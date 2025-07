Πολυαναμενόμενες ταινίες στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Πολυαναμενόμενα νέα έργα από τους Kathryn Bigelow, Guillermo Del Toro, Noah Baumbach, Mona Fastvold, Luca Guadagnino, Yorgos Lanthimos, Olivier Assayas, Park Chan-wook, Benny Safdie και άλλους θα κάνουν πρεμιέρα στο Λίντο, δημιουργώντας μια πλούσια κινηματογραφική προσφορά.

Όπως αναμενόταν , μεταξύ των μεγάλων ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στη Βενετία είναι η «The Smashing Machine» του Safdie από την A24, με τον Dwayne Johnson στον ρόλο του δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC Mark Kerr και την Emily Blunt στον ρόλο της συζύγου του Dawn. το «Bugonia» της Focus Features, η τελευταία συνεργασία του Yorgos Lanthimos και της Emma Stone, που συμμετείχαν τελευταία φορά στο φεστιβάλ το 2023 με την οσκαρική ταινία «Poor Things», και το ψυχολογικό δράμα του Luca Guadagnino «After the Hunt», με τους Julia Roberts, Andrew Garfield και Ayo Edebiri. Η τελευταία ταινία μεγάλου μήκους του Guadagnino, που προέρχεται από τα Amazon MGM Studios, θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού.

Ο Μπαρμπέρα σημείωσε ότι η απόφαση να προβληθεί η ταινία εκτός διαγωνισμού ήταν του Guadagnino και της Amazon/MGM και τόνισε με υπερηφάνεια ότι η «After the Hunt» θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. «Θα την υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά», είπε.

Η ταινία «The Testament of Ann Lee» της Μόνα Φαστβόλντ, με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ στο ρόλο της ιδρυτικής ηγέτιδας του Κινήματος των Σέικερ, η οποία ανακηρύχθηκε από τους οπαδούς της ως η γυναικεία μορφή του Χριστού, θα κάνει την πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα. Η ανεξάρτητη ταινία, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, είναι σε σενάριο της Φαστβόλντ και του συντρόφου της Μπρέιντι Κόρμπετ («The Brutalist»).

Η Netflix, όπως και στο παρελθόν, θα έχει ισχυρή παρουσία στη Βενετία με τρεις ταινίες υψηλού προφίλ, όλες σε διαγωνιστικό πρόγραμμα.

Η Lido του γίγαντα του streaming παρουσιάζει την πολιτικά φορτισμένη ταινία της Kathryn Bigelow «A House of Dynamite», που σηματοδοτεί την πρώτη φορά της Bigelow πίσω από την κάμερα από το «Detroit» του 2017. Με φόντο μια φανταστική κρίση εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, το «House of Dynamite» πρωταγωνιστούν οι Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee, Gabriel Basso και Jared Harris.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η κωμωδία-δράμα «Jay Kelly» του Noah Baumbach, σε σενάριο του ίδιου και της Emily Mortimer, με πρωταγωνιστή τον George Clooney, «ο οποίος υποδύεται έναν επιτυχημένο ηθοποιό που περνάει μια κρίση ταυτότητας», όπως είπε ο Barbera, καθώς και η ταινία «Frankenstein» του Guillermo del Toro, μια νέα εκδοχή του κλασικού ταινίας με τέρατα, με τους Jacob Elordi, Oscar Isaac και Mia Goth. Όλες οι ταινίες είναι πρωτότυπες παραγωγές της Netflix.

Όμως, όσον αφορά τις ταινίες που θα κάνουν αίσθηση στο Lido, η μεγάλη καινοτομία της φετινής χρονιάς είναι η επέκταση της πλατφόρμας Mubi, που ειδικεύεται στις ταινίες τέχνης.

Η Mubi θα παρουσιάσει την ταινία που έχει ήδη ανακοινωθεί ως ταινία έναρξης του φεστιβάλ, την ερωτική ιστορία «La Grazia» του Paolo Sorrentino, που επανασυνδέει τον βραβευμένο με Όσκαρ Ιταλό σκηνοθέτη με τον ηθοποιό Toni Servillo από την ταινία «The Great Beauty». Η εξειδικευμένη πλατφόρμα streaming θα είναι επίσης παρούσα στο Λίντο με την τριλογία του Jim Jarmusch «Father Mother Sister Brother», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver και Charlotte Rampling. Η Mubi θα παρουσιάσει επίσης την 12η ταινία του νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Park Chan-wook, «No Other Choice», που σηματοδοτεί τα 20 χρόνια από την μεγάλη επιτυχία της ταινίας του «Lady Vengeance» στο Λίντο. Η Neon έχει τα δικαιώματα διανομής για τη Βόρεια Αμερική.

