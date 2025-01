Μια σειρά προβολών του Ινστιτούτου Γκαίτε παρουσιάζει γερμανικές ταινίες της Berlinale σε Λεμεσό και Λευκωσία

Το «Berlinale Selection 2025» είναι η έκτη έκδοση της σειράς προβολών που διοργανώνει το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, η οποία παρουσιάζει σύγχρονο γερμανικό κινηματογράφο στην Κύπρο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι γερμανικές ταινίες οι οποίες προβλήθηκαν στην Berlinale του 2024 και του 2023. Οι ταινίες θα με αγγλικούς υπότιτλους τον Φεβρουάριο του 2025: στις 5 Φεβρουαρίου στο Ριάλτο στη Λεμεσό, και από τις 13 μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2025 στο Πάνθεον στη Λευκωσία. Την εκδήλωση στηρίζει ο Ομίλος Φίλων Κινηματογράφου.

Η σειρά ταινιών παρουσιάζει μια επιλογή από διάφορα τμήματα της Berlinale του 2023 και του 2024 (Διαγωνιστικό τμήμα, Encounters, Berlinale Special, Perspektive Deutsches Kino, Generation 14plus, Forum), σε μια προσπάθεια συμπερίληψης επίκαιρων και σημαντικών θεμάτων. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια κωμωδία και λογοτεχνική μεταφορά, κοινωνικές ταινίες καθώς και ντοκυμαντέρ. Η κάθε ταινία μας ταξιδεύει σε διαφορετικές εποχές, πολιτισμούς, πόλεις, χώρες ή ακόμη και ηπείρους, παρουσιάζοντας διαφορετικές προοπτικές, ιστορίες και εμπειρίες.

Η ταινία When Will It Be Again Like It Never Was Before είναι μια συγκινητική και ταυτόχρονα αστεία ταινία για την ενηλικίωση κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Ο Γιόσσε περνάει την παιδική και εφηβική του ηλικία στους χώρους του ψυχιατρείου που διευθύνει ο πατέρας του, όπου βρίσκεται και το σπίτι της οικογένειάς τους, θεωρώντας τους ασθενείς του πατέρα του ως οικογένεια. Αυτή η ταινία ενηλικίωσης είναι ένας εορτασμός της ζωής σε όλο τον παραλογισμό και τη φευγαλέοτητά της. Βασίζεται στο αυτοβιογραφικό μπεστ σέλερ του βραβευμένου Γερμανού ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Γιόακιμ Μάιερχοφ.

© 2022 Komplizen Film GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / BETA Cinema GmbH / Frédéric Batier

Το ντεμπούτο ντοκιμαντέρ της Καταρίνα Πέτκε Reproduction είναι ένα προσωπικό έργο, καθώς εξετάζει τρεις γενιές γυναικών στην οικογένειά της. Η Καταρίνα Πέτκε, η ίδια καλλιτέχνις, γίνεται καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Αμβούργου, όπου σπούδασαν η μητέρα της και η γιαγιά της. Μήπως οι φιλοδοξίες τους ως καλλιτέχνιδες περιορίστηκαν από τη μητρότητα; Μπορούν να συνυπάρξουν η τέχνη και η μητρότητα; Η ταινία θέτει ερωτήματα σχετικά με τον φεμινισμό, την καριέρα και τη μητρότητα.

© Christoph Rohrscheidt

Η ταινία Elaha παρουσιάζει την ιστορία μιας νεαρής Γερμανο-Κούρδισσας που πρόκειται να παντρευτεί έναν βαθιά συντηρητικό Κούρδο και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτιστική της ταυτότητα και τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στην άνευ όρων αγάπη της για την οικογένειά της και την επιθυμία της για μια ανεξάρτητη ζωή. Τόσο η Μπαγιάν Λέιλα, που υποδύεται την Elaha, όσο και η σκηνοθέτιδα Μιλένα Αμπογιάν, έχουν κερδίσει βραβεία για την ταινία.

