Μουσική Ακαδημία ARTE: «Συζητώντας για τη μουσική στην Κύπρο»

Ημερίδα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 20χρονα της Ακαδημίας

Η Μουσική Ακαδημία ARTE, στα πλαίσια των εορτασμών για τα 20χρονα της, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Συζητώντας για τη μουσική στην Κύπρο». Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 18 Μαρτίου 2023.

Σκοπός της ημερίδας είναι να φέρει μαζί μουσικούς, ερευνητές και ακαδημαϊκούς διαφόρων ειδικοτήτων και να αναπτύξει συζήτηση γύρω από την μουσική ζωή στην Κύπρο. Επιδιώκει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με ιδιαίτερες μορφές μουσικής δράσης κατά τη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τοπικά μουσικά είδη, ήθη και πρακτικές.

Το πρόγραμμα της ημερίδας αναλυτικά:

- Δρ Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Μουσικολογίας, Μουσική Ακαδημία ARTE.

Τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ Οἰκονόμου Χαραλάμπους, Κριτικὴ παρουσίαση τοῦ Θεωρητικοῦ «Βυζαντινῆς Μοσικῆς Χορδὴ».

- Αγγελίνα Σωτηρίου, Ανεξάρτητη Ερευνήτρια.

Εθνομουσικολογία ή Θάνατος! (;) - Μια προσπάθεια για αποδόμηση του συστημικού σύμπαντος.

- Μιχάλης Κουλουμής, Μουσικός, Συνθέτης, Παιδαγωγός. Codarts, University for the Arts.

Η Δημιουργία μιας Φωνής. Το παράδειγμα της Φρεναρίτισσας Φωνής.

- Δρ Αναστασία Χάσικου, Ειδική Επιστήμονας, Μουσική Ακαδημία ARTE.

Η εμφάνιση του εργατικού χορωδιακού κινήματος στην Κύπρο

- Ümran Avni, Project Officer at the Association for Historical Dialogue and Research.

- Maria Kasinou, Educator, Music Pedagogist.

Inter-Communal Children’s Choir “Songbirds” – An example of Sustainable Peace Initiative.

- Δρ Μαρία Κούβαρου, Ειδική Επιστήμονας Έρευνας Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ανεξάρτητη κυπριακή μουσική σκηνή: Η μούσα που αγνοήσαμε.

- Δρ Νίκος Τριμικλινιώτης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η Μουσική σκηνή, τα κινήματα αμφισβήτησης και η ανατρεπτική δυναμική στη Κύπρο του 21ου αιώνα: Μια κοινωνιολογία της αμφισβήτησης.

Γενικές πληροφορίες ημερίδας: Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, ώρα 8:30 – 1:30 π.μ. / Μουσική Ακαδημία ARTE, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 34 – 36, Λευκωσία, 1097.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99 523727