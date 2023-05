Εμβυθιστική Παράσταση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων 2023, διοργανώνει την Παρασκευή 19 Μαΐου στις 20:30, την εμβυθιστική παράσταση "ReInHerit a Museum" - "Κληρονομήστε ξανά το Μουσείο" και προσκαλεί το κοινό να αγκαλιάσει το Πολιτιστικό Ίδρυμα ως χώρο διαφύλαξης αλλά και δημιουργίας πολιτισμού.

Με τη χρήση διαδραστικών σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και ζωντανής μουσικής, ο επισκέπτης "βυθίζεται" στον κόσμο της παράστασης και τον εξερευνά με το σώμα, βιώνοντας εκ νέου το μουσείο ως χώρο ζωντανό, δημιουργικό και συνάμα οικείο. Η παράσταση συνδυάζει διαδραστική ηχητική εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, μια μεγάλη ομάδα μουσικών που θα κινούνται στο χώρο, τη δημιουργία γραφικών σε πραγματικό χρόνο και χαρτογράφηση βιντεοπροβολής, καθώς περικλείει και υπογραμμίζει τις τρέχουσες προσωρινές και μόνιμες εκθέσεις του Ιδρύματος.

Η παράσταση "ReInHerit a Museum" αποτελεί μια από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ReInHerit “Redefining the Future of Culture Heritage: Creating an Innovative Model for Sustainability” (http://www.reinherit.eu), με συντονιστή το Πολιτιστικό Ίδρυμα. Οργανώνεται από το CYENS Centre of Excellence, εταίρο του προγράμματος ReInHerit, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2023.

Η παράσταση χαρακτηρίζεται από μια καινοτόμα προσέγγιση στην επιμέλεια της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, για την οποία δημιουργείται μέσα σε ένα μουσείο μια εμβυθιστική εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες εξερευνούν ελεύθερα το κτήριο και τα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος, διαμορφώνοντας την δική τους προσωπική εντύπωση του χώρου και των εκθεμάτων του. Με την κίνησή τους, ακροατήριο και μουσικοί, δίνουν το έναυσμα για ηχητικά συμβάντα όπου και όταν μπαίνουν για να εξερευνήσουν, αναλόγως με την τοποθέτηση των δεκτών της ηχητικής εγκατάστασης.

Η αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον της παράστασης γίνεται μέσω μιας εφαρμογής κινητού, που έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Η εφαρμογή αυτή παρέχει την ευκαιρία να δει κανείς αντικείμενα από την Εθνογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, τα οποία δεν εκτίθενται επί του παρόντος σε χώρους με πρόσβαση στο κοινό, ως τρισδιάστατες προβολές επαυξημένης πραγματικότητας μέσα στους χώρους του μουσείου.

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης του ReInHerit πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 CSA με τη θεματική "Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage". Το πρόγραμμα προτείνει ένα πρωτοποριακό μοντέλο αειφόρου διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς αναδομώντας το υφιστάμενο καθεστώς επικοινωνίας, συνεργασίας και καινοτομίας ανάμεσα σε μουσεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες:

"ReInHerit a Museum": Εμβυθιστική Παράσταση στο Πολιτιστικό"

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια: 60'

Είσοδος δωρεάν

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες

Συντελεστές:

Επιμέλεια παράστασης και σύνθεση μουσικής: Ανδρέας Παπαπέτρου

Προγραμματισμός και σχεδιασμός εφαρμογής κινητού: Φώτος Φραγκούδης, Αλέξιος Πολυδώρου.

Video art: Στέφανος Παπαδάς

Σχεδιασμός 2D animation: Αλέξης Baldwin

Μουσειολογική επιμέλεια: Μαρία Σιεχατέ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυστάλλα Χαραλάμπους-Παπαδοπούλου

Διαχειριστής έργου: Νίκη Κυριάκου

Συντονιστής έργου: Κλεάνθης Νεοκλέους

Μουσικοί:

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Βιολί - Christian Bishara, Πάνος Μήλιος, Anfisa Antonova, Ladyslava Korolenko, Λητώ Συρίμη.

Βιόλα - Λυδία Ματθαίου

Βιολοντσέλο - Μιχάλης Βασιλειάδης, Σοφία Κλεόπα.

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ

Φλάουτο - Virginie Bove

Όμποε - Simeon Spasov, Laura Rodgers.

Κλαρινέτο - Άγγελος Αγγελίδης, Dusko Žarković.

Φαγκότο - Giovanni Galetti, Giovanni Magni.

Γαλλικό Κόρνο - Kelly Alijani, Catherine Heaver.

Τρομπέτα - Gareth Griffiths, Ανδρέας Γιαννακούρας.

Κρουστά - Μάριος Νικολάου

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86 - 90, 1011, Λευκωσία.

Για πληροφορίες: 22 128157

www.boccf.org

