταλία

Μυθοπλασία

Ο Άλεξ, ένας νεαρός κηδεμόνας που πασχίζει να αντιμετωπίσει τα δικά του προσωπικά προβλήματα, είναι για δύο μήνες ανάδοχος του έφηβου Ραφαέλ, ώσπου συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να του προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Ο Ραφαέλ, όμως, είναι απρόθυμος να γυρίσει στα παλιά.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: John Giordano

Σενάριο: John Giordano

Φωτογραφία: Asfet Media

Μοντάζ: Simone Di Tella

Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός: Isabella Bruno

Σκηνογραφία: Lara Zeidan

Μουσική: Oliviero Forni, Andrea Di Marzio

Σχεδιασμός Ήχου: Stefano Di Fiore

Ερμηνευτές: Eugenio Franceschini, Leonardo Salari

Παραγωγός: Claudio Domenici

Εταιρεία Παραγωγής: MMTVFILM

Ο βρετανοϊταλικής καταγωγής John Giordano (32 ετών) είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης, με έδρα τη Ρώμη. Αποφοίτησε από τη Σχολή Κινηματογράφου Newport Film School της Ουαλίας όπου σκηνοθέτησε τη βραβευμένη ταινία AMIAS (2013). Το επίτευγμά του αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λάβει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σκηνοθεσία, στη London Film School. Στο πλαίσιο της πτυχιακής του, ανέλαβε την παραγωγή του Three Centimetres, σε σκηνοθεσία της Lara Zeidan, που απέσπασε το Βραβείο Teddy στην Berlinale και επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε πάνω από 120 φεστιβάλ. Έχει συνεργαστεί με εταιρείες όπως η BVLGARI και τηλεοπτικές σειρές όπως το Drag Race Italia. Το A Deer Died Here είναι η πιο πρόσφατη ταινία του (2023).

Φιλμογραφία:

2023 A Deer Died Here

2015 Falling as we Grow

2013 AMIAS

Βραβεία:

-Best Actor Award, Corto Colonna, Italy, 2024.

Δίλημμα Dilemma

15′, 2024

Κύπρος

Μυθοπλασία

Ένα νεαρό ζευγάρι αναγκάζεται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον του νεογέννητου παιδιού τους.

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία: Πάρις Χριστοφή

Σενάριο: Πάρις Χριστοφή

Φωτογραφία: Νικόλας Λοΐζου

Μοντάζ: Ανδρέας Χριστοφίδης

Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός: Αιμιλία Σουρμελή

Σκηνογραφία: Χριστιάνα Κουρέα

Μουσική: Δημήτρης Μύλης

Σχεδιασμός Ήχου: Δημήτρης Μύλης

Ερμηνευτές: Γιώργος Κυριάκου, Θέκλα Φλουρή, Ανδρούλα Ηρακλέους| Παραγωγός: Πάρις Χριστοφή

Ο Πάρις Χριστοφή γεννήθηκε το 1993 στη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Frederick με πτυχίο στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία (BA). Το 2019 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο Disconnected. Έχει συνεργαστεί με φεστιβάλ και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Εργάζεται στον τομέα της οπτικοακουστικής επικοινωνίας ως σκηνοθέτης, φωτογράφος και μουσικός. Το πάθος του για τη μουσική τον οδήγησε σε συνεργασίες με διάφορες μπάντες και καλλιτέχνες, τόσο στη φωτογράφηση όσο και στη δημιουργία μουσικών βίντεο.

Φιλμογραφία:

2024 Δίλημμα / Dilemma

2019 Disconnected

The Sea in Between

Lun Sevnik

15’, 2024, Σλοβενία ​

​Καθώς βοηθάει τον πατέρα του με την οικογενειακή επιχείρηση, ένας αγανακτισμένος έφηβος αναγκάζεται να μοιραστεί τη βάρκα με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία τουρίστα. Ενώ το αγόρι περιμένει εναγωνίως τον πατέρα του να επιστρέψει με την ψαριά της μέρας, ο τουρίστας αρχίζει να κάνει στον έφηβο απρεπείς προτάσεις.

Hard to Swallow

Magali Miniac

18’, 2024, Γαλλία ​

Τέλη της δεκαετίας του ’90. Η 17άχρονη Εμιλί ζει με τη μητέρα της στα προάστια του Παρισιού. Ένα βράδυ, αποφασίζουν με την κολλητή της να πάνε σε ένα πάρτι στη γειτονιά, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους. Ο πατέρας της υποσχέθηκε ότι θα περάσει να τις πάρει από το πάρτι.

Abel

Dekel Berenson, Paul Wesley

15’, 2024, ΗΠΑ

Συγκλονισμένος από τον πρόσφατο χωρισμό του, ο 17άχρονος Αμπέλ καταφεύγει στα βουνά για να κυνηγήσει ελάφια όπου συναντάει την ομορφιά της ζωής στη μοναξιά της φύσης, όχι όμως παρηγοριά στον πόνο του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, προς έκπληξή του, θα βρει παρηγοριά στην αγκαλιά του ηλικιωμένου πατέρα του. Εκεί, πατέρας και γιος θα επανασυνδεθούν μέσω της κοινής τους απώλειας.

By the Time I Came Looking, you Were Already Gone

Inti Rowland

9’, 2024, Ηνωμένο Βασίλειο

Ένας νεαρός κινεί για ένα ταξίδι σε μια χώρα μακρινή, αναζητώντας τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ.

The Building of Europe

Julian Albrecht-Lazo

15’, 2024, Λουξεμβούργο

Ένας μετανάστης εργάτης κτίζει πύργους σε μια άγνωστη πόλη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα χάσει τα γενέθλια της αποξενωμένης κόρης του. Όπως κάθε χρόνο, θα της στείλει ένα δώρο και μια κάρτα στην οποία θα της υποσχεθεί ότι, από τώρα και στο εξής, θα είναι πάντα δίπλα της. Όμως οι εργολάβοι και οι μηχανές που εξουσιάζουν τη μητρόπολη έχουν ορίσει ένα πολύ ακριβό τίμημα.

