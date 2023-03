Το ARTos House παρουσιάζει μια βραδιά διεπιστημονικής φωνητικής παράστασης

Odeya Nini - Μια σόλο φωνή και Physical Plastic aka Γιάννης Χριστοφίδης και Kestrel Farin Leah

Το ARTos House παρουσιάζει την τραγουδίστρια και συνθέτη Odeya Nini με έδρα το Λος Άντζελες και το ηχοθεατρικό δίδυμο Physical Plastic (Γιάννης Χριστοφίδης και Kestrel Farin Leah) σε μια βραδιά διεπιστημονικής φωνητικής παράστασης.

"Μια μέρα, κάθισα με τη συνθέτρια-τραγουδίστρια Odeya Nini σε ένα μικρό πάρκο στο Mount Washington, ενώ εκείνη ερμήνευε το έργο της "I See You". Κανείς άλλος δεν ήταν εκεί. Ένιωσα ότι η μουσική επανεφευρίσκεται νότα προς νότα, μετά τον κατακλυσμό. - Alex Ross, The New Yorker

Το A SOLO VOICE, που συνέθεσε και ερμήνευσε η Odeya Nini, είναι μια έρευνα για την αντήχηση, τις εκτεταμένες φωνητικές τεχνικές, την ερμηνεία και την καθαρή έκφραση, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στο μυαλό και το σώμα και τα διάφορα τοπία που μπορεί να αποδώσει. Το έργο είναι μια σειρά από εύπλαστες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς με στόχο να αποσυνδέσει τη φωνή από τα παραδοσιακά της χαρακτηριστικά και να δημιουργήσει μια νέα λογική του τραγουδιού που όχι μόνο ακούγεται αλλά και φαίνεται μέσα από την κίνηση και τη δράση. Η Odeya θα ερμηνεύσει κομμάτια από το άλμπουμ ODE που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το οποίο αναγνωρίστηκε ως αξιόλογη ηχογράφηση του 2022 από το περιοδικό New Yorker.

Η βραδιά θα ανοίξει με τους Physical Plastic με έδρα την Κύπρο, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το "Lullaby for a traveler." Ο συνθέτης Γιάννης Χριστοφίδης επεξεργάζεται κείμενα από το πειραματικό θεατρικό έργο ALARM των Physical Plastic, που παρουσιάστηκε στο Λος Άντζελες από το REDCAT Studio, το Roy and Edna Disney CalArts Theater (2017) και το Los Angeles Nomadic Division (2018). Χρησιμοποιώντας τους συναγερμούς ασφαλείας και τις αρχαίες ελληνικές Σειρήνες ως σημεία εκκίνησης, το έργο θέτει ερωτήματα για τα όρια, την ιδιοκτησία και την εξουσία, όπως παρατηρούνται τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στη γεωπολιτική σκηνή - παρουσιάζοντας τις ιδέες της ανάγκης, του ορίου και της υπέρβασης και εμπλέκοντάς μας σε ζητήματα διαφοράς, επιθυμίας και νόμου. Το "Lullaby for a traveller" ανταποκρίνεται στον ταχύτατο εξευγενισμό της μεταναστευτικής μας γειτονιάς, ενώ παράλληλα εξετάζει την ελευθερία της μετακίνησης ως ιδανικό μπροστά στον αναγκαστικό εκτοπισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

26 Μαρτίου 2023, 8:00 μ.μ., ARTos House, Λευκωσία.

Η διάρκεια της βραδιάς θα είναι περίπου μία ώρα, με δωρεάν είσοδο.

ARTos House: Λεωφόρος Αγίων Ομολογήτών 64, 1080, Λευκωσία / www.artoshouse.org / 22445455

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Η Odeya Nini είναι μια διεπιστημονική τραγουδίστρια και συνθέτης με έδρα το Λος Άντζελες. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της βρίσκονται οι πρακτικές ερμηνείας, η χειρονομία, η υφολογική αρμονία, η τονική εμψύχωση και ο φωτισμός των μικροσκοπικών ήχων, σε έργα που εκτείνονται από μουσική δωματίου μέχρι φωνητικά κομμάτια και κολάζ musique concrète. Το σόλο φωνητικό της έργο επεκτείνει τη διάσταση και την έκφραση της φωνής και του σώματος, δημιουργώντας ένα ηχητικό και φυσικό πανόραμα από τη σιωπή στον θόρυβο και από την τρυφερότητα στο μεγαλείο. Το έργο της Odeya έχει παρουσιαστεί σε χώρους και φεστιβάλ στις ΗΠΑ και διεθνώς, όπως το LA Phil, το Merkin Concert Hall, το Broad Museum και το MONA από το Λος Άντζελες μέχρι το Τελ Αβίβ, την Αυστραλία, τη Μογγολία, τη Μαδαγασκάρη και το Βιετνάμ. Η ερμηνεία της στο "I See You" συμπεριλήφθηκε στις 10 αξιοσημείωτες παραστάσεις του 2021 του The New Yorker. Διευθύνει φωνητικά ηχολουτρά, εργαστήρια και αποδράσεις εξερευνώντας τις μεταμορφωτικές και θεραπευτικές ιδιότητες της ενσάρκωσης της φωνής. Η Odeya έχει πτυχίο BFA από το New School for Jazz and Contemporary Music και μεταπτυχιακό στη σύνθεση από το California Institute of the Arts.

www.odeyanini.com

Οι Physical Plastic - δηλαδή ο συνθέτης/ηχολήπτης Γιάννης Χριστοφίδης και η performer/σκηνοθέτης Kestrel Farin Leah - δημιουργούν θέατρο στη διασταύρωση της θεατρικότητας και της καλλιτεχνικής δράσης. Το έργο τους κινείται από έναν αμοιβαίο δραματουργικό ρυθμό με την αυτοβιογραφία στο επίκεντρο, όπου η παράσταση αποτελεί δοχείο για τα πολιτικά και δημιουργικά ενδιαφέροντα του πολυσχιδούς ερμηνευτή. Στο επίκεντρο της δουλειάς τους βρίσκεται ο φυσικός ερμηνευτής, ο οποίος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δυνατότητες της σκηνής με μια χωρική και αισθησιακή εκφραστικότητα που αποκαλύπτει νέες σχέσεις ήχου, χειρονομίας και φωνής. Μια νέα συνεργασία, έχουν υπάρξει μόνιμοι καλλιτέχνες στο Watermill Center του Robert Wilson και έχουν λάβει βραβείο New Music USA για το έργο τους Alarm. Στο Λος Άντζελες, παρουσίασαν έργο στο θέατρο Roy and Edna Disney CalArts Theatre και συνεργάστηκαν με τον οργανισμό δημόσιας τέχνης LAND.

www.physicalplastic.com