«Τα Γούστα του Κυρίου Σλόαν» από τη θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις»

Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 15:57

Μια ανατρεπτική, μαύρη φαρσοκωμωδία - Ένα επικίνδυνο παιγνίδι λάγνου πόθου, χειραγώγησης και απόγνωσης .

Κάθυ: Ένα φιλάκι από μαμάκα. Είμαι πολύ αισθηματίας τύπος. Φουντώνω αμέσως. Μόλις ακούσω το δράμα κάποιου... κι ας μην έχουμε συστηθεί... Τόσες κατεστραμμένες ζωές κυκλοφορούν δίπλα μας. Να μου προσφέρετε τρυφεράδα όταν είμαι θλιμμένη.

Έντι: Πες του να φορέσει το παντελόνι του. Ορίστε. Περιφέρεται σπίτι μου με τούς κώλους έξω! Πάνω στην ώρα ήρθα. Πέντε λεπτά δεν μπορώ να σ' αφήσω μόνη σου.

Ο κύριος Σλόαν, ένας όμορφος, ικανός για φόνο νεαρός περιπλανώμενος, φτάνει στο σπίτι της μεσήλικης Κάθυ ψάχνοντας κάπου να μείνει. Η Κάθυ αμέσως προσφέρει στέγη στο Σλόαν, ενώ ο πατέρας της, Κέμπ, κάπου τον έχει ξαναδεί και δεν τον εμπιστεύεται καθόλου. Και ενώ στον αδερφό της, Έντι, αρχικά δεν αρέσει η ιδέα του νεαρού νοικάρη, τελικά, του προσφέρει δουλειά ως οδηγός του. Όταν ο Σλόαν, στο τέλος, βρίσκει τον εαυτό του εγκλωβισμένο ανάμεσα στην Κάθυ και τον Έντι, έχοντας στην πλάτη του δυο φόνους, οι ισορροπίες ανατρέπονται άρδην: πρέπει να συμφωνήσει να μοιράζεται και από τους δύο ή να τον καταδώσουν στην αστυνομία. Είναι μια ιστορία ανθρώπινης συμπεριφοράς και κινήτρων στην παρακμή, σ΄ ένα σπίτι κτισμένο στη μέση ενός προαστιακού σκουπιδότοπου.

«Στο τέλος του καλοκαιριού του 1967 η Αγγλία έχασε έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους και αμφιλεγόμενους συγγραφείς, όταν ο Τζο Όρτον στα 34 του χρόνια δολοφονήθηκε. Όπως πάντα, όταν ένας νέος συγγραφέας πεθαίνει ξαφνικά, πολλές υποθέσεις περιφέρονται γύρω από τον βαθμό της αξίας του και την κατεύθυνση που θα έπαιρναν τα ταλέντα του αν ζούσε και συνέχιζε την καριέρα του ως θεατρικός συγγραφέας. (…) Οι περισσότεροι κριτικοί συμφωνούν ότι το ύφος του ήταν μοναδικό, ενέπνεε αντιγραφή και ότι αναπτύχθηκε με απίστευτη ταχύτητα. Η περίοδος αναγνώρισης του διήρκησε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, κι όμως σε αυτό το μικρό διάστημα σημειώθηκαν αλλαγές στον τόνο και την μέθοδο των θεατρικών του έργων. … Για τον Όρτον ο κύριος σκοπός ήταν πρωτίστως η σάτιρα … Θεωρούσε τη φάρσα ως τον ευκολότερο τρόπο να εκφράσει τα επιχειρήματά του για την κοινωνία στο σύνολό της, ως μια πολύ ευέλικτη σύμβαση για την καταγραφή των παρατηρήσεών του για την πραγματική ζωή, όπως την έβλεπε. … Το "Entertaining Mr Sloane", που ανέβηκε το 1964, ήταν ένα έργο συμβατικής μορφής. Πράγματι, καθώς προχωρούσε προς τη φάρσα, ο Όρτον δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τα προσιτά χαρακτηριστικά του καλοφτιαγμένου έργου». Mary I. Casmus, 1980. «Φάρσα και λεκτικό ύφος στα έργα του Joe Orton». The Journal of Popular Culture. Τόμος 13, Τεύχος 3. Μετάφραση: Φώτης Φωτίου.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία: Μαρία Μανναρίδου – Καρσερά

Σκηνικά – Κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου

Μουσική: Νεκτάριος Ροδοσθένους

Κινησιολογία: Εύα Καλομοίρη

Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Σεμέλη Κυριαζή

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Χριστίνα Χριστόφια - Κάθυ

Κρις Σπύρου – Κύριος Σλόαν

Χάρης Πισίας - Κεμπ

Φώτης Φωτίου - Έντι

Μουσικός επί σκηνής

Χάρης Ιωάννου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 | 20:30

Θέατρο Χώρα, Κοραή 1 (Πλατεία Αρχιεπισκοπής), Λευκωσία

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Δευτέρα: 1, 8, 15 Δεκεμβρίου 2025 + 19, 26 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Τρίτη: 2, 9, 16 Δεκεμβρίου 2025 + 20, 27 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Τετάρτη: 21 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Θέατρο Χώρα, Κοραή 1 (Πλατεία Αρχιεπισκοπής), Λευκωσία