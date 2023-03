Ίδρυμα Τεχνών Φάρος: Ρεσιτάλ για φωνή & κιθάρα με τη Μαρίζα Αναστασιάδη & τον Σωκράτη Λεπτό

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, στο The Shoe Factory, στη Λευκωσία.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας EGTA – Κύπρου επιστρέφει για την 17η έκδοσή του, και για μια ακόμη χρονιά συνεργάζεται με το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος για να παρουσιάσει ένα σπάνιο ρεσιτάλ για φωνή και κιθάρα. Ο κιθαρίστας Σωκράτης Λεπτός και η σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη έχουν συνυφάνει ένα μοναδικό πρόγραμμα ισπανικής μουσικής που εκτείνεται από τον 16ο αιώνα έως σήμερα, και υπόσχονται να απογειώσουν το κοινό σε ένα μαγευτικό ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο. Με τις μαγικές μελωδίες των Μουντάρα, Γκαρθία Λόρκα, Πουγιόλ, Ντε Φάλια και Ομπραντόρς, οι ακροατές θα μεταφερθούν σε έναν κόσμο όπου επίκεντρο είναι το πάθος, η ποίηση και τα ονειρικά τοπία, όπου οι πλούσιες υφές της κιθάρας και τα εκφραστικά φωνητικά της σοπράνο συγχωνεύονται σε μια αξέχαστη ηχητική εμπειρία.

Το ρεσιτάλ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, στο The Shoe Factory, στη Λευκωσία, στις 8:30 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Αλόνσο Μουντάρα (1510-1580)

Δύο Villancicos: Si viesse e me levasse & Isabel, perdiste la tu faxa.

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (1898-1936)

Canciones españolas antiguas

Μάξιμο Ντιέγκο Πουγιόλ (b.1957)

Preludio Tristón

Μανουέλ ντε Φάλια (1876-1946)

Siete canciones populares españolas

Φερνάντο Ομπραντόρς (1897-1945)

El vito από το Canciones Clásicas Españolas

Ρουπέρτο Τσαπί (1851-1909)

Las hijas del Zebedeo

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΕΠΤΟΣ κιθάρα

Ο κιθαρίστας Σωκράτης Λεπτός έχει επαινεθεί για την «άριστη τεχνική του καθώς και για τις εξαιρετικές ερμηνευτικές του ικανότητες». Πρώτος Νικητής του Διαγωνισμού Κιθάρας Νέας Αγγλίας στη Βοστώνη το 1997, και του Μουσικού Διαγωνισμού GWUC στο Σικάγο το 2002, ο Λεπτός τιμήθηκε παράλληλα με το Βραβείο Αθανασιάδης για Μουσική Αριστεία από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Λέσχη Γυναικών στο Σικάγο.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Cyprus Guitar Trio με το οποίο ερμήνευσε την παγκόσμια πρεμιέρα του Κοντσέρτου για Τρεις Κιθάρες του Μάξιμο Ντιέγκο Πουγιόλ με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Το Τρίο έχει εμφανισθεί σε πολλά διακεκριμένα διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, Φεστιβάλ EGTA, Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος, Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου-Μαγνησίας, και Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γέιλ και του Κονσερβατορίου Νέας Αγγλίας, ο Σωκράτης Λεπτός είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη μουσική από το Ινστιτούτο Peabody του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Οι ερμηνείες του σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν λάβει τις επευφημίες κοινού και μουσικοκριτικών. Ο Λεπτός έχει συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Baldwin Wallace στο Οχάιο και στη Διεθνή Σειρά Κιθάρας Federal Hill στη Βαλτιμόρη, όπου εκτός από συναυλίες, παρέδωσε και σειρές μουσικών εργαστηρίων για φοιτητές από όλον τον κόσμο. Άλλες σημαντικές εμφανίσεις του περιλαμβάνουν την ερμηνεία του στο Χαμόγελο της Τζοκόντα του Μάνου Χατζιδάκι με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά, και στο Fuga y Misterio του Άστορ Πιατσόλα υπό τη διεύθυνση του Dariusz Mikulski.

Το 2022 ο Λεπτός συνεργάστηκε με τη σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη για την ηχογράφηση του Siete Canciones Populares του Μανουέλ ντε Φάλια που κυκλοφόρησε στο Spotify. Εν συνεχεία, το ντούο εμφανίσθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας και στο Φεστιβάλ Zenél a Kastely στη Βουδαπέστη.

