ΣΠΕΛ: «CEASEFIRE NOW» | Άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζητά το «Sessions»

Το πρόγραμμα κουίρ δράσεων «Sessions», το οποίο έχει «καταλάβει» την Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης τους τελευταίους μήνες, έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς την Παλαιστίνη με διάφορες δράσεις εντός και εκτός της ΣΠΕΛ

Ένα πανό με τη φράση «CEASEFIRE NOW» (κατάπαυση του πυρός τώρα) εμφανίστηκε στο κτίριο της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ. Το συγκεκριμένο πανό έχουν κρεμάσει από χθες το βράδυ, Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, το πρόγραμμα κουίρ δράσεων «Sessions».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτησή τους, το πανό είναι μία ενισχυτική δράση και έκκληση για άμεση εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Τα ίδι@, όπως αναφέρουν, ενώνουν φωνές και απαιτούν από την Κυπριακή Δημοκρατία να «ζητήσει άμεση εκεχειρία και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη παροχή βοήθειας στην Γάζα μέσω των λιμανιών και αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της».

Σημειώνεται ότι, τη διαχείριση της ΣΠΕΛ κατέχει το πολυσχιδές πρόγραμμα κουίρ δράσεων από τον Ιούνιο και θα βρίσκεται στην «κατοχή» του μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023. Το «Sessions» παρουσιάζει, για δεύτερη χρονιά, ένα κύκλο παραστατικών έργων, συναυλιών, προβολών, εικαστικών παρεμβάσεων, εργαστηρίων, πάρτυ και ομιλιών, που τιμούν την πολλαπλότητα της ερμηνείας και εμπλοκής.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα του προγράμματος για το αιματοκύλισμα που συμβαίνει στη Γάζα:

«Κρεμάσαμε ένα πανό για να ενισχύσουμε την έκκληση για άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα που μας παρέχει η 'κατάληψη' των 'Sessions' στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ. Καθώς οι φωνές ενάντια στην κατοχή, τον πόλεμο και το απαρτχάιντ καταπνίγονται, παρενοχλούνται, συλλαμβάνονται τζιαι εγκληματοποιούνται παγκοσμίως, εν σημαντικό να παραμείνουμε δεσμευμένα σε συλλογικές πράξεις αντίστασης, εκθέτοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τζιαι παλεύκοντας για ειρήνη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας. Ενώνουμε τες φωνές μας με άλλες που απαιτούν η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει άμεση εκεχειρία τζιαι να επιτρέψει την ανεμπόδιστη παροχή βοήθειας στην Γάζα μέσω των λιμανιών τζιαι αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της. Απέναντι στην απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων τζιαι ενάντια σε ούλλες τις στρατιωτικές, οικονομικές, τζιαι πολιτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται προς ικανοποίηση των επιδιώξεων του κράτους του Ισραήλ, καθώς τζιαι απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική εμπλοκή μέσω των Βρετανικών Βάσεων, απαντούμε: Not in our name!

Ceasefire now!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη»