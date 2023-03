Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: PREMIERE 4

Σε Λευκωσία και Λάρνακα

Λευκωσία: Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 - Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, 20:30.

Λάρνακα: Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 - Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 20:30. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Δήμου Λάρνακας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τάσος Στυλιανού: Green line

Narongrit Dhamabutra: Κοντσέρτο για σαξόφωνο [Ευρωπαïκή Πρεμιέρα]

Ludwig van Beethoven: Τα Πλάσματα του Προμηθέα, έργο 43 (σουίτα)

Θεόδωρος Κερκέζος, σαξόφωνο.

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Charles Olivieri-Munroe

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη στιβαρή μπαγκέτα του χαρισματικού μαέστρου Charles Olivieri-Munroe, έχει τη χαρά να παρουσιάσει την πανευρωπαïκή πρεμιέρα του λαμπρού κοντσέρτου για σαξόφωνο του Narongrit Dhamabutra, του δημοφιλέστερου κλασικού συνθέτη της Ταϊλάνδης, με τον Έλληνα βιρτουόζο σαξοφωνίστα Θεόδωρο Κερκέζο ως σολίστ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το έργο Green Line του Κύπριου συνθέτη Τάσου Στυλιανού, όπου καλεί το κοινό να αφουγκραστεί τις αμέτρητες υποδιαιρέσεις του Κυπριακού χορού όπως ο ίδιος τις αφουγκράζεται όποτε διασχίζει τη λεγόμενη πράσινη γραμμή. Η συναυλία θα κλείσει με τη μουσική για το δραματικό μπαλέτο Τα πλάσματα του Προμηθέα, του Ludwig van Beethoven.

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α: €18 / €14 (μειωμένο)

Ζώνη Β: €13 / €10 (μειωμένο)

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με παρουσίαση ταυτότητας.

Δωρέαν είσοδος σε άτομα με αναπηρίες.

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου (Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, 1010, Λευκωσία, 22 410181): Aπό την ιστοσελίδα www.cyso.org.cy, το Ταμείο του Θεάτρου κάθε Τετάρτη 16:00 - 19:00 και 2 ώρες πριν την έναρξη.

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος (Λεωνίδα Κιούπη, Λάρνακα, 24 665794): Aπό την ιστοσελίδα www.cyso.org.cy και το Ταμείο του Θεάτρου 1,5 ώρα πριν την έναρξη.

Πληροφορίες: 22 463144 & www.cyso.org.cy

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - Συνθέτης

Ο Τάσος Στυλιανού σπούδασε μουσική στη Νέα Υόρκη στο Mannes College of Music, στο New School for Social Research, στη Σχολή Μουσικής Aaron Copland του Queens College, και στο Πανεπιστήμιο της Utah όπου πήρε τον τίτλο του Ph.D. στη σύνθεση. Έχει ζήσει και εργασθεί στις ΗΠΑ για περισσότερο από 18 χρόνια, όπου συνεργάστηκε με πάρα πολλούς μουσικούς και σχήματα.

Έχει λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ, σεμινάρια/συνέδρια και ιδιωτικά μαθήματα με γνωστούς συνθέτες και μουσικούς και έχει επίσης κερδίσει βραβεία και πολλές τιμητικές διακρίσεις.

Αντιπροσωπεύεται από ένα αρκετά δυνατό ιστορικό στην τζαζ, κλασσική και παραδοσιακή μουσική αν και είναι περισσότερο αφοσιωμένος στη συνθετική τέχνη του ήχου. Η συνθετική του εργασία πηγάζει από διάφορους πειραματισμούς οι οποίοι αποτελούνται από μείγματα εξερεύνησης μιας νέας δομικής λειτουργίας και αυτοσχεδιαστικών προσαρμογών που συνήθως εκφράζονται μέσα σ’ ένα είδος «αρχαϊκής» και τελετουργικής ηχητικής αισθητικής.

