Ιδρύθηκε Μουσικολογική Ένωση Κύπρου: Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη - Το Σάββατο η Γενική Συνέλευση
Δημοσιεύθηκε 05.11.2025 14:57
Πτυχιούχοι μουσικών σπουδών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ερευνητές και γενικότερα όσοι υπηρετούν τη μουσική επιστημονικά ή καλλιτεχνικά - Τι λέει για Φορείς το Καταστατικό

Μετά την επίσημη εγγραφή της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου στις 8 Οκτωβρίου 2025 (Αρ. Μητρώου ΛΕΥ|Σ|0480), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ανακοίνωσή του, συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 11.00 το πρωί, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, σημειώνεται, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων μελών. 

Όλα τα τακτικά και ιδρυτικά μέλη, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, έχουν ήδη ενημερωθεί για την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

Το καταστατικό 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όλοι οι πτυχιούχοι και φοιτητές μουσικών σπουδών, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή τομέα δραστηριότητας, μουσικολόγοι, μουσικοπαιδαγωγοί, εκτελεστές, συνθέτες, ερευνητές και γενικότερα όσοι υπηρετούν τη μουσική επιστημονικά ή καλλιτεχνικά.

Επίσης, φορείς ή οργανισμοί που επιθυμούν συνεργασία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εταιρική εγγραφή.

Μετά την έγκριση των αιτήσεων, τα νέα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις επιστημονικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου. 

[Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση: cyprusmusicologicalsociety@gmail.com]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