Πολύπλευρος ως μουσικός, ο Σωκράτης Λεπτός επανεφευρίσκει συνεχώς τον εαυτό του ξεπερνώντας τα όρια του ρεπερτορίου της κλασικής κιθάρας, εξερευνώντας διάφορες άλλες τεχνοτροπίες και συνδυάζοντας διαφορετικά στυλ για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά πρωτότυπο. Οι συνεργασίες του απαριθμούν καλλιτέχνες όπως τη Νένα Βενετσάνου, την γνωστή ερμηνεύτρια της τζαζ Αλεξία, και τον πρώην τραγουδιστή των Iron Maiden, Paul Di Anno. Έπαιξε στη μουσική επένδυση της παραγωγής της Ντίσνεϊ The Last Warrior σε μουσική Γιώργου Καλλή, καθώς και στη σειρά παραγωγής Βασιλική του Sigma TV σε μουσική Ανδρέα Γεωργαλλή. Έχει επίσης συμμετάσχει σε έργα διαφόρων Κύπριων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων, Μιχάλη Ρούσσου, Μαρίνου Ρωμαίου Καλότυχου και Βάκιας Σταύρου με την οποία συμμετείχε επίσης στο διαφημιστικό σποτ Μια μέρα στα Μουσεία, παραγωγής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Ο Λεπτός είναι μέλος των συγκροτημάτων Arda and the Stolen Moon και Arrayan Path, με τους οποίους έχει ηχογραφήσει δέκα άλμπουμ.

ΜΑΡΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ σοπράνο

Το πλούσιο και πολυδιάστατο ρεπερτόριό της διακεκριμένης Κύπριας Σοπράνο Μαρίζας Αναστασιάδη εκτείνεται από την πρώιμη μουσική μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει σημαντικές συνεργασίες με ορχήστρες, μαέστρους και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και την Αμερική, συμπεριλαμβανομένων, της Κρατικής Όπερας Πράγας υπό τη διεύθυνση του Richard Hein, της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Πίλσεν μέσα στο πλαίσιο του Opernfest Πράγας, της Συμφωνικής Ορχήστρας Δούναβη υπό την διεύθυνση του Andreas Déak για συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής του Παλατιού του Δούναβη, της Μπαρόκ Ορχήστρας της Σαβάρια στη Βουδαπέστη υπό τη διεύθυνση του Pál Németh.

Το οπερατικό ρεπερτόριο της Μαρίζας Αναστασιάδη περιλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους του ρεπερτορίου, όπως Κοντέσα στους Γάμους του Φιγκαρό του Μότσαρτ μέσα στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ Όπερας το 2017, Λορέτα στην όπερα Τζιάνι Σκίκι του Πουτσίνι με τη Διεθνή Ορχήστρα της Βάρνας υπό την διεύθυνση του Gregory Buchalter, Διδώ στην όπερα του Περσέλ Διδώ και Αινείας σε μία παραγωγή της Kyrenia Opera που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, και Μητέρα στην όπερα του Τζιαν Κάρλο Μενότι Amahl and the Night Visitors. Τον Σεπτέμβριο του 2021, μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κύπρια, ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μποναντέα στη σύγχρονη όπερα του Άντη Σκορδή Αργός Σίδηρος, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό την διεύθυνση της μαέστρου Ζωής Τσόκανου.

Έχοντας τιμηθεί με πλειάδα βραβείων σε διεθνείς διαγωνισμούς, η Μαρίζα Αναστασιάδη έχει πιο πρόσφατα αποσπάσει το Πρώτο Βραβείο στο Concours de musique du Canada Section Mauricie et Centre du Québec, καθώς και το Γκραν Πρι στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Stojan Stojanov-Gančev στο Ζάγκρεμπ.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Μαρίζα Αναστασιάδη είχε την πρώτη της συνεργασία με τον μαέστρο Günter Neuhold να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε μία συναυλία τσέχικης μουσικής. Επερχόμενες εμφανίσεις της περιλαμβάνουν τον ρόλο της Ντόνα Ελβίρα στο Ντον Τζιοβάνι του Μότσαρτ μέσα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Όπερας της Βιέννης τον Ιούλιο του 2023, και τον ρόλο της Μαρίας Κάλλας σε μια παραγωγή του Κύπριου δραματουργού Paul Lambis, που θα πραγματοποιηθεί σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Κύπρο.

Πληροφορίες & Box Office: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος / www.pharosartsfoundation.org & 22663871 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.)

Εισιτήρια: €20 / €15 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος.