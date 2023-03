Animafest Cyprus: “Contemporary Animation Horizons”

Ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Animafest Cyprus με διεθνή προσανατολισμό και με δυνατότητες δικτύωσης νέων καλλιτεχνών και φοιτητών με διεθνή κέντρα και Φεστιβάλ.

Το νέο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες και φοιτητές, που τους απασχολεί κυρίως η σύγχρονη τέχνη και το καλλιτεχνικό animation. Με αυτή την πρωτοβουλία το Κυπριακό φεστιβάλ Animation φιλοδοξεί να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το κοινό του καλλιτεχνικού animation, ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει στους Κύπριους νέους δημιουργούς τη δυνατότητα επαφής τους με νέους δημιουργούς του εξωτερικού καθώς και με διεθνή κέντρα ανάπτυξης της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης με όχημα το καλλιτεχνικό σινεμά animation.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με διεθνή προσανατολισμό και με δυνατότητες δικτύωσης νέων καλλιτεχνών και φοιτητών με διεθνή κέντρα, φεστιβάλ, σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, επιμελητές κτλ. το οποίο ως πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει πιλοτικά το 2023. Μέσα από εργαστήρια και μικρής διάρκειας residencies, υπό την καθοδήγηση της ομάδας του Animafest Cyprus και σε συνεργασία με διεθνείς του συνεργάτες, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μικρού μήκους πειραματικές και καλλιτεχνικές ταινίες animation, gallery films κτλ οι οποίες στη συνέχεια θα προβληθούν σε ειδικά προγράμματα του δικτύου των συνεργαζόμενων φεστιβάλ.

Διήμερο δημιουργικών εκδηλώσεων για ενημέρωση του κοινού που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην πρώτη έκδοση του προγράμματος:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 18:00 - 21:00.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Master Talk, εισαγωγή και προβολή προγράμματος με ταινίες Collage Animation σε συνεργασία με το Αρχείο της Εθνικής Ταινιοθήκης της Ουγγαρίας σε επιμέλεια της ιστορικού Κινηματογράφου Anna Ida Orosz και ανοικτό εισαγωγικό εργαστήρι για νέους καλλιτέχνες και φοιτητές υπό την κατεύθυνση του διευθυντή του Φεστιβάλ PRIMANIMA και σκηνοθέτη Τamas Patrovits.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 11:00 - 14:00.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Παιδικό πρόγραμμα Ταινιών στο πλαίσιο της 6ης έκδοσης του Φεστιβάλ για παιδιά και νέους: Best of World Festival of First Animations PRIMANIMA for children και χειροποίητα παιχνίδια Κινουμένων Σχεδίων για παιδιά με την ομάδα του animafest Cyprus και τον Tamas Patrovits.

Λεπτομέρειες και η διαδικασία πραγματοποίησης της πρώτης πιλοτικής έκδοσης του προγράμματος “Contemporary Animation Horizons”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

MAΡΤΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Κύπρου Όψεις του Κόσμου (Animafest Cyprus) και το World Festival of First Animations PRIMANIMA στην Βουδαπέστη με την στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού και τον Δήμο του Budaors στη Βουδαπέστη ανακοινώνουν την πρώτη πιλοτική έκδοση ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος με γενικό τίτλο “Contemporary Animation Horizons”. Πρόκεται για τον σχεδιασμό μιας σειράς από δημιουργικές δράσεις (εργαστήρια, προβολές, masterclasses και εκθέσεις) φιλοδοξόντας να αναδείξουν τις εκφραστικές δυνατότητες του καλλιτεχνικού και πειραματικού σινεμά animation, προσκαλώντας για να συμμετέχουν νέους καλλιτέχνες και φοιτητές που μπορεί να δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της τέχνης εκτός του Animation ενθαρρύνοντας τους να πειραματιστούν και να προεκτείνουν τα όρια της πρακτικής τους. Στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν νέοι καλλιτέχνες και φοιτητές από τις δύο χώρες από ένα ευρύ καλλιτεχνικό φάσμα. Πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία προσεγγίσεων όλων που θα συμμετέχουν θα δημιουργήσει γόνιμο έδαφος δημιουργικών συνεργιών ανοίγοντας την ίδια ώρα νέους ορίζοντες και συνεργασίες καλλιτεχνών μεταξύ τους από ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης τέχνης με όχημα το καλλιτεχνικό και πειραματικό σινεμά animation.

Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δύο τετραήμερα Animation Film Camps, Το ένα στη Κύπρο στο χωριό Σαλαμιού κατα τη διάρκεια του 22ου Countryside Animafest Cyprus τον Αύγουστο 2023 και το άλλο στο Budaörs στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια του 11ου World Festival of First Animations PRIMANIMA.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αρχικά δύο συναντήσεις για ενημέρωση, μια στη Λευκωσία τον Μάρτιο 2023 και μια στη Βουδαπέστη τον Μάιο 2023. Οι συναντήσεις αυτές θα είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό για να ενημερωθεί για το πρόγραμμα και να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία του ανοιχτού καλέσματος που θα ακολουθήσει για την επιλογή 5 συμμετοχών από την Κύπρο και 5 από την Ουγγαρία.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκωσία για τους Κύπριους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις 31/03 από τις 18:00 μέχρι τις 21:00.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης πρώτης συνάντησης στη Λευκωσία, το κοινό θα έχει τη ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα με επιλεγμένα έργα σκηνοθετών (σύγχρονων και κλασικών) που δημιούργησαν φιλμ με την τεχνική του φωτό / κολάζ animation σε επιμέλεια Anna Ida Orosz, ιστορικό κινηματογράφου στο Αρχείο της Εθνικής Ταινιοθήκης της Ουγγαρίας, μαζί με τον διευθυντή του Φεστιβάλ PRIMANIMA και σκηνοθέτη Tamas Patrovits. Τo πρόγραμμα στηρίζει το Hungarian National Film Fund. Στο πρόγραμμα θα προβληθούν μεταξύ άλλων ταινίες των Reisenbüchler Sándor, Orosz István, Molnár Jacqueline, Keresztes Dóra, Tibor Bánóczky, Sarolta Szabó και Tamas Patrovits.

Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί ένα master talk από τον Tamas Patrovits εμπνευσμένο από την ανάλυση των έργων του προγράμματος ταινιών που παρακολουθήσαμε καθώς και επίδειξη της τεχνικής με πρακτικό εισαγωγικό εργαστήρι στο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι θα παρευρεθούν στην πρώτη συνάντηση. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία επίσης να δεί αυθεντικά έργα κολάζ (Μακέτες για φιλμ) του Tamas Patrovits.

Παιδικό πρόγραμμα Ταινιών "Best of Primanima Kids" και χειροποίητα παιχνίδια Κινουμένων Σχεδίων για παιδιά, Σάββατο 1 Απριλίου στις 11:00.

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου αυτού αναπτυξιακού προγράμματος την 1η Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παιδικής έκδοσης του Φεστιβάλ παιδικό εργαστήρι Κινουμένων σχεδίων με την συνεργασία των δύο Φεστιβάλ και προβολή προγράμματος βραβευμένων παιδικών ταινιών που προβλήθηκαν στην 10η έκδοση του Φεστιβάλ PRIMANIMA στην Βουδαπέστη.

Δεύτερη συνάντηση Ουγγαρία – Budaörs για Ούγγρους συμμετέχοντες τον Μάϊο 2023

Παρόμοια εκδήλωση όπως της Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί στο BABtér (Budaörs Animation Base and Creative Space) για Ούγγρους συμμετέχοντες τον Μαϊο.

Αnimation film και πειραματική μουσική

Στο BABtér θα πραγματοποιηθεί επίσης εργαστήρι πειραμτικής μουσικής και ήχων, με στόχο τη σύνθεση μουσικών etudes. Το υλικό αυτό που θα παραχθεί, θα χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση για τους καλλιτέχνες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στα πρακτικά εργαστήρια δημιουργίας ταινιών (Animation Film Camp).

Animation Film Camp 2023 (22nd Countryside Animafest Cyprus - 11th World Festival of First Animations PRIMANIMA Budaors)

https://primanima.eu

https://www.animafest.com.cy

Θα ακολουθήσει Open Call μετά τις δύο συναντήσεις σε Λευκωσία και Βουδαπέστη. Στη συνέχεια θα επιλεγούν 5 συμμετέχοντες από κάθε χώρα για να συναντηθούν και να εργαστούν μαζί στη Κύπρο και την Ουγγαρία.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 22ου Countryside Animafest Cyprus 6-9 Αυγούστου στη Σαλαμιού σε μορφή ΑNIMATION FILM CAMP και το δεύτερο στο Budaörs στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ στην Ουγγαρία PRIMANIMA. Τα δύο Φεστιβάλ θα παρέχουν το κόστος φιλοξενείας (Διαμονή διατροφή), εξοπλισμό, υλικά, τεχνική κατάρτιση και βοήθεια στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν το έργο τους, να υλοποιήσουν δηλαδή την πρόταση / ιδέα που υπέβαλαν στο Οpen Call και που για αυτήν επιλέγηκαν να συμμετέχουν.

Τα αποτελέσματα των δύο Animation Film Camps θα προβληθούν σε ειδικό πρόγραμμα στα δύο φεστιβάλ το 2024 στην 23η έκδοση του Countryside Animafest Cyprus και 12η του PRIMANIMA.

Για περισσότερες πληροφορίες και προκρατήσεις:

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στο τηλέφωνο 22 496930 (Τρίτη - Παρασκευή 10:00 - 14:00)

Είσοδος Ελεύθερη