6ο Dot.on.the.Map Ιndustry Days 

Στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2025»

Η πλατφόρμα συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης Dot.on.the.Map Ιndustry Days επανέρχεται για έκτη συνεχή χρονιά (10 - 12 Απριλίου 2025), και ανακοινώνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε διαπιστευμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου. Το Dot.on.the.Map Industry Days είναι μια θεσμική δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος. Το Φεστιβάλ αποτελεί θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, και διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο. Επικεφαλής του Dot.on.the.Map Industry Days είναι η παραγωγός και σκηνοθέτρια Δανάη Στυλιανού.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης, παραγωγοί, σκηνοθέτες και σεναριογράφοι από τις χώρες της Μεσογείου θα έχουν την ευκαιρία να διασυνδεθούν με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, με στόχο τη συνεργασία σε επίπεδο χρηματοδότησης, ανάπτυξης, συμπαραγωγής και διανομής ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν για τα προνόμια της διαπίστευσης και να αιτηθούν για να την αποκτήσουν μέχρι την Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cyprusfilmdays.com/industry/dot-accreditations/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Με βασικό στόχο την εκπαίδευση και δικτύωση των επαγγελματιών του κινηματογράφου, το Dot.on.the.Map Ιndustry Days ανακοινώνει μια σειρά από εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, συζητήσεις και masterclasses που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κινηματογράφου. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θέατρο Ριάλτο.

Παρασκευή 11 Απριλίου, 2025

10:30 Διαδικασία Pitching

Η διοργάνωση θα ανοίξει επίσημα την Παρασκευή, 11 Απριλίου, 2025 στις 10:30π.μ., με τη διαδικασία pitching στο Θέατρο Ριάλτο, κατά την οποία δέκα ομάδες παραγωγών - σκηνοθετών από χώρες της Μεσογείου θα παρουσιάσουν κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, στο φόρουμ συμπαραγωγής Dot.on.the.Map Meeting Point, με στόχο μελλοντικές συνεργασίες με άλλους κινηματογραφιστές, παραγωγούς, χρηματοδότες, sales agents, διανομείς, εκπρόσωπους φεστιβάλ και χρηματοδοτικούς φορείς για τον κινηματογράφο. Το pitching συντονίζει ο εκπαιδευτής και ειδικός σε θέματα ανάπτυξης ταινιών Hakim Mao ενώ το φόρουμ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

14:00 Ενημερωτική παρουσίαση Προγράμματος Μειοψηφικών Συμπαραγωγών του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Παρουσιάζει ο Δρ Μάριος Ψαράς, Πολιτιστικός Λειτουργός, Γραφείο Κινηματογράφου, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού

14:15 Ενημερωτική παρουσίαση: European Producers Club

Παρουσιάζει η Γενική Διευθύντρια του οργανισμού, Julie-Jeanne Regnault (Βέλγιο)

H Julie-Jeanne Regnault, Γενική Διευθύντρια του European Producers Club, θα παρουσιάσει το σημαντικό αυτό πανευρωπαϊκό δίκτυο ανεξάρτητων παραγωγών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η ομιλήτρια θα επεξηγήσει την αποστολή και τους σκοπούς του οργανισμού ως πλατφόρμα που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τις συμπαραγωγές μεταξύ χωρών της Ευρώπης και που προωθεί ευκαιρίες καινοτομίας, ενώ εργάζεται για την εξέλιξη και προστασία της Ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας σε πολιτικό επίπεδο.

Η Julie-Jeanne Regnault, ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκής οπτικοακουστικήςπολιτικής, υπηρέτησε ως γενική γραμματέας του EFAD (European Film AgencyDirectors Association, 2019 - 2025). Στον EFAD εργάστηκε στενά με τα εθνικά κέντρα κινηματογράφου σε ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο τη χάραξη Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στήριξη του ανεξάρτητου κινηματογράφου, την ενθάρρυνση συνεργασιών στον τομέα και την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιώντου πολιτισμού.

14:45 Ενημερωτική παρουσίαση: To UK Global Screen Fund και ευκαιρίες συμπαραγωγές με το Ηνωμένο Βασίλειο

Παρουσιάζει η επικεφαλής του UK Global Screen Fund, Elaine McElroy, (Η.Β.)

Σε αυτή την ενημερωτική παρουσίαση, θα μάθουμε περισσότερα για το UK Global Screen Fund (UKGSF), και τις ευκαιρίες διεθνούς συμπαραγωγής με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από τα κριτήρια επιλεξιμότητας, και τη διαδικασία αιτήσεων, η επικεφαλής του χρηματοδοτικού ταμείου, Elaine McElroy, θα προσφέρει μια περιεκτική περιήγηση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα που είναι διαθέσιμα για την ανεξάρτητη παραγωγή. Το UKGSF σχεδιάστηκε για να προωθήσει την ανεξάρτητη παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου στη διεθνή αγορά, τη διανομή ταινιών καθώς και την εμβάθυνση και περαιτέρω ενεργοποίηση των διεθνών σχέσεων του Η.Β. στον τομέα της ανεξάρτητης παραγωγής.