Στον διαγωνισμό του Λίντο συμμετέχουν επίσης από την Ασία η ταινία «The Sun Rises on Us All» του βετεράνου σκηνοθέτη Can Shangjun, ο οποίος κέρδισε το Αργυρό Λιοντάρι για τον καλύτερο σκηνοθέτη στη Βενετία το 2011 με την ταινία «People Mountain People Sea», και η ταινία «Girl», το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ταϊβανέζας σούπερ σταρ Shu Qi, τακτικής συνεργάτιδας του Hou Hsiao-hsien.

Από τις ταινίες εκτός διαγωνιστικού τμήματος ξεχωρίζουν η γεμάτη αστέρια αστυνομική ταινία μυστηρίου «In The Hand of Dante» του Τζούλιαν Σνάμπελ, με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Όσκαρ Άιζακ, Γκαλ Γκαντότ, Τζέραρντ Μπάτλερ και Μάρτιν Σκορσέζε (ο οποίος υποδύεται τον μέντορα του Δάντη Αλιγκιέρι), η ταινία θρίλερ με ομήρους «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ, με τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Ντέικρε Μοντγκόρι και Αλ Πατσίνο, το ντοκιμαντέρ της Σοφία Κοπόλα «Marc by Sophia», αφιέρωμα στον σχεδιαστή μόδας Μαρκ Τζέικομπς, το ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζογκ «Ghost Elephants», που ακολουθεί ένα μυστηριώδες κοπάδι ελεφάντων στις ζούγκλες της Αγκόλας, και το «Nuestra Tierra» της Λουκρέτσια Μαρτέλ, για τη δολοφονία του ιθαγενή ακτιβιστή Χαβιέρ Τσοκόμπαρ.

Σημειώνοντας ότι η ταινία του Σνάμπελ είχε καθυστερήσει λόγω διαφωνίας με τους παραγωγούς σχετικά με τη διάρκεια της, που είναι 150 λεπτά, ο Μπαρμπέρα επεσήμανε ότι η πλειονότητα των ταινιών στη Βενετία φέτος, με μία μόνο εξαίρεση, «διαρκούν μεταξύ 2 ωρών και 15 λεπτών και 2 ωρών και 30 λεπτών», είπε.

«Αυτό φαίνεται να έχει γίνει το νέο διεθνές πρότυπο παραγωγής», πρόσθεσε ο Μπαρμπέρα. «Είναι λίγο ανησυχητικό, να σας πω, ακόμη και για τους προγραμματιστές των φεστιβάλ, γιατί το να χωρέσουμε όλες αυτές τις ταινίες στο πρόγραμμα μας γίνεται προβληματικό. Αλλά θα βρούμε μια λύση».

Στην κορυφή της γαλλικής αντιπροσωπείας στον διαγωνισμό βρίσκονται δύο σημαντικοί σκηνοθέτες που υποστηρίζονται από την Gaumont. Το ιστορικό γαλλικό στούντιο θα παρουσιάσει σε πρεμιέρα το πολιτικό θρίλερ μεγάλου προϋπολογισμού του Olivier Assayas «The Wizard of the Kremlin», που εξερευνά την άνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν — τον οποίο υποδύεται ο Jude Law — και στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Paul Dano και Alicia Vikander.

Η Gaumont θα παρουσιάσει επίσης την επιστροφή του Φρανσουά Οζόν στο Λίντο με το «The Stranger», την προσαρμογή του κλασικού έργου του Αλμπέρ Καμύ που εξερευνά θέματα όπως η ανθρώπινη σκληρότητα, ο υπαρξισμός και ο μετα-αποικιοκρατισμός στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις Βαλερί Ντονζέλι συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα με το «À Pied D’Oeuvre», ένα δράμα για έναν άνδρα που περνάει πολλές αλλαγές για να πραγματοποιήσει το κρυφό του όνειρο να γίνει συγγραφέας. Η ταινία είναι σε σενάριο της Ντονζέλι και του Ζιλ Μαρσάν.

Η Γαλλία έχει επίσης την ταινία που θα κλείσει το φεστιβάλ εκτός διαγωνισμού: το δυστοπικό θρίλερ «Chien 51» της Studiocanal, σε σκηνοθεσία του Cedric Jimenez, με πρωταγωνιστές δύο από τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς της χώρας: την Adèle Exarchopoulos («Beating Hearts») και τον Gilles Lellouche («The Stronghold»). Η ταινία είναι παραγωγή της Chi-Fou-Mi, που ανήκει στην Mediawan.

Από άλλες χώρες της Ευρώπης, ο βραβευμένος με Όσκαρ Ούγγρος σκηνοθέτης László Names («Son of Saul») συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα με το ιστορικό δράμα «Orphan», που αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αγοριού που μεγαλώνει με την μητέρα του, η οποία του διηγείται ιδανικές ιστορίες για τον νεκρό πατέρα του. Επίσης από την Ουγγαρία, στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχει το δράμα «Silent Friend» της Ildiko Enyedi («On Body and Soul»), που έχει ως κεντρικό θέμα ένα μεγαλοπρεπές δέντρο σε έναν βοτανικό κήπο που παρατηρεί τους ανθρώπους, με ένα καστ που περιλαμβάνει τον Tony Leung Chiu-wai από το Χονγκ Κονγκ, στον πρώτο του ρόλο σε ευρωπαϊκή ταινία.

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) εκπροσωπείται στον διαγωνισμό από το καυτό πολιτικό δράμα της Τυνησίας Kaouther Ben Hania «The Voice of Hind Rajab», που αφορά τη δολοφονία μιας 5χρονης Παλαιστίνιας που εγκαταλείφθηκε σε ένα αυτοκίνητο που είχε δεχτεί επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα στις 29 Ιανουαρίου 2024 και αργότερα βρέθηκε νεκρή. «Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις ταινίες που θα κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση, και ελπίζω όχι με πολεμικές αντιπαραθέσεις», δήλωσε ο Μπαρμπέρα. Σημείωσε ότι η Μπεν Χάνια χρησιμοποίησε τις πραγματικές ηχογραφήσεις των τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του κοριτσιού και της μητέρας του.

Η Σαουδική σκηνοθέτις Σαχάντ Αμίν, της οποίας η φεμινιστική παραβολή «Scales» έκανε αίσθηση μετά την πρεμιέρα της στη Βενετία το 2019, επιστρέφει στο Λίντο με το «Hijra», ένα δράμα που επικεντρώνεται στον δεσμό που δημιουργείται μεταξύ διαφορετικών γενεών Σαουδικών γυναικών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην έρημο. Το «Hijra» θα προβληθεί στη νέα ενότητα Venezia Spotlight της Βενετίας, που αντικαθιστά το Horizons Extra.

Την ενότητα «Horizons», αφιερωμένη σε πιο πρωτοποριακά έργα, ανοίγει η ταινία «Mother», που σηματοδοτεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο της σκηνοθέτιδας από τη Βόρεια Μακεδονία Teona Strugar Mitevska («God Exists, Her Name Is Petrunya») και πρωταγωνιστεί η Noomi Rapace στο ρόλο της Μητέρας Τερέζας.

Η ισχυρή ιταλική λίστα περιλαμβάνει το «Below the Clouds», το νέο υψηλού προφίλ ντοκιμαντέρ του Gianfranco Rosi, του οποίου το «Sacro GRA» κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι της Βενετίας το 2013, και το «Duse», τη βιογραφική ταινία του Pietro Marcello για τη θρυλική ιταλική ντίβα του θεάτρου Eleonora Duse, με πρωταγωνίστρια τη Valeria Bruni Tedeschi, που θα διαγωνιστεί. Η ταινία «A Year of School» της ανερχόμενης σκηνοθέτιδας Laura Samani, που έκανε αίσθηση με το «Small Body» το 2021, θα κάνει πρεμιέρα στην ενότητα Horizons, όπως και η ταινία «The Kidnapping of Arabella», η δεύτερη ταινία της Carolina Cavalli, της οποίας η ταινία «Amanda» ξεχώρισε στην ενότητα Orizzonti Extra το 2022. Η Ιταλίδα Benedetta Porcaroli («The Leopard») και ο Chris Pine συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Arabella».

Είναι ενδιαφέρον ότι οι Ιταλοί σκηνοθέτες έχουν εξασφαλίσει τρεις από τις τέσσερις θέσεις της Βενετίας που είναι αφιερωμένες στις τηλεοπτικές σειρές. Ο βετεράνος σκηνοθέτης Marco Bellocchio θα παρουσιάσει μια σειρά με τίτλο «Portobello», που ανακατασκευάζει μια από τις πιο θορυβώδεις παραβιάσεις της δικαιοσύνης στην Ιταλία, ενώ ο ειδικός του είδους Stefano Sollima θα παρουσιάσει την πρωτότυπη σειρά του Netflix «The Monster of Florence», που αφορά μια σειρά φρικιαστικών δολοφονιών με σεξουαλικό κίνητρο που έλαβαν χώρα έξω από τη Φλωρεντία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η σειρά «A Prophet» της Studiocanal, σε σκηνοθεσία του Ιταλού Enrico Maria Artale («Django», η σειρά), είναι μια διασκευή της ταινίας του Jacques Audiard από το 2009, με ένα νέο, πολυποίκιλο καστ με επικεφαλής τον Mamadou Sidibé.

Η τέταρτη τηλεοπτική σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στη Βενετία είναι το «Etty», μια διασκευή των ημερολογίων της Ολλανδής συγγραφέως Etty Hillesum, η οποία δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς. Σκηνοθεσία: Hagai Levi, δημιουργός της ισραηλινής τηλεοπτικής σειράς «Be’Tipul», που προσαρμόστηκε στην τηλεοπτική σειρά «In Treatment» του HBO.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Alexander Payne θα προεδρεύσει της κύριας κριτικής επιτροπής.

Η 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

