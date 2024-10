Πέντε εκθέσεις που ανοίγουν τις πόρτες τους σήμερα στη Λευκωσία

Ιδανική μέρα για ένα αυθόρμητο gallery crawl η σημερινή, αφού πέντε πολιτιστικοί χώροι παρουσιάζουν νέα δουλειά της τοπικής εικαστικής σκηνής της Κύπρου

Πέντε εκθέσεις τέχνης στη Λευκωσία ανοίγουν τις πόρτες του στο κοινό την ίδια μέρα, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024.

Οι δύο χώροι, το Καφενείο Πρόζακ και η αίθουσα Master Plan [βρίσκεται εντός της νεκράς ζώνης - δίπλα από το οδόφραγμα Λήδρας] παρουσιάζουν τις ομαδικές εκθέσεις «Mental Echoes» και «Imagining Home – Between the Walls», αντίστοιχα. Οι άλλες τρεις εκθέσεις, αφορούν ατομική δουλειά του Νικόλα Αντωνίου, της Emma Louise Charalambous και του Χρίστου Ακορδαλίτη, οι οποίες φιλοξενούνται στις γκαλερί Alpha C.K. Art Gallery, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος και Art Seen, αντίστοιχα.-

18.00

«Mental Echoes» | Καφενείο Πρόζακ

Η συλλογική έκθεση «Mental Echoes» ανοίγει τις πόρτες της για δεύτερη χρονιά στο Common Room, δίπλα από το καφενείο Πρόζακ, από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια εξερεύνηση της ψυχικής υγείας μέσω της τέχνης.

Αυτή η έκθεση επιδιώκει να εμπλουτίσει την κοινότητα με διάλογο και πολιτιστική ανταλλαγή, αναδεικνύοντας το έργο επτά Κύπριων καλλιτεχνών.

Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας

Το «Mental Echoes» συμπίπτει με την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση της ενημέρωσης και στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές διαταραχές. Από το 1992, αυτή η ημέρα έχει ως στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης, προσφέροντας ευκαιρίες για εκπαίδευση και δράση.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, λοιπόν, η τέχνη με προσέγγιση και αναφορά στην ψυχική υγεία, θα λειτουργήσει ως έναυσμα για συζήτηση, με σκοπό να μεταφέρει στους επισκέπτες την προσωπική εμπειρία καθώς και την καλλιτεχνική ανησυχία για την ψυχική υγεία.

Ένα έναυσμα για αλληλεγγύη, με κύριο στόχο να αναδειχθεί ότι κανένας δεν είναι μόνος, και ότι όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν - είτε στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στην υποστήριξη είτε, το πιο σημαντικό, στην αντιμετώπιση.

Στις 10 Οκτωβρίου, ο μουσικός δημιουργός Σάββας Χρυσοστόμου (Sais) θα παρουσιάσει τη μουσική συζήτηση, με τίτλο «Υπαρξιακά», εμπλουτίζοντας την εκδήλωση με έναν ξεχωριστό ηχητικό διάλογο με θέμα την ψυχική υγεία.

Η έκθεση «Mental Echoes» θα είναι ανοικτή, καθημερινά, από τις 18.00 έως τις 22.00, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

Άντρη Ανδρέου

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Ιάκωβος Λοΐζου (Mr kok)

Nurtane Karagil

Ορέστης Καλβαρής

Σουζάνα Πέτρη

Twenty Three

Πληροφορίες

«Mental Echoes» | Ομαδική έκθεση για τη ψυχική υγεία

Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2024, 18.00

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 18.00-22.00

Χώρος έκθεσης: Common Room, δίπλα από το καφενείο Πρόζακ

Διάρκεια: Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο της εκδήλωσης στο Facebook, https://fb.me/e/co7nPCiU2 ή επικοινωνήσετε στο ~~mentalechoes@gmail.com.

