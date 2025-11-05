Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει τις Όλγα Μάρκαρη και Χλόη Μπέλλου με δύο μοναδικές παραστάσεις σύγχρονου χορού

Δημοσιεύθηκε 05.11.2025 13:31

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 φιλοξενεί δύο ανερχόμενες Κύπριες χορογράφους που αναδεικνύουν τη σύγχρονη χορευτική δημιουργία μέσα από διαφορετικές οπτικές: την Όλγα Μάρκαρη με την παράσταση “The Rite of No Return” και τη Χλόη Μπέλλου με την παράσταση «Στιγμές». Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 11 και 22 Νοεμβρίου 2025, αντίστοιχα, προσφέροντας στο κοινό δύο μοναδικές εμπειρίες σύγχρονου χορού.

Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης μέσα από τα μάτια της Όλγας Μάρκαρη

Η ανερχόμενη Κύπρια χορογράφος Όλγα Μάρκαρη παρουσιάζει τη σύγχρονη χορογραφία “The Rite of No Return”, εμπνευσμένη από την «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Η παράσταση, που θα παρουσιαστεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, 20:30, εξερευνά τη σχέση ανθρώπου και φύσης, αναδεικνύοντας την καταστροφική της διάσταση και το επείγον κάλεσμα για συλλογική δράση.

Με σύγχρονη κινησιολογία, θεατρικότητα και έντονη μουσικότητα, η παράσταση γίνεται μια κραυγή αφύπνισης για την περιβαλλοντική συνείδηση. Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο σκηνικό και τα κοστούμια της Μαριάντρης Χρυστοστόμου αναδεικνύει τη βιώσιμη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ποια είναι η Όλγα Μάρκαρη

Η Όλγα Μάρκαρη είναι χορεύτρια και χορογράφος με διεθνή πορεία. Σπούδασε χορό στις σχολές Rudra Béjart και Maria de Ávila στη Μαδρίτη και έχει συνεργαστεί με σημαντικές ομάδες όπως το Béjart Ballet Lausanne, DDJDD, Wroclaw Ballet και Opera Nova στην Πολωνία, όπου αναδείχθηκε σε σολίστ. Από το 2023 δραστηριοποιείται ως freelancer και είναι πιστοποιημένη δασκάλα χορού (RAD) και yoga instructor, ενώ παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη. Έργα της έχουν παρουσιαστεί στην Κύπρο και το εξωτερικό, με έμφαση στη διαπολιτισμική συνεργασία και τον κοινωνικό προβληματισμό μέσω της τέχνης.

Συντελεστές:

Χορογράφος/ χορεύτρια: Όλγα Μάρκαρη

Σκηνογράφος/ κουστούμια: Μαριάντρη Χρυστοστόμου

Χορευτής: Stefano Pietragalla

Μουσική: Arkadiusz Peplinksi

Διάρκεια: 40΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

* Η παράσταση περιλαμβάνει στροβοσκοπικά φώτα

Σύγχρονος χορός και ποίηση στις «Στιγμές» της Χλόης Μπέλλου

Η Χλόη Μπέλλου παρουσιάζει την παράσταση «Στιγμές», εμπνευσμένη από την ποίηση του Κώστα Μόντη, συνδυάζοντας χορό, ζωντανή μουσική, φωνή και εικόνα σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία. Η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 20:30.

Η παράσταση «Στιγμές» υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής χορογραφίας και καλεί το κοινό να ανακαλύψει προσωπικά νοήματα μέσα από την εμπειρία. Επικεντρώνεται στην καταπάτηση της προσωπικής και κοινωνικής ελευθερίας και στις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ ταυτόχρονα διαπνέεται από ελπίδα και αναγέννηση. Στη σκηνή συμμετέχει το Φωνητικό Σύνολο Ωδείου Musica Mundana υπό τη διεύθυνση της Γιάννας Θαλασσινού.

Ποια είναι η Χλόη Μπέλλου

Γεννημένη στην Πάφο, η Χλόη Μπέλλου ζει και δημιουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι σύγχρονη χορεύτρια, δασκάλα και χορογράφος, με μεταπτυχιακές σπουδές στη χορογραφία και στον σχεδιασμό του χώρου (Labanotation) και πιστοποιημένη δασκάλα του British Ballet Organization από το 2018. Έχει συνεργαστεί με σημαντικές ομάδες και σκηνές όπως Transform Dance Company, Unwired Dance Theatre, HuMo Dance Company, Sadler’s Wells, O2 Arena και West End. Σήμερα είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας «Στιγμές».

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική διευθύντρια/ χορογράφος: Χλόη Μπέλλου

Χορευτές: Χλόη Μπέλλου, Ντάρια Νεστερόβα, Κωνσταντίνα Ταλιανού, Άντρεα Μιχαηλίδη, Αναστασία Σαμόχινα, Εύα Ηλιάδου

Μουσικός συντονιστής/ μπάσο/ πλήκτρα: Γιάννης Σοφόκλη

Μουσική σύνθεση/ φωνή/ κιθάρα: Μάριος Χριστοφή

Μουσική σύνθεση/ κιθάρα: Θέμης Παπαδόπουλος

Κρουστά: Ραφαήλ Μίνα

Φωνή: Αντρέα-Αγάπη Μάρκου

Διάρκεια: 70΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει δύο διαφορετικές και δυναμικές φωνές της σύγχρονης κυπριακής χορογραφίας, μέσα από παραστάσεις που συνδυάζουν μουσική, σκηνογραφία, φιλοσοφία και βιώσιμη δημιουργία.

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων και για τις δύο παραστάσεις:

VIP: €14/ €16

ΖΩΝΗ Α: €12/ €14

ΖΩΝΗ Β: €10/ €12

ΖΩΝΗ Γ: €10

ΖΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) &

http://bit.ly/3VjZ0ZG