Green Line

Υπάρχει μόνο ο χορός των Κυπρίων που ως σύμβολο σύνδεσης στο υποσυνείδητο του καθε αυτόχθονα Κύπριου, επιβιώνει είτε ως μελωδικό μοτίβο, ρυθμός, χρώμα, άρωμα, είτε ως ένας σιωπηλός, αλλά συνάμα, εκκωφαντικά ασταμάτητος παλμός. Η διάσπαση, ο διαχωρισμός και η υποδιαίρεση των στοιχείων του χορού απο οποιανδήποτε βιαιότητα, όπως αυτή που έγινε το 1974, μπορεί να στερήσει τον χορό αλλά ποτέ την ύπαρξή του. Συνάμα, κανένας μαρκαδόρος δεν είναι ικανός, είτε πράσινος είτε άλλου χρώματος, να χαράξει και να διαχωρίσει με μια γραμμή.

Σας δίνω λοιπόν αυτό το κείμενο για να σας καλέσω να αφουγκραστείτε, μέσα απο το έργο μου, τις αμέτρητες υποδιαιρέσεις του Κυπριακού χορού όπως εγώ τις αφουγκράζομαι όποτε διασχίζω τη λεγόμενη πράσινη γραμμή.

Τάσος Στυλιανού

NARONGRIT DHAMABUTRA - Εθνικός Καλλιτέχνης, συνθέτης.

Γεννημένος το 1962, ο Καθηγητής Narongrit Dhamabutra είναι συνθέτης από την Ταïλάνδη που χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Απέκτησε διδακτορικό στη σύνθεση από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μίσινγκαν στις ΗΠΑ. Τα έργα του παίζονται συχνά από κορυφαίες ορχήστρες και σύνολα στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία, όπως: Κρατική Ορχήστρα του Σικάγο, Συμφωνική Ορχήστρα Ιαπωνίας Shinsei, Συμφωνικές Ορχήστρες της Χιροσίμα και Μελβούρνης, IRCAM Ensemble και Ensemble Intercontemporain (Παρίσι), New Music Ensemble Νέας Υόρκης, καθώς και από την πλειοψηφία των συμφωνικών ορχηστρών της Ταïλάνδης.

Οι κυριότερες του συνθέσεις περιλαμβάνουν: το Κοντσέρτο Maharaja για ranad-ek και ορχήστρα, Συμφωνία των Σφαιρών, Κοντσέρτο Sankitamankala για βιολί και ορχήστρα, Διπλό κοντσέρτο για ranad-ek και ranad-toom, Κοντσέρτο Narmada για πιάνο και ορχήστρα, “Le pas de mon Pere” συμφωνικό ποίημα για ορχήστρα και χορωδία, Συμφωνία “Τhe Glorious Kingdom”, Κοντσέρτο για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα και Κοντσέρτο για πιάνο Mahamankala.

Ο Καθηγητής Δρ Narongrit Dhamabutra έχει επίσης συγγράψει δύο παιδαγωγικά εγχειρίδια: «Σύγχρονη Μουσική» και «Αποκωδικοποίηση και Ανάλυση: Οι συνθέσεις του Narongrit Dhamabutra». Επίσης έχει προσκληθεί ως ειδικός λέκτορας για τη σύγχρονη σύνθεση και τη μουσική έρευνα από αριθμό πανεπιστημίων τόσο στην Ταïλάνδη όσο και στις ΗΠΑ.

Ο Δρ Narongrit Dhamabutra έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Silpathorn Artist το 2008 καθώς και του Εθνικού Καλλιτέχνη το 2021 για την εξέχουσα καλλιτεχνική του καριέρα. Σήμερα είναι καθηγητής Μουσικής Σύνθεσης πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Chulalongkorn.