19.00

«Silent Pulse» | Alpha C.K. Art Gallery

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Νικόλα Αντωνίου, η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, η ώρα 19.00. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η «Silent Pulse» αντικατοπτρίζει τις ήσυχες αλλά ισχυρές αλλαγές που κινούνται στη φύση και στη ζωή μας. Κάθε κομμάτι αποτυπώνει απλές στιγμές - τα μεταβαλλόμενα χρώματα ενός τοπίου, τον απαλό κυματισμό του νερού, την απαλή αποσύνθεση και την ανανέωση των φυσικών μορφών. Αυτές οι λεπτές μεταμορφώσεις καθρεφτίζουν τις δικές μας εσωτερικές αλλαγές, συνδέοντας τους κύκλους της φύσης με τα προσωπικά μας ταξίδια ανάπτυξης, ακινησίας και ανθεκτικότητας.

Πληροφορίες

«Silent Pulse» | Νικόλας Αντώνιου

Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, 19.00

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή: 10.00-13.00 & 16.00-18.30 & Σάββατο:10.00-13.00.

Χώρος έκθεσης: Alpha C.K. Art Gallery [Μακαρίου και Παπανικολή 3, Λευκωσία]

Διάρκεια: Μέχρι 15 Οκτωβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο +357 22751325 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ackgallery.com.

«Amensalism» | Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Emma Louise Charalambous σε επιμέλεια της Δάφνης Νικήτα.

Στην πρώτη της ατομική έκθεση η φωτογράφος Emma Louise Charalambous διερευνά τις σχέσεις εξουσίας που επηρεάζουν την περιβαλλοντική και αστική πολιτική στην Κύπρο.

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο θεματικές. Στην πρώτη με τίτλο «What's Up With The Sky», η καλλιτέχνις υιοθετεί μια προσέγγιση σε στυλ ντοκιμαντέρ για να διερευνήσει ζητήματα οικολογικής και κοινωνικοπολιτισμικής σημασίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το έργο της στοχεύει να επικοινωνήσει τις δομές εξουσίας που παίζουν ρόλο και να τονίσει την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης για την εναλλακτική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως «τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα». Συγκεκριμένα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, που συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αυτή κρίση, κατατάσσεται ως η δεύτερη πιο θανατηφόρα μη μεταδοτική απειλή για την υγεία μας, καθώς ευθύνεται για περίπου επτά εκατομμύρια πρόωρους θανάτους ετησίως παγκοσμίως. Μόνο στην Κύπρο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναφέρει ότι 600 έως 800 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.

Η πρώτη θεματική με τίτλο «What's up with Sky?» εξετάζει την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση, αναδεικνύοντας πώς αυτό το θανατηφόρο φαινόμενο περνά συχνά απαρατήρητο στην καθημερινή μας ζωή. Παρουσιάζοντας έναν συνδυασμό φωτογραφικών «σημειώσεων πεδίου» ντοκιμαντέρ μαζί με εννοιολογικά έργα -που χρησιμεύουν ως οπτικά δείγματα δεδομένων που αποκαλύπτουν την πυκνότητα των ατμοσφαιρικών ρύπων- αυτό το έργο συνδυάζει τη φωτογραφία ντοκιμαντέρ και την τέχνη. Παρουσιάζει την ασημαντότητα των γεωγραφικών συνόρων απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, υπενθυμίζοντάς μας ότι όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό.

Καθώς τα ανθρώπινα συστήματα εκμεταλλεύονται το περιβάλλον, εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα και τους ανθρώπους, δημιουργώντας και διαιωνίζοντας μεθόδους περιορισμού του δημόσιου χώρου και καταστολής της διαφωνίας.

Η δεύτερη θεματική της έκθεσης με τίτλο «Power Play» προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική για τη λογοκρισία και τον αγώνα εξουσίας που εκτυλίσσεται στους αστικούς χώρους. Παρουσιάζοντας τα καλυμμένα γκράφιτι ως ακούσια αφηρημένη δημόσια τέχνη, υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μια άγνωστη επιτελεστική ανταλλαγή μεταξύ της εξουσίας και των καταπιεσμένων κοινωνικών φορέων. Οι πολυεπίπεδοι σχηματισμοί που δημιουργούνται γίνονται αναπόσπαστο μέρος της αστικής μας αισθητικής, αφήνοντας πίσω τους στοιχεία «εξυγίανσης» και συρρίκνωσης του δημόσιου χώρου.

Η Emma Louise Charalambous (γ. 1991) έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη δημιουργό που παντρεύει την επιστήμη με την τέχνη της φωτογραφίας. Αρχικά σπούδασε Περιβαλλοντικές Επιστήμες, και στη συνέχεια διοχέτευσε την επιστημονική της γνώση στη φωτογραφία, η οποία έγινε το κύριο επαγγελματικό της πεδίο. Στο έργο της, η φωτογραφία δεν λειτουργεί απλώς ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ως εργαλείο αναλυτικής έρευνας. Μέσα από τη φωτογραφία, καταφέρνει να αποδημήσει θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, παρουσιάζοντας τα «ερευνητικά» της ευρήματα μέσω της φωτογραφικής αποτύπωσης, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ της επιστήμης και της τέχνης.

Μετά την δημοσίευση και την παρουσίαση του πρώτου της φωτογραφικού βιβλίου «Bloodhound» στην AMBIKA P3 Gallery του Λονδίνου (2014) και αργότερα στην έκθεση φωτογραφικών βιβλίων IAPT στη Λευκωσία (2018), πιο πρόσφατα, το 2023, συμμετείχε στην ομαδική έκθεση Divine Duality στην Gallery 45 (στη Λεμεσό) όπου εξέθεσε κομμάτια από το μακροχρόνιο έργο της «What's Up With the Sky?». Η πρώτη ατομική της έκθεση «Amensalism» πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2024 στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος στη Λευκωσία. Μια έκθεση όπου η φωτογράφος παρουσιάζει το περιβαλλοντικό έργο «What's Up With the Sky?», μαζί με μια εισαγωγή σε μια νέα συλλογή έργων που αγγίζει τα θέματα του χώρου και της λογοκρισίας.

Πληροφορίες

«Amensalism» | Emma Louise Charalambous

Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, 19.00

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Παρασκευή 16.00-19.00 & Σάββατο 11.00-13.00

Χώρος έκθεσης: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ [Κρήτης 11]

Διάρκεια: Μέχρι 25 Οκτωβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22766117, email: info@diatopos.com, website: www.diatopos.com

«Imagining Home – Between the Walls» | Αίθουσα Master Plan, δίπλα από το οδόφραγμα Λήδρας εντός της νεκράς ζώνης

Μία διεθνής και πολυκοινοτική έκθεση τέχνης που παρουσιάζεται στην ουδέτερη ζώνης της Λευκωσίας, διάβαση Λήδρας - Lokmaci, διερευνώντας την ιδέα της ταυτότητας και της «οικίας».

Η έκθεση ‘Imagining Home – Between the Walls’ εμβαθύνει στην ουσιαστική έννοια του «σπιτιού». Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα, διερευνά τρόπους επαναπροσδιορισμού του σπιτιού και της έννοιας του «οίκου» στη Λευκωσία, 50 χρόνια μετά τα γεγονότα του 1974 και 60 χρόνια μετά την ίδρυση της UNFICYP.

Μια κατοικία παρέχει τον θεμελιώδη χώρο και τη φυσική μορφή για να ευδοκιμήσει η ζωή, ενώ ένα σπίτι, η οικία, τρέφει, προστατεύει και καλλιεργεί την αίσθηση της ταυτότητας. Απαιτεί επίσης επανεφεύρεση. Η απουσία του σπιτιού, είτε λόγω σύγκρουσης είτε λόγω εκτοπισμού, δεν μπορεί παρά να μεγεθύνει τη σημασία του. Αυτή η έκθεση εστιάζει στον επαναπροσδιορισμό του οίκου, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες πολιτικής και κοινωνικής επανεφεύρεσης, καθώς και στο τραύμα του «ημιτελούς σπιτιού» και του εύθραυστου σπιτιού ως σώμα.

Οι καλλιτέχνες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατανόησής μας για το «σπίτι» διοχετεύοντας προσωπική εμπειρία. Θέτουν το ερώτημα: Πώς μπορούν να ονειρευτούν και να επαναπλάσουν ένα σπίτι μέσα από τα ερείπια; Πώς μπορούν οι καλλιτέχνες να είναι οι «οικοδόμοι κόσμων» και νέοι αφηγητές; Η έκθεση ξεκινά με την προϋπόθεση του ονείρου ενός σπιτιού, δανειζόμενη μια φράση από τον Γάλλο συγγραφέα Gaston Bachelard, ο οποίος περιέγραψε το σπίτι ως σώμα και ψυχή μαζί.

Με βάση την ιδέα του σπιτιού ως εύθραυστου σώματος, αυτή η έκθεση επιδιώκει να εμπλέξει τους Κύπριους σε έναν διάλογο σχετικά με την απήχηση της λέξης «σπίτι». Το σπίτι είναι μια έννοια που υπερβαίνει τον χρόνο και τον τόπο. Ενώ είναι συνυφασμένο με την αίσθηση του ανήκειν, συνδέεται επίσης με ζητήματα αδικίας και ιστορίες εκτοπισμού.

Ο πολιτικός συγγραφέας Marcello Di Cinto περιγράφει τα τείχη στη Λευκωσία ως εξής: «Τα τείχη επιβάλλουν μια απλουστευμένη ταυτότητα σε όσους δεν μπορούν να τα διασχίσουν. Είσαι είτε από εδώ είτε από εκεί. Είσαι είτε ένας από Εμάς είτε ένας από Αυτούς. Τα τείχη δεν επιτρέπουν αποχρώσεις σημασίας, καμία αμοιβαία συμφωνημένη ιστορία» (Di Cintio, 2013). Τα τείχη χρησιμεύουν τόσο ως φυσικός όσο και ως συμβολικός διαχωρισμός. Η συνάντηση με τα τείχη και τα εμπόδια στην ουδέτερη ζώνη ενισχύει τις κοινές ταυτότητες και τα τραύματα κάθε κοινότητας.

Καλλιτέχνες: Έφη Σαββίδη, Sümer Erek, Julie Gauthron, Nafia Akdeniz, Anaïs LLobet

Επιμελητής: Alessandro Vincentelli

Διεύθυνση: D6:EU, ένας πολιτιστικός οργανισμός που εδρεύει στην Κύπρο και δραστηριοποιείται διεθνώς, με επικεφαλής την Αργυρώ Τουμάζου, σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Julie Gauthron της γαλλικής ΜΚΟ Collectif Habitante, και με την υποστήριξη και τη σύμπραξη του Home for Cooperation.

Πληροφορίες

«Imagining Home – Between the Walls» | Ομαδική έκθεση που εξερευνεί την ιδέα της ταυτότητας και της «οικίας»

Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, 19.00-21.30

Διάρκεια: Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2024.

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή: 17.00-21.00, Σάββατο: 11.00-19.00

Χώρος: Αίθουσα Master Plan, δίπλα από το οδόφραγμα Λήδρας εντός της νεκράς ζώνης

«Down Memory Lane» | Art Seen Gallery

Η Art Seen παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση στη Κύπρο του Χρίστου Ακορδαλίτη με τίτλο «Down MemoryLane», από τις 4 Οκτωβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου 2024 στην Art Seen Gallery στη Λευκωσία. Την επιμέλεια της έκθεση έχει η Μαρία Στάθη με κείμενο της ιστορικού τέχνης Θάλεια Στεφανίδου.

«[Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο και τον καταγωγικό τόπο κι ακολουθώντας το μονοπάτι των αναμνήσεων, κυρίως με νοσταλγία, αλλά και με μια εγγενή ανάγκη εμβάθυνσης και κατανόησης πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση, τα παιχνίδια της μνήμης φαίνεται να λειτουργούν ως διαδικασίες ανά-γνωσης της προσωπικής ιστορίας.

Σε μια διαχείριση μνημονικών πεδίων με λόγο και εικόνα, τα ‘γραψίματα’ των ζωγράφων με μεταφορές και αλληγορίες συχνά πλάθουν έναν αφηγηματικό μίτο, που περιγράφει τους ποικίλους τρόπους δόμησης της ίδιας της καλλιτεχνικής ταυτότητας και της αλήθειας της.

Όπως συμβαίνει στα όνειρα, μέσα από συνειρμούς και παραδρομές, το ακαθόριστο και απροσδιόριστο ασυνείδητο αρθρώνεται οπτικά με ζωντανές εικόνες, που αποτελούν πράξεις δημιουργικής αποτύπωσης. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ανακατασκευή, έναν ανασχηματισμό και μια επαναξιολόγηση της βιωμένης εμπειρίας που ο δημιουργός της έχει την ανάγκη να αναδείξει, τονίζοντας και διαφυλάσσοντας επαρκή ίχνη ή ακόμη τολμώντας να προβεί και σε εκδοχές δυναμικής επαναδιατύπωσής τους. Κάπως έτσι οι αναμνήσεις επανερμηνεύονται, καθώς κατά τη διαδικασία ανάκτησης ποικίλων θραυσμάτων από την τράπεζα μνήμης εντάσσονται σκέψεις και στοιχεία μέσα από το παρόν.[...]

[...]Σε αυτές τις σκέψεις οδηγήθηκα από την ενότητα έργων Down memory lane του Χρίστου Ακορδαλίτη, προσπαθώντας να κατανοήσω το ζωγραφικό του αφηγηματικό puzzle, απολαμβάνοντας τους ευρηματικούς του συσχετισμούς εντός του κατάφωτου μεσογειακού τοπίου με φόντο το μπλε της θάλασσας και του ουρανού που μπολιάζεται από μια πανσπερμία ζωντανών αποχρώσεων του τόπου επιστροφής. Είναι αυτό το φως που σε τυφλώνει και που σε αναγκάζει να κλείσεις τα μάτια και μέσα στο καταμεσήμερο να ονειρευτείς.

Όλες του οι εικόνες προβάλλουν τις προτιμήσεις του φαντασιακού του με σημαίνουσα οικονομία, δίνοντας χώρο σε ερμηνευτικά κλειδιά, αλλά και σε αμφισημίες. Κάθε του επεισόδιο μοιάζει να δημιουργεί και μια μυθιστορία: άλλοτε πλάθει εικαστικές δοκιμές ως καταγραφές σκέψεων κι άλλοτε καταγράφει φαντασιώσεις, ονειροπολήσεις, μεταμορφώσεις κι αναμορφώσεις, εστιάζοντας κυρίως σε οικείες για τον ίδιο θεματικές. Και όλα αυτά με ζωγραφικές αυθαιρεσίες που δίνουν έμφαση σε σύμβολα και αρχέτυπα. [...]» [Θάλεια Στεφανίδου, Ιστορικός/Κριτικός τέχνης – Curator]

Σχετικά με τον καλλιτέχνη

Ο Χρίστος Ακορδαλίτης (γενν.1989, Πάφος, Κύπρος) ζει και εργάζεται στην Πάφο. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Καλών Τεχνών από την Ακαδημία Τέχνης του Ντίσελντορφ, όπου σπούδασε ζωγραφική με τον Andreas Schulze και γλυπτική με τον καλλιτέχνη Tony Cragg. Στις επιλεγμένες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις του περιλαμβάνονται: «I've Seen Archipelagos Of Stars - Reimagining future identities in art», Tang Contemporary, Σιγκαπούρη; «Casts of An Island», PSI