©Christopher Behrmann / Kinescope Film

Το From Hilde, with Love είναι η πιο πρόσφατη ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Αντρέας Ντρέζεν και η πέμπτη συμμετοχή του στο διαγωνιστικό τμήμα της Berlinale. Αυτό το συγκινητικό δράμα βασίζεται στη ζωή των μελών της αντιναζιστικής ομάδας Κόκκινη Ορχήστρα, Χίλντε και Χανς Κόπι. Αν και η ταινία διαδραματίζεται σχεδόν πριν από 80 χρόνια, τα θέματα που διερευνά παραμένουν καίρια και επίκαιρα.

©Frederic Batier Pandora Film Produktion

Στο ντοκιμαντέρ The Empty Grave οι Anges Lisa Wegner και Cece Mlay ακολουθούν οικογένειες από την Τανζανία που προσπαθούν να ανακτήσουν τα λείψανα των προγόνων τους, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς αποικιοκράτες, από τα δυτικά αρχεία, όπου φυλάσσονται. Πρόκειται για μια ταινία που «ισορροπεί ανάμεσα στο ιστορικό τραύμα και την ιστορική ευθύνη», όπως δηλώνουν οι σκηνοθέτιδές της.

© Salzgeber

Η Berlinale Selection 2025 ολοκληρώνεται με μια ταινία για το θέμα ταμπού του θανάτου - την ταινία Ivo της πολλά υποσχόμενης σκηνοθέτιδας Eva Trobisch. Η Ίβο είναι νοσηλεύτρια παρηγορητικής φροντίδας, ένα σωματικά και συναισθηματικά εξαντλητικό επάγγελμα. Μια από τις ασθενείς της, η Σολβέι, ήταν στενή της φίλη ακόμη και πριν από την ασθένειά της. Ένα πολύπολοκο ερωτικό τρίγωνο αναπτύσσεται μεταξύ της Σολβέι, του συντρόφου της Φράντς και της Ίβο. Η Eva Trobisch ανακηρύχθηκε από το Variety ως μία από τις σκηνοθέτιδες που πρέπει να προσέξετε το 2024 και κέρδισε το βραβείο Heiner Carow στην Berlinale 2024.

© Studio Zentral / Adrian Campean

Καθώς οι σινεφίλ από όλο τον κόσμο θα συναντιούνται στο χειμωνιάτικο Βερολίνο για την «Berlinale 2025», εμείς στην Κύπρο θα μαζευτούμε για να απολαύσουμε ταινίες του 2023 και του 2024 που επιλέχθηκαν από το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου για το πρόγραμμα Berlinale Selection 2025.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ

Τετάρτη 05.02.2025

18:00 When Will It Be Again Like It Never Was Before (Wann wird es wieder so, wie es nie war) (Σκηνοθεσία: Sonja Heiss, 2023, 116')

20:30 Reproduction (Reproduktion) (Σκηνοθεσία: Katharina Pethke, 2024, 111')

ΠΑΝΘΕΟΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πέμπτη 13.02.2025

20:00 From Hilde, with Love (In Liebe, Eure Hilde) (Σκηνοθεσία: Andreas Dresen, 2024, 125')

Παρασκευή 14.02.2025

20:00 Reproduction (Reproduktion) (Σκηνοθεσία: Katharina Pethke, 2024, 111')

Σάββατο 15.02.2025

17:30 When Will It Be Again Like It Never Was Before (Wann wird es wieder so, wie es nie war) (Σκηνοθεσία: Sonja Heiss, 2023, 116')

20:00 Elaha (Σκηνοθεσία: Milena Aboyan, 2023, 110')

Κυριακή 16.02.2025

17:30 The Empty Grave (Das leere Grab) (Σκηνοθεσία: Agnes Lisa Wegner, Cece Mlay, 2024, 97')

20:00 Ivo (Σκηνοθεσία: Eva Trobisch, 2024, 104')

To Berlinale Selection 2025 διοργανώνεται σε συνεργασία με το το Ριάλτο στη Λεμεσό και το Πάνθεον στη Λευκωσία, με την στήριξη του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 5 Φεβρουαρίου 2025 στη Λεμεσό, 13-16 Φεβρουαρίου 2025 στη Λευκωσία

ΤΟΠΟΣ: Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Πλατεία Ηρώων, 3040 Λεμεσός

Κινηματογράφος Πάνθεον, Διαγόρου 29, 1097 Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Με διαλόγους στην πρωτότυπη γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ελεύθερη είσοδος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros/BerlinaleSelection