Κοντσέρτο για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα [Ευρωπαïκή Πρεμιέρα]

Ο Ταïλανδέζος Εθνικός Καλλιτέχνης, Narongrit Dhamabutra, έγραψε το Κοντσέρτο για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα στο διάστημα 2021-2022 κατόπιν εισήγησης του Michel Tilkin, Μουσικού Διευθυντή της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Μπανγκόκ. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στην επέτειο γενεθλίων της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Ταϊλάνδης στις 28 Ιουλίου 2022 με σολίστ τον φημισμένο Έλληνα σόλο σαξοφωνίστα Θεόδωρο Κερκέζο. Η εξαίρετη του δεξιότητα στο σαξόφωνο συνδυάστηκε με ένα ήχο σύγχρονου Ταïλανδέζικου μουσικού στυλ. Το έργο αποτελείται από τέσσερις κινήσεις και έχει διάρκεια 22 λεπτά.

Η πρώτη κίνηση, “Prelude”, λειτουργεί ως εισαγωγή. Γραμμένη σε φόρμα σονάτα, παρουσιάζει τρία κύρια θέματα αντιθετικού χαρακτήρα: ενεργητικό, ευχάριστο και λυρικό. Η ανάπτυξη οδηγεί σε ένα έντονα δυναμικό μέρος ενώ στην επανέκθεση επιστρέφει το τρίτο θέμα με μεγαλοπρεπή τρόπο. Το σαξόφωνο πρωταγωνιστεί στην coda με εκθαμβωτικά δεξιοτεχνικά περάσματα με τη συνοδεία της ορχήστρας.

Η δεύτερη κίνηση, «Τραγούδια» σε αργή ταχύτητα είναι γραμμένη σε τριμερή φόρμα, και περιλαμβάνει δύο δημοφιλή τραγούδια της Ταïλάνδης: “Lao Kam-hom” και “Lao Duang- duean.” Ενώ τα θέματα ρέουν με φυσικότητα, ο σολίστ άλλοτε παίζει δευτερεύουσες μελωδίες σε αντίστιξη και άλλοτε συνοδεύει.

Στην κίνηση με τίτλο “Cadenza” το σαξόφωνο παίζει χωρίς συνοδεία (a capella) παρουσιάζοντας την ανάπτυξη υλικού από την 1 η και 2 η κίνηση. Με επίδειξη εξαίρετης δεξιοτεχνίας και χρήση της πλήρους γκάμας ηχοχρώματος του σαξοφώνου, χρησιμοποιούνται σύχρονες τεχνικές όπως slap tongue, multiphonics, και glissando.

Η τελευταία κίνηση, “Toccata,” αποτελεί μία συνδυαλλαγή μεταξύ σαξοφώνου και ορχήστρας με εξαιρετικά έντονη ενέργεια. Ξεκινά με το σαξόφωνο που χρησιμοποιεί την τεχνική slap tongue, και ακολουθείται από παραλλαγές ενός μοτίβου 6 φθόγγων με διαφορετικό ορχηστρικό χρώμα κάθε φορά. Η ορχήστρα ξαναπαίζει τα κύρια θέματα στο μεσαίο μέρος ενώ ταυτόχρονα το σαξόφωνο παίζει δεξιοτεχνικά περάσματα από εκπληκτικούς αρπισμούς. Η κίνηση φτάνει στο τέλος της με ένα άκρως παθιασμένo παίξιμο από το σαξόφωνο με γρήγορη επανάληψη φθόγγων, ολοκληρώνοντας το έργο με το παιχνιδιάρικο μοτίβο 6 φθόγγων σε δεξιοτεχνικά και γεμάτα ενέργεια περάσματα.

Narongrit Dhamabutra

Ευχαριστούμε τον συνθέτη για την ευγενική παραχώρηση της παρτιτούρας του κοντσέρτου στη Σ.Ο.Κ..

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): Τα πλάσματα του Προμηθέα, έργο 43 (επιλεγμένα μέρη).

Ήταν το 1800 όταν ο Salvatore Vigano, o χορευτής-χορογράφος της Βιεννέζικης βασιλικής αυλής, έλαβε μια παραγγελία για ένα μπαλέτο που θα παρουσιαζόταν στην Αρχιδούκισσα Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας. Συνειδητοποιώντας το βάρος αυτής της παραγγελίας, ο Vigano ζήτησε από τον νεαρό Beethoven να συνθέσει τη μουσική. Ο Beethoven παρέδωσε μια οβερτούρα, μια εισαγωγή, δεκαπέντε σύντομα μέρη, και ένα φινάλε.

