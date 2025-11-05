Παράθυρο logo
Υφ. Πολιτισμού: Βαθύτατη θλίψη για το θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου
Δημοσιεύθηκε 05.11.2025 10:22
Υφ. Πολιτισμού: Βαθύτατη θλίψη για το θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου

«Μία καλλιτέχνιδα με πλούσια παρουσία και προσφορά στη θεατρική σκηνή του τόπου μας»

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με ανακοίνωσή του, χθες Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου, μίας καλλιτέχνιδας με πλούσια παρουσία και προσφορά στη θεατρική σκηνή του τόπου μας ως σκηνοθέτρια, δραματουργός, καθηγήτρια θεατρικής γραφής και σύμβουλος. 

Η Αλεξία Παπαλαζάρου, σημειώνει, έδωσε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, εμψύχωσε, παρηγόρησε και έδωσε θάρρος σε πολλούς ασθενείς με τη στάση της απέναντι στην ασθένεια αυτή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της και την κόρη της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Υφ. Πολιτισιμού: Λίγα λόγια για την πλούσια προσφορά της 

Η Αλεξία Παπαλαζάρου γεννήθηκε το 1969 στα Χολέτρια Πάφου και ήταν κόρη του ιερέα Παπαλάζαρου Νεοφύτου. 

Σπούδασε σκηνοθεσία θεάτρου στη Βουλγαρία. Με την επιστροφή της στην Κύπρο συνεργάστηκε ως σκηνοθέτρια με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου σκηνοθετώντας θεατρικά έργα στην Παιδική και Νέα Σκηνή ενώ συμμετείχε ενεργά στο Πρόγραμμα PLAY. Στο ελεύθερο θέατρο συνεργάστηκε ως σκηνοθέτρια με το Θέατρο ΕΝΑ, το Θέατρο Διόνυσος, την ΕΘΑΛ και το Θέατρο Αντίλογος. 

Ίδρυσε στη Λευκωσία το Ανοιχτό Θέατρο του οποίου υπήρξε Καλλιτεχνική Διευθύντρια και στο οποίο ανέβασε θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, νεαρά άτομα και ενήλικες. Την περίοδο 2010 με 2018 οργάνωσε και παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων Θεατρικής Γραφής στο Ανοιχτό Θέατρο με την καταξιωμένη ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα Χρύσα Σπηλιώτη. Αποτέλεσμα των εργαστηρίων ήταν η συγγραφή 14 θεατρικών έργων τα οποία παρουσιάστηκαν σε μορφή θεατρικού αναλογίου.

Αξιόλογη ήταν και η προσφορά της στη διδασκαλία αφού εργάστηκε ως καθηγήτρια θεατρικής γραφής στη Δραματική Σχολή Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, σε εργαστήρια που οργάνωσε το Θεατρικό Μουσείο Λεμεσού. Συνεργάστηκε, επίσης, ως σύμβουλος γραφής με πολλούς θεατρικούς συγγραφείς.

