Μετά από 15 χρόνια, ο Άντι Γκαρσία γυρίζει το φιλμ νουάρ «Diamond»
Δημοσιεύθηκε 15.10.2025 13:07
Η παραγωγή της CineSon Entertainment γυρίζεται αυτήν τη στιγμή στο Λος Άντζελες.

Ο Άντι Γκαρσία επέστρεψε στη σκηνοθεσία με το «Diamond», ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ, το οποίο προετοίμαζε για σχεδόν 15 χρόνια.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα βρίσκεται, επίσης, ανάμεσα στο εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τη Βίκι Κριπς, τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ, τη Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ, τον υποψήφιο για Όσκαρ Μπιλ Μάρεϊ, τον πολυβραβευμένο Ντάστιν Χόφμαν, καθώς και τους Ντεμιάν Μπιτσίρ, Ντάνι Χιούστον, Λατάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον, Γιουλ Βάζκεθ, Ρόμπερτ Πάτρικ και Ρέιτσελ Τικότιν.

Το φιλμ επικεντρώνεται στον Joe Diamond, έναν άνδρα, που μοιάζει να είναι «εκτός χρόνου», κουβαλώντας ένα τραυματικό παρελθόν και έχοντας μία ασυνήθιστη ικανότητα να επιλύει εγκλήματα, χρησιμοποιώντας την ευστροφία και την παρατηρητικότητά του.

«Δουλεύω αυτήν την ταινία για σχεδόν 15 χρόνια. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για τις ανεξάρτητες παραγωγές», ανέφερε ο Άντι Γκαρσία στο Deadline για την ταινία που έγραψε και είναι, επίσης, στην παραγωγή.

«Οι ιστορίες θέλουν τον χρόνο τους για να ξεδιπλωθούν. Σε στοιχειώνουν όσο συνεχίζεις να τις δουλεύεις. Όταν είναι έτοιμες στον δικό τους χρόνο, οι θεοί του σινεμά ανοίγουν το παράθυρο της ευκαιρίας. Ίσως τους εξαντλούμε με την επιμονή μας, οπότε παραιτούνται και σε ευλογούν με αυτό το εξαιρετικό καστ ηθοποιών για να πεις την ιστορία σου. Τα όνειρα μερικές φορές γίνονται πραγματικότητα», συμπλήρωσε.

Το «Diamond» αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική απόπειρα του σταρ μετά το ντοκιμαντέρ του 1993, «Cachao. Como Su Ritmo No Hay Dos» και τη ταινία «The Lost City» το 2005.

Στην παραγωγή συμμετέχουν, επίσης, ο Jai Stefan για λογαριασμό της Shrink Media και ο Frank Mancuso Jr.

Πηγή: ΚΥΠΕ

