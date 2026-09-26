Λάρνακα 2030: Κατατέθηκε η αίτηση για πολεοδομική άδεια για ανέγερση του Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού

Γράφει ο Βάσος Βάσου

Την κατάθεση της αίτησης έκδοσης πολεοδομικής άδειας για ανέγερση του Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λάρνακα 2030, ο ανεξάρτητος φορέας που προετοιμάζει και υλοποιεί το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030.

Το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, που προγραμματίζεται στην περιοχή του πρώην διυλιστηρίου, θεωρείται το σημαντικότερο έργο υποδομής που θα ανεγερθεί στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τις εκδηλώσεις του Λάρνακα 2030.

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Η κατάθεση της αίτησης αποτελεί καθοριστικό βήμα για υλοποίηση του υπό αναφορά έργου, που προορίζεται να αποτελέσει τον κεντρικό χώρο φιλοξενίας του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, πιστεύεται ότι θα είναι μία σημαντική πολιτιστική υποδομή με μακροχρόνια παρακαταθήκη για την πόλη της Λάρνακας.

Ανακοίνωση του Οργανισμού Λάρνακα 2030 αναφέρει ότι το Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού σχεδιάζεται να μετατραπεί σ’ έναν σύγχρονο πολυλειτουργικό χώρο πολιτισμού και δημιουργίας, ικανό να φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δράσεων, παραγωγών και εκδηλώσεων. Θα αποτελέσει βασικό πυρήνα του προγράμματος του Λάρνακα 2030 και χώρο συνάντησης Κυπρίων, Ευρωπαίων και διεθνών καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα είναι μία μόνιμη πολιτιστική υποδομή που θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το 2030, ενισχύοντας τη θέση της Λάρνακας και της Κύπρου ευρύτερα στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.

Ο σχεδιασμός του Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού ανατέθηκε στο παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, σε συνεργασία με το τοπικό αρχιτεκτονικό γραφείο UDS Architects. Η ανάθεση του σχεδιασμού έγινε από τον όμιλο Πετρολίνα, ο οποίος ανέλαβε και το μέχρι στιγμής σχετικό κόστος.

Το κτήριο προβλέπεται να έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 8.000 τ.μ. και θ’ αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες: Το Κέντρο Τεχνών, με θέατρο χωρητικότητας 800 καθήμενων θεατών, το Κέντρο Δημιουργίας, με εκθεσιακούς χώρους και χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας, και το Μουσείο Μνήμης των Ανθρώπων, που θα είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη μνήμη, στις ιστορίες και στην πολυπολιτισμική διαδρομή των ανθρώπων της Λάρνακας και της Κύπρου.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, με δεδομένα τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που συνοδεύουν την προετοιμασία μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η άμεση και κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησης από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι απολύτως αναγκαία. Και τούτο, διότι η έγκαιρη έκδοση της πολεοδομικής άδειας θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση ώστε να ακολουθήσουν χωρίς καθυστερήσεις τα επόμενα στάδια αδειοδότησης, δημοπράτησης και κατασκευής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου εγκαίρως για το 2030.