Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε: Σύμβολο της «χρυσής εποχής» του κινηματογράφου
Δημοσιεύθηκε 24.09.2025 07:41
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε: Σύμβολο της «χρυσής εποχής» του κινηματογράφου

Συμμετείχε σε πάνω από 150 κινηματογραφικά έργα συνεργαζόμενη, επίσης, με τους σκηνοθέτες Σέρτζιο Λεόνε, Λουίτζι Κομεντσίνι και Μάριο Μονιτσέλλι.

Ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού κινηματογράφου, η ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η κορυφαία Ιταλίδα ηθοποιός πέθανε στο Νεμούρ, λίγο έξω από το Παρίσι, όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης της, Λοράν Σαβρί.

Η «Ωραιότερη Ιταλίδα της Τύνιδας»

Είχε γεννηθεί το 1938 στην Τύνιδα, από γονείς με καταγωγή από την Σικελία, και μιλούσε γαλλικά, ιταλικά και αραβικά. Το 1957 κέρδισε τα καλλιστεία «Ωραιότερη Ιταλίδα της Τύνιδας» και μπόρεσε να ταξιδέψει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Οι συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες

Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Ιταλούς σκηνοθέτες: από τον Λουκίνο Βισκόντι, στον «Γατόπαρδο» και στον «Ρόκο και τα αδέλφια του», μέχρι τον Φενερίκο Φελλίνι στην ταινία «Οκτώμισι, 8 ½».

Συμμετείχε σε πάνω από 150 κινηματογραφικά έργα συνεργαζόμενη, επίσης, με τους σκηνοθέτες Σέρτζιο Λεόνε, Λουίτζι Κομεντσίνι και Μάριο Μονιτσέλλι.

Συμπρωταγωνιστές της, ήταν κορυφαίοι ηθοποιοί, όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο Αλέν Ντελόν και ο Βιτόριο Γκάσμαν.

Σύμφωνα με τον ιταλικό και τον διεθνή τύπο, ήταν μια από τις ωραιότερες ηθοποιούς στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, της είχε απονεμηθεί το Χρυσό Λιοντάρι Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η Χρυσή Άρκτος Καριέρας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το γαλλικό βραβείο Λουμιέρ.

«Απλώς ένα ατύχημα»

Η Καρντινάλε ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα σε ηλικία 17 ετών, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς στην Τυνησία, όπου γεννήθηκε από Σικελούς γονείς που είχαν μεταναστεύσει στη Βόρεια Αφρική. Ο διαγωνισμός την έφερε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου τράβηξε την προσοχή της ιταλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Προτού συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς, ήθελε να γίνει δασκάλα.

«Το γεγονός ότι κάνω ταινίες είναι απλώς ένα ατύχημα» είχε αποκαλύψει η Καρντινάλε παραλαμβάνοντας ένα βραβείο για το σύνολο του έργου μου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το 2002. «Όταν με ρώτησαν: Θέλεις να παίξεις στον κινηματογράφο: είπα όχι και επέμειναν για έξι μήνες» είχε πει σύμφωνα με το CNNi.

Πηγή: cnn.gr