Όντας μια επιδιωκόμενη αλληγορία, το θέμα που επέλεξε ο Vigano προσαρμόζει τον μύθο του Προμηθέα, ο οποίος, στο λιμπρέτο του μπαλέτου, θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεφύγουν από την άγνοιά τους. Φτιάχνει δύο ανθρώπινες φιγούρες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, που ζωντανεύουν και οδηγούνται στον Παρνασσό για να εντρυφήσουν στις επιστήμες και τις τέχνες. Ο Προμηθέας αναζητά την καθοδήγηση του Απόλλωνα, ο οποίος με τη σειρά του αναθέτει στον Αμφίωνα, τον Αρίωνα, και τον Ορφέα να διδάξουν τη μουσική στους δύο ανθρώπους, και τη Μελπομένη και τη Θάλεια να διδάξουν την τραγωδία και την κωμωδία. Η Τερψιχόρη, ο Διόνυσος, και ο Πάνας καλούνται για να μυήσουν τους ανθρώπους στο χορό.

Η καλλιέργεια των δύο «πλασμάτων» κρίνεται απαραίτητη από τον Προμηθέα για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ευτυχώς, η πλοκή του Vigano αποκλίνει από τον γνωστό μύθο - η προσπάθεια του Προμηθέα να καλλιεργήσει τους ανθρώπους (άρα, να τους ανυψώσει στο επίπεδο των θεών) δεν θεωρείται από τον Δία πράξη περιφρόνησης∙ έτσι, ο τελευταίος δεν τιμωρείται.

Τα πλάσματα του Προμηθέα πρωτοπαρουσιάστηκε στις 28 Μαρτίου 1801 στη Βιέννη, και παραμένει το μοναδικό ολοκληρωμένο μπαλέτο του Beethoven. Είναι πιθανό ότι η εκφρασμένη δυσαρέσκεια του συνθέτη για το γεγονός ότι η πλοκή του Vigano αποκλίνει από τον αρχικό μύθο – για τον Beethoven, η «επανάσταση» του Προμηθέα συνιστούσε σημαντικό συμβολισμό των ιδεωδών του Διαφωτισμού – ώθησε την όπερα της Βιέννης να μην του αναθέσει ξανά έργα αυτού του είδους. Αν και το μπαλέτο δεν συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές συνθέσεις του Beethoven, μέρη του όπως η οβερτούρα και το φινάλε έχουν αποκτήσει τη δική τους ζωή. Και τα δύο αυτά αποσπάσματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της αποψινής συναυλίας.

Δρ Βασίλης Καλλής

CHARLES OLIVIERI-MUNROE

CHARLES OLIVIERI-MUNROE

Μαέστρος

Ο Olivieri-Munroe γοητεύει το κοινό χάρη σε ένα «συνδυασμό ταλέντου και χαρισματικότητας» (New York Times) και ενός «πάθους για ένα ατόφιο ορχηστρικό ήχο» (Toronto Star), καθώς και μία αποδεδειγμένη ικανότητα επικοινωνίας με ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο ακροατήριο.

Σήμερα, είναι Καλλιτεχνικός Σύμβουλος της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Μπανγκόκ, Κύριος Φιλοξενούμενος Μαέστρος της Φιλαρμονικής της Θουριγγίας στη Γερμανία καθώς και Επίτιμος Κύριος Μαέστρος της Φιλαρμονικής Βορείου Τσεχίας, της οποίας υπήρξε ο Κύριος μαέστρος στο διάστημα 1997-2014. Είναι επίσης Resident Conductor του Round Top Festival Institute του Τέξας, φεστιβάλ με τη μακρύτερη ιστορία στο είδος του στις ΗΠΑ.

Ο Charles Olivieri-Munroe παρουσιάζεται τακτικά τόσο με φημισμένες ορχήστρες όσο και σε λυρικές σκηνές παγκοσμίως, που περιλαμβάνουν: Φιλαρμονική του Ισραήλ, Συμφωνική του Μοντρεάλ, Συμφωνική του Τορόντο, Συμφωνική του Σίδνεϋ, Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα Βερολίνου, Συμφωνική του Κυότο, Συμφωνική του Μονάχου, Συμφωνική της Ραδιοφωνίας της Δανίας, Φιλαρμονική της Τσεχίας, κ.α.

Γεννημένος στη Μάλτα, ο Charles Olivieri-Munroe μεγάλωσε στον Καναδά όπου σπούδασε πιάνο με τον φημισμένο παιδαγωγό Boris Berlin στο Βασιλικό Κονσερβατόριο Μουσικής και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Μετά την απόφοίτησή του το 1992, κέρδισε τρεις Καναδικές κρατικές υποτροφίες για σπουδές με τον Otakar Trhlik στην Τσεχία.

H διεθνής του καριέρα ξεκίνησε μετά από μεγάλες επιτυχίες σε σειρά από διεθνείς διαγωνισμούς, με αποκορύφωμα το Πρώτο Βραβείο στον Διαγωνισμό Διεύθυνσης του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ «Άνοιξη Πράγας» 2000.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΡΚΕΖΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΡΚΕΖΟΣ σαξόφωνο

“…ένας από τους σημαντικότερους σολίστ των ημερών μας.” Gramophone (Βραβείο Editor’s Choice).

Έχει συνεργασθεί και δισκογραφήσει όλο το ρεπερτόριο του σαξοφώνου με κορυφαίες ορχήστρες όπως: Συμφωνική του Λονδίνου, Φιλαρμονική του Λονδίνου, Philharmonia του Λονδίνου, Συμφωνική της Βοστώνης (Pops), Βερολίνου και Ζυρίχης, Ραδιοφωνία της Μόσχας, Φιλαρμονική της Αγ. Πετρούπολης, Moscow Soloists, Ορχήστρα Δωματίου Βιέννης. Συνεργάστηκε με τους μαέστρους Vladimir Fedoseyev, Yuri Bashmet, Michael Nyman, Yuri Simonov, Θεόδωρο Κουρεντζή, Μύρων Μιχαηλίδη, σε αίθουσες όπως Royal Festival Hall, Carnegie Hall, Wigmore Hall, Τonhalle Ζυρίχης, Konzerthaus Βιέννης, Μέγαρo Μουσικής Αθηνών, Ηρώδειο, Αίθουσα Πεκίνου.

Οι συνθέτες Ιάννης Ξενάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Friedrich Cerha κ.α. έχουν αφιερώσει έργα τους σ’ αυτόν. Ήταν υποψήφιος δύο φορές για τα βραβεία Grammy στη Νέα Υόρκη, ενώ ανακηρύχθηκε Honorary Doctor of Musical Arts από το IAACC/UNESCO και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, είναι επίτιμο μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, ενώ το 2016 τιμήθηκε με το «Artist of the Year» από το Gina Bachauer Awards.

Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών με τον Μπάμπη Φαραντάτο - όπου και δίδαξε για 20 χρόνια - και στην Γαλλία με τον Daniel Deffayet και Jean-Marie Londeix. Παίζει αποκλειστικά με όργανα “H. Selmer-Paris” ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτόν που τα φροντίζει ο οίκος Νίκος Διπλάρης www.diplaris.com.

Mε τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου πρωτοεμφανίστηκε τον Απρίλιο του 2014. Έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του Κοντσέρτου για σαξόφωνο και ορχήστρα του Narongrit Dhamabutra στις 22 Ιουλίου 2022 με τη Βασιλική Συμφωνική της Μπανγκόκ για τα γενέθλια του Βασιλιά της Ταϊλάνδης.