15:45 ΜΑSTERCLASS «Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης: Πώς να μεγιστοποιήσετε τη χρηματοδοτική προοπτική των ανεξάρτητων ταινιών καιτων εταιρειών σας»

Παρουσιάζει η ειδικός στρατηγικής δημιουργικής οικονομίας, Juliane Schulze, (Γερμανία)

Ποιες δημιουργικές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμόσουν οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες του κινηματογράφου για να επιτύχουν στο γεμάτο προκλήσεις οικοσύστημα της σημερινής βιομηχανίας του σινεμά; Σε ποιους σημαντικούς παράγοντες θα πρέπει να επικεντρωθούν ώστε να προσελκύσουν κοινό και χρηματοδότες; Πώς μπορούν να πείσουν επενδυτές και συνεργάτες ώστε να συμβάλουν στο δημιουργικό τους εγχείρημα; To masterclass αυτό - με αναφορέςσε επιτυχημένες περιπτώσεις- έχει στόχο να προσφέρει στο κοινό υλοποιήσιμες στρατηγικές προσέλκυσης εναλλακτικών χρηματοδοτικών εταίρων. Παράλληλα, θα προσφέρει τα κατάλληλα πρακτικά εργαλεία στους συμμετέχοντες για να τελειοποιήσουν τις επενδυτικές τους προσεγγίσεις και να ξεκλειδώσουν τη δυνατότητα των κινηματογραφικών τους έργων και εταιρειών στον μέγιστο βαθμό.

Σάββατο 12 Απριλίου, 2025

10:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ Γυναίκες στην κινηματογραφική βιομηχανία: επαγγελματικά βήματα, ανταλλαγή εμπειριών και δράσεις για την ισότητα

Συντονίζει η Lise Perottet, γενική συντονίστρια του οργανισμού Lab Femmes deCinéma (Γαλλία)

Η συζήτηση θα φέρει μαζί γυναίκες επαγγελματίες του σινεμά, σε μια ευκαιρία να μοιραστούν με το κοινό τα επαγγελματικά τους βήματα και βιώματα, ορόσημα στην καριέρα τους και σημαντικά επιτεύγματα. Παράλληλα, θα γίνουν αναφορές σε πιθανά εμπόδια που αντιμετώπισαν στην επαγγελματική τους πορεία, σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που έχει να διανύσει ακόμη μακρύ δρόμο μέχρι την επίτευξη της συμπεριληπτικότητας. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε θέματα έμφυλης ισότητας και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας στον τομέα, ενώ θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για πιθανές λύσεις και πολιτικές στήριξης των γυναικών επαγγελματιών ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια της καριέρας τους.

Στο πάνελ:

Giedrė Burokaitė, Παραγωγός, Akis bado, Λιθουανία

Edyta Janczak- Hiriart, Παραγωγός, Kometa Films, Γαλλία - Πολωνία

Τώνια Μισιαλή, Σκηνοθέτρια – Παραγωγός, Bark like a Cat, Κύπρος

Στελάνα Κληρή, Σκηνοθέτρια – Παραγωγός, Meraki Films, Κύπρος

Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, Σκηνοθέτρια, Κύπρος – Ελλάδα

11:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ Φεστιβάλ Κινηματογράφου από τον χώρο της Μεσογείου Συντονίζει η Ariane Buhl, The Right Ones, Γαλλία

Μια βουτιά στον κόσμο σημαντικών κινηματογραφικών φεστιβάλ από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Οι ομιλητές θα αναφερθούν στις διαδικασίες επιλογής ταινιών και τον καταρτισμό του φεστιβαλικού προγράμματος, καθώς και τις στρατηγικές που διέπουν τα φεστιβάλ τους. Επιπλέον, θα μοιραστούν με το κοινό πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιήσει ενώ θα συζητήσουν τον εξελικτικό ρόλο των κινηματογραφικών φεστιβάλ στη βιομηχανία του ευρωπαϊκού σινεμά.

Στο πάνελ:

Guillaume Calop, Συν-ιδρυτής και Διευθυντής του Φεστιβάλ Les Arcs, Γαλλία

Miguel Valverde, Iδρυτής και Πρόεδρος του Φεστιβάλ Indielisboa, Πορτογαλία

Vuk Perović, Υπεύθυνος Προγράμματος, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μαυροβουνίου, Μαυροβούνιο

Ena Rahelic, Επικεφαλής Αγοράς, Μεσογειακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σπλιτ, Κροατία

12:00 Ενημερωτική παρουσίαση Προσκλήσεις Ανάπτυξης Έργων “MEDIA”, Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη, Κύπρου

Παρουσιάζει ο Νέναντ Μπογκντάνοβιτς, Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, και Επικεφαλής Γραφείων/Σημείων Επαφής για τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «CERV» και Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο dotonthemap@cyprusfilmdays.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: dot.cyprusfilmdays.com

Διαδικασία Αιτήσεων για Διαπιστεύσεις

Η διαπίστευση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κινηματογράφου με ενεργό δραστηριότητα (παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, υπεύθυνους πωλήσεων, διανομείς, εκπρόσωπους φεστιβάλ και κινηματογραφικών φορέων, εκπρόσωπους τηλεοπτικών καναλιών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πλατφόρμων).

Αιτήσεις - Προθεσμία:

Αιτήσεις για διαπιστεύσεις από επαγγελματίες του κινηματογράφου γίνονται δεκτές στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://access.cyprusfilmdays.com μέχρι την Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025.

Σε ένδειξη της στήριξής τους προς την τοπική κινηματογραφική κοινότητα, οι διοργανωτές προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ διαπιστεύσεις σε όλους/ες τους/τις επαγγελματίες του κινηματογράφου που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Κύπρο, στον τομέα της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης ταινιών. Το κόστος για απόκτηση διαπίστευσης για διεθνείς επαγγελματίες είναι €45.

Η δράση Dot.on.the.Map Industry Days αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για δικτύωση των Κύπριων παραγωγών και σκηνοθετών και διασύνδεσή τους με σημαντικούς διεθνείς επαγγελματίες και φορείς του κινηματογράφου.