Πρεμιέρα σήμερα για την Κάρτα Πολιτισμού Νέων

ΠτΔ – Κάρτα Πολιτισμού Νέων Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου. // PoR – Youth Culture Card Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Youth Culture Card presentation, with the Deputy Minister of Culture, Dr Vassiliki Kassianidou.

Όλες οι πληροφορίες για το μέτρο που απευθύνεται σε Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους αλλά και Ευρωπαίους νέους που ζουν στην Κύπρο

Ανακοινώθηκε η έναρξη της ισχύς της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, σήμερα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Υφυπουργός Πολιτισμού δρ Λίνα Κασσιανίδου παρουσίασαν τα ωφελήματα και τους στόχους του πιλοτικού μέτρου.

Πρόκειται για μία προπληρωμένη πλαστική κάρτα (τύπου prepaid) στην οποία πιστώνεται το ποσό €220, τα οποία €200 είναι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ τα €20 πιστώνονται αφιλοκερδώς από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία συνεισφέρει το ποσό αυτό στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης.

Ο διαθέσιμος κρατικός προϋπολογισμός για την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων είναι €2.000.000 με δικαιούχους περισσότερους από 10 χιλιάδες νέους και νέες του τόπου μας.

Δικαιούχοι της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, είναι άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023 (δηλ. από την 1/1/2023 μέχρι και την 31/12/23) ή πιο απλά, όσοι και όσες έχουν γεννηθεί το 2005. Ωστόπσο, σημειώνεται ότι, η Κάρτα, η οποία μπορεί να εκδίδεται ανά πάσα στιγμή του 18ου έτους του δικαιούχου, θα έχει διάρκεια 12 μήνες από τη μέρα έκδοσής της.

​

ΠτΔ – Κάρτα Πολιτισμού Νέων Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου. // PoR – Youth Culture Card Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Youth Culture Card presentation, with the Deputy Minister of Culture, Dr Vassiliki Kassianidou.

ΠτΔ – Κάρτα Πολιτισμού Νέων Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου. // PoR – Youth Culture Card Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Youth Culture Card presentation, with the Deputy Minister of Culture, Dr Vassiliki Kassianidou.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κλεάνθη Κουτσόφτα, ανάφερε πως με την Κάρτα Πολιτισμού Νέων, δημιουργούμε ένα εργαλείο που προωθεί το ενδιαφέρον, τη δημιουργικότητα και τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής κουλτούρας και κληρονομιάς. Ως Οργανισμός Νεολαίας μέσω αυτής της συνεργασίας μας θα προωθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και θα στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό της νεολαίας, αφού μέσω της συνεργασίας μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι, η Κάρτα Πολιτισμού θα γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση του πολιτισμού ανάμεσα στους νέους μας».

ΠτΔ – Κάρτα Πολιτισμού Νέων Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου. // PoR – Youth Culture Card Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Youth Culture Card presentation, with the Deputy Minister of Culture, Dr Vassiliki Kassianidou.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η κάρτα απευθύνεται σε 18χρονα Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους αλλά ακόμη και σε Ευρωπαίους/ες που ζουν μόνιμα στην Κύπρο, κάτι που και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεώρησε σημαντικό.

Όπως ανάφερε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στόχος είναι να δωθεί η ευκαιρία στη νεολαία να εμβαθύνει στον πολιτισμό και να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και την ευαισθησία στις τέχνες, προάγοντας ταυτόχρονα το πνεύμα και την κριτική σκέψη.

«Η επαφή, άλλωστε, με τον πολιτισμό του τόπου μας είναι ζωτικής σημασίας διότι μας συνδέει με την ταυτότητα και την ιστορία της πατρίδας μας. Η Κάρτα Πολιτισμού Νέων αποτελεί μια καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα, αφού για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση το κράτος δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες 18 χρονών να παρακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα του τόπου που οι ίδιοι θα επιλέξουν, με κρατική χορηγία, και πώς θα αξιοποιήσουν αυτή την κάρτα»

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης πως είναι ένα πιλοτικό μέτρο το οποίο εφαρμόζεται για το έτος 2024, προκειμένου «να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και μετέπειτα να το μετεξελίξουμε».

​

ΠτΔ – Κάρτα Πολιτισμού Νέων Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση της Κάρτας Πολιτισμού Νέων, μαζί με την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου. // PoR – Youth Culture Card Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic, Mr Nikos Christodoulides, addresses the Youth Culture Card presentation, with the Deputy Minister of Culture, Dr Vassiliki Kassianidou.

​Η Υφυπουργός, στη συνέχεια, μίλησε για τη σημαντικότητα της Κάρτας, καθώς παρουσίασε το μέτρο με εκτενής πληροφορίες για τους δικαιούχους, τους χώρους και τα ευρύτερα ωφελήματά της.

Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που αφορούν στη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

Συναυλίες

Θεατρικές παραγωγές

Παραστάσεις χορού

Εικαστικές και άλλες εκθέσεις

Κινηματογραφικές προβολές

Φεστιβάλ Τεχνών

Μουσεία

Αρχαιολογικοί χώροι

Σημαντικό να αναφερθεί ότι, το Υφυπουργείο Πολιτισμού υιοθετώντας το πρόγραμμα της διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), είχε άμεσα ήδη από την περασμένη άνοιξη προχωρήσει σε διενέργεια διαγωνισμού για την Κάρτα Πολιτισμού Νέων. Το έργο αυτό κατακυρώθηκε στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία έχει αναλάβει την έκδοση και διαχείριση της Κάρτας.

Μιλώντας για την κάρτα ο Διευθύνων σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, είπε: «Η ανάδειξη του πολιτισμού μας είναι μία από τις κύριες έγνοιες της Τράπεζας μας. Γι’ αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής μας Υπευθυνότητας. Από το 1984, τότε δηλαδή που ιδρύσαμε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου έχουμε αναπτύξει πληθώρα δραστηριοτήτων προς τον σκοπό αυτό. Η διαφύλαξη και διάδοση του πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και η ενημέρωση του κοινού μέσω της συμμετοχικότητας και της εκπαίδευσης, αποτελούν στόχους που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές μας».

Σημαντικές πληροφορίες για την Κάρτα Πολιτισμού Νέων:

Η κάρτα είναι ρυθμισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πληρωμές σε χώρους που εμπίπτουν στις κατηγορίες του θεάτρου, κινηματογράφου, παραστάσεων χορού, εικαστικών και χώρων πολιτισμού στο MCC (Merchant Category Code).

του θεάτρου, κινηματογράφου, παραστάσεων χορού, εικαστικών και χώρων πολιτισμού (Merchant Category Code). Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για αγορές σε πλατφόρμες διαδικτύου (online ticketing services) για συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα .

(online ticketing services) . Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτούνται για την Κάρτα από σήμερα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App ή ακόμα και με φυσική παρουσία τους σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά στη βάση των διαδικασιών της Τράπεζας.

*Ο κωδικός της κάρτας είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App. Η αλλαγή του κωδικού της κάρτας δύναται να γίνει μέσω των μηχανών ΑΤΜ. Ο αιτητής μπορεί να ενημερώνεται μέσω του Internet Banking και της εφαρμογής BoC Mobile App τόσο για το υπόλοιπο του λογαριασμού, αλλά και για την κατάσταση των συναλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: www.culture.gov.cy/kartapolitismou