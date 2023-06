Ώρα για Sommerkino!

Θερινός κινηματογράφος με γερμανικές ταινίες, στον κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει το Sommerkino – μια σειρά θερινών προβολών γερμανικού κινηματογράφου. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες του γνωστού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Christian Petzold και της ανερχόμενης σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Sophie Linnenbaum. Για τις απόλυτες καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη, κοπιάστε στον όμορφο κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουλίου 2023, όπου σας περιμένουν χαλαρή διάθεση με άνετες ξαπλώστρες, μεγάλη οθόνη με φόντο το διάσημο ξενοδοχείο του Λήδρα Πάλας, και κινηματογραφικά ταξίδια.

Ο Christian Petzold είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος Γερμανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Ανάμεσα στα πιο γνωστά του έργα είναι το Barbara και το Transit, που θα προβληθούν αμφότερα στο Sommerkino. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες από τη Γερμανία, όπως τον Harun Farocki με τον οποίο έγραψαν μαζί το σενάριο για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Petzold με τίτλο The State I Am In. Πολλές από τις ταινίες του έχουν προβληθεί στην Berlinale, με πιο πρόσφατο το έργο Afire, το οποίο τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής.

Transit

Undine

Undine

Η δεύτερη σκηνοθέτις, της οποίας το έργο θα παρουσιαστεί στο φετινό Sommerkino, είναι η Γερμανίδα Sophie Linnenbaum. Παρόλο που είναι λιγότερο γνωστή και βρίσκεται σχετικά στην αρχή της κινηματογραφικής της καριέρας, οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν λάβει πολλά βραβεία και έχουν προβληθεί σε εθνικά και διεθνή φεστιβάλ. Το ντοκιμαντέρ της Stories of dads κέρδισε βραβεία όπως το FFF Förderpreis Dokumentarfilm στο DOKFest του Μονάχου και είναι υποψήφιο για το Γερμανικό Βραβείο Ντοκιμαντέρ. Το The Ordinaries είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας και η ταινία αποφοίτησής της.

The Ordinaries

The Ordinaries

Το Sommerkino ξεκινά με την ταινία The Ordinaries (2022), που αφηγείται την ιστορία της Paula, η οποία ζει σε έναν κινηματογραφικό κόσμο και φοιτεί σε σχολείο πρωταγωνιστών με σκοπό να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Στη νεανική αυτή ταινία δεν λείπουν τα χιουμοριστικά και καυστικά σχόλια με πολλούς παραλληλισμούς, που υπόσχονται όχι μόνο γέλιο, αλλά και βαθύ στοχασμό. Ακολούθως σειρά έχει η Undine (2020). Ο Christian Petzold δίνει τη δική του ερμηνεία στο μύθο του μυστηριώδους πνεύματος του νερού ως ένα σύγχρονο παραμύθι σε έναν απογοητευμένο κόσμο. Aναπλάθει αυτόν τον μύθο και αφηγείται αβίαστα την ιστορία ενός έρωτα ζωής ή θανάτου. Στην ταινία Transit (2018) ο Petzold κατάφερε να δημιουργήσει μια συγκλονιστική σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Άννα Σέγκερς του 1944, το οποίο έγραψε στην εξορία. Ιστορίες προσφύγων από το παρελθόν και το παρόν, υπερβαίνουν τον χρόνο και δημιουργούν έναν διαμετακομιστικό χώρο. Ακολουθεί η ταινία Barbara (2012), στην οποία μια νεαρή γιατρός στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, ζει με το φόβο της παρακολούθησης όταν εξορίζεται στο νοσοκομείο μιας μικρής πόλης αφού έκανε αίτηση για βίζα εξόδου. Οι προβολές ολοκληρώνονται με την ταινία The State I Am In (2000), η οποία πραγματεύεται τις προκλήσεις που προκαλεί η υπόγεια ύπαρξη ενός ζευγαριού στην κόρη τους, αλλά και της ανατροπές που φέρνει ο έρωτας της κόρης στη ζωή των γονέων της.

ΧΩΡΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 21, 1102, Λευκωσία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ: The Ordinaries – 03/07 (νεανική ταινία), Undine – 04/07, Transit – 05/07, Barbara – 06/07, The State I Am In – 07/05. (Ώρα έναρξης: 20:15)

ΓΛΩΣΣΑ: Πρωτότυπη γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους

ΤΙΜΗ: Ελεύθερη είσοδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606 / kultur-nikosia@goethe.de / www.goethe.de/kypros/sommerkino2023