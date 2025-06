Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ αναλαμβάνει τη δράση «Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς για όλους»

Δημοσιεύθηκε 11.06.2025

Η δράση COST (Cultural Property Protection for All - CPP4ALL) αποτελεί ευρωπαϊκό οργανισμό χρηματοδότησης δικτύων έρευνας και καινοτομίας.

Της νέας εγκεκριμένης δράσης COST με τίτλο «Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς για όλους» (Cultural Property Protection for All - CPP4ALL), μιας σημαντικής, όπως αναφέρει, πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του προγράμματος European Cooperation in Science and Technology (COST), θα ηγηθεί το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.

Σε ανακοίνωσή του το κέντρο αριστείας σημειώνει ότι το COST αποτελεί ευρωπαϊκό οργανισμό χρηματοδότησης δικτύων έρευνας και καινοτομίας. Στόχος του είναι να ενώνει ερευνητικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, προσφέροντας στους ερευνητές και καινοτόμους τη δυνατότητα να εξελίξουν τις ιδέες τους σε κάθε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, μέσα από τη συνεργασία με συναδέλφους τους. Οι Δράσεις COST είναι δίκτυα με bottom-up προσέγγιση και διάρκεια τεσσάρων ετών, που προάγουν την έρευνα, την καινοτομία και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων.

Η νέα εγκεκριμένη Δράση CPP4ALL αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας, καινοτόμων τεχνολογιών και συμπεριληπτικών προσεγγίσεων. Πρόκειται, όπως αναφέρει, «για τη μοναδική Δράση COST που τελεί υπό τον συντονισμό κυπριακού φορέα και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής Ανοικτής Πρόσκλησης OC-2024-1».

«Η προταση CPP4ALL έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση με 46 στα 50 και κατατάχθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες υποψηφιότητες, αποτελώντας μία από τις μόλις 70 νέες εγκεκριμένες Δράσεις σε σύνολο άνω των 850 προτάσεων από όλη την Ευρώπη», σημειώνει.

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ εκφράζει ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), «η καθοδήγηση και στήριξη του οποίου υπήρξαν καθοριστικές. Η επιτυχία της πρότασης CPP4ALL δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συνεισφορά του ΙδΕΚ στη διαδικασία προετοιμασίας».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη Δράση COST με αποκλειστικό αντικείμενο την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εστιάζοντας στους εξής βασικούς τομείς, δηλαδή, γενικά νομοθετικά πλαίσια, διαφοροποιήσεις στη νομική προστασία αρχαιοτήτων, παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές και επαναπατρισμός και αποκατάσταση πολιτιστικών αγαθών.

Τη Δράση, εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, θα συντονίσει ο Δρ. Dante Abate.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία να ενώσουμε δυνάμεις πέρα από επιστημονικά πεδία και εθνικά σύνορα, με σκοπό την προστασία της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε τον μοναδικό κυπριακό φορέα που επελέγη ως συντονιστής σε αυτή την πρόσκληση και που έχουμε την τιμή να ηγηθούμε μιας τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς», δήλωσε ο Δρ Abate.

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, καθώς και η εξειδικευμένη Ομάδα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του, η οποία έχει καθιερωθεί στην πρωτοπορία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, απευθύνουν εγκάρδια πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιστήμονες να συμμετάσχουν ενεργά στη Δράση CPP4ALL και να συμβάλουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια καταλήγει η ανακοίνωση.