Turning Point | Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το ταξίδι του Eurotoire

Δημοσιεύθηκε 15.10.2025 10:13

Το Eurotoire Circuit (EUCT), η τρίτη και μεγαλύτερη έκδοση του Eurotoire, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του δυναμικά με την κυκλοφορία και πρεμιέρα του mini-documentary στο SoAlive Music Conference στη Σόφια, στις 14 Οκτωβρίου και στο κανάλι της Louvana Records στο YouTube.

Με επικεφαλείς τη Louvana Records (Κύπρος), Arda Recorders (Πορτογαλία) και Mediatone (Γαλλία), και με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EUCT ένωσε ανερχόμενα ταλέντα και από τις τρεις χώρες μέσα από masterclasses, σύνθεση, παραγωγή και ηχογράφηση άλμπουμ, καθώς και μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις, στο “L’Été en Pentes Douces” στη Λυών, ένα live-recorded session στο Studio A των Arda Recorders στο Πόρτο και ένα showcase performance στο Fengaros Festival στην Κύπρο.

Σε σκηνοθεσία, κινηματογράφηση και μοντάζ του ανερχόμενου Γάλλου σκηνοθέτη Nicolas Guméry, και με επιπλέον κινηματογράφηση από τους Αντώνη Πουλιάση και Andre Tentugal, το νέο ντοκιμαντέρ προσφέρει μια αυθεντική ματιά στη δημιουργική διαδικασία και τη μεταμόρφωση των μελών της ομάδας, απεικονίζοντας πώς άγνωστοι έγιναν συνεργάτες, φίλοι και συνοδοιπόροι. Η διπλή πρεμιέρα του - διαδικτυακά και στο SoAlive - σηματοδοτεί την κορύφωση του project, παρουσιάζοντας εμπειρίες και προσωπικές ιστορίες όλων των συμμετεχόντων,καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του EUCT, 48 συμμετέχοντες παρακολούθησαν εξειδικευμένα masterclasses στις 3 χώρες σε θέματα όπως monetisation, πνευματικά δικαιώματα και προετοιμασία για ζωντανές εμφανίσεις και στούντιο ηχογραφήσεις. Έξι καλλιτέχνες, Inès N'Doye (FR), Ezgi Akgürgen (CY), Miguel Sampaio (PT), Petros Papakonstantinou (CY), Sofia Marques (PT) και Théo Miche (FR)l, επιλέχθηκαν και συμμετείχαν στην τελική καλλιτεχνική ομάδα του προγράμματος όπου κατά τη διάρκεια ενός εβδομαδιαίου residency σύνθεσης και παραγωγής στο Studio eleven63 στη Λευκωσία, δημιούργησαν έντεκα πρωτότυπα τραγούδια. Η τελική ηχογράφηση και παραγωγή πραγματοποιήθηκε στα Arda Recorders στην Πορτογαλία, με αποτέλεσμα το άλμπουμ “Turning Point”, διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες - συμπεριλαμβανομένου και mastering σε Dolby Atmos.

Stream/Buy Eurotoire’s ‘Turning Point

Το εγχείρημα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αφοσίωση και την εξειδίκευση της ομάδας: Project Director Αντρέας Τραχωνίτης, Mediatone Artistic Director Jérôme Laupies, Arda Project Manager Miguel Pinheiro Marques, Louvana Records Production Coordinator Αλεξάνδρα Αστραίου-Καρύδη, καθώς και των Bárbara Santos (Arda Capacity Building Director & Coordinator), Pierre-Antoine Chetail (Project & Mediatone Communications Officer), Λευτέρη Μουμτζή (Project Artistic Director), Joao Brandao (Arda Artistic Director), Cleo Andreou (Mediatone Capacity Building Director), Jessica Barros (Arda Communications Officer) και Della Savvidou (Louvana Records Communications Officer). Την οπτική ταυτότητα και τεκμηρίωση του project επιμελήθηκαν οι Δημήτρης Λούτσιος (εξώφυλλο άλμπουμ), Jessica Barros & Despina Xiourouppa (event photography) και Philippos Vasiliades (γραφιστική ταυτότητα).Η ομάδα του Eurotoire Circuit ευχαριστεί θερμά τους industry experts - Sophie Broyer (FR), Μιχάλη Καρακατσάνη (CY), Suse Ribeiro (PT), Henry Walton (UK), Michelle Carrasco (FR) και Ricardo Martins (PT) - για την πολύτιμη στήριξη και καθοδήγησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του project.