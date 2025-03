Νέα μουσική από την θρυλική Μαριάν Φέιθφουλ, δύο μήνες μετά τον θάνατό της

«Η Μαριάν ζούσε για να δημιουργεί και να ερμηνεύει μουσική - ήταν η κινητήριος δύναμή της και δεν σταμάτησε ποτέ»

Στις 12 Απριλίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Δισκοπωλείων (Record Store Day), θα κυκλοφορήσουν τέσσερα νέα τραγούδια σε μορφή βινυλίου που ηχογράφησε η Μαριάν Φέιθφουλ (Marianne Faithfull) ένα χρόνο πριν τον θάνατό της.

Το «Burning Moonlight», είχε προγραμματιστεί να ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο, αλλά η κυκλοφορία του αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της θρυλικής σταρ στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 78 ετών.

«Είναι μια καλή στιγμή να κοιτάξω πίσω. Με βοηθά να θυμηθώ όλα όσα έχω κάνει. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα νοσταλγικός άνθρωπος, αλλά απολαμβάνω αυτή την περίοδο περισυλλογής», είχε δηλώσει η Φέιθφουλ μετά την ολοκλήρωσή του.

Ο γιος της Φέιθφουλ, Νίκολας Ντάνμπαρ, ανέφερε σε νέα δήλωση: «Καθώς θρηνούμε την απώλεια της Μαριάν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών, τα οποία δούλεψε κατά τη διάρκεια του έτους πριν από το θάνατό της. Η Μαριάν ζούσε για να δημιουργεί και να ερμηνεύει μουσική - ήταν η κινητήριος δύναμή της και δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι και το τέλος της ανυπομονούσε για αυτή την κυκλοφορία, η οποία τώρα ολοκληρώνει και γιορτάζει την αξιοσημείωτη καλλιτεχνική της πορεία».

Το EP είναι εμπνευσμένο από τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ της Φέιθφουλ, τα οποία κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα στις 15 Απριλίου 1965. Το ομώνυμο άλμπουμ της ήταν ένας ποπ δίσκος- το Come My Way μια πιο folk κυκλοφορία. Κάθε πλευρά του νέου EP είναι εμπνευσμένη από έναν από τους δίσκους. «Ήταν τόσο ασυνήθιστο να ξεκινάς την καριέρα σου με αυτόν τον τρόπο, οπότε αποφασίσαμε να κλείσουμε τον κύκλο της μουσικής», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Άντριου Μπατ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Χέντ, τον Ρομπ Έλλις και τον εγγονό της Φέιθφουλ, Όσκαρ Ντάνμπαρ.

Η πρώτη πλευρά αντλεί στοιχεία από την ποπ ιστορία της Φέιθφουλ,. Το ομώνυμο κομμάτι, που κυκλοφόρησε σήμερα, είναι εμπνευσμένο από την πρώτη φράση του πρώτου της single As Tears Go By: «It is the evening of the day». Το δεύτερο τραγούδι, Love Is, γράφτηκε με τον Όσκαρ Ντάνμπαρ.

Η δεύτερη, folk πλευρά περιλαμβάνει το παραδοσιακό τραγούδι Three Kinsmen Bold, το οποίο η Φέιθφουλ, έμαθε από τον πατέρα της Γκλιν, και μια νέα ερμηνεία το She Moved Thru' the Fair.

Ο Χεντ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τη Φέιθφουλ,στο άλμπουμ της Before the Poison του 2004. «Είμαι τόσο χαρούμενος που βρήκαμε μια εποχή που η Μαριάν ένιωθε ικανή να γράψει και να τραγουδήσει ξανά», δήλωσε, αναφερόμενος στη μακρά μάχη της Φέιθφουλ, με το Covid-19, η οποία την άφησε να νοσηλευτεί για 22 ημέρες το 2020.

«Όταν μου ζήτησε να κάνω την παραγωγή αυτών των τραγουδιών, όλοι γνωρίζαμε ότι η υγεία της είχε κάνει τα πράγματα δύσκολα, αλλά, με τον αληθινό τρόπο της Μαριάν, επέμεινε και νομίζω ότι μπορέσαμε να πάμε ξανά προς μια νέα κατεύθυνση - κάτι που πάντα προσπαθούσε να ωθήσει τον εαυτό της να κάνει σε όλη τη διάρκεια της μακράς καριέρας της».

Το EP είναι η πρώτη κυκλοφορία της Φέιθφουλ, μετά το άλμπουμ She Walks in Beauty με τον Ουόρεν Έλλις, που κυκλοφόρησε το 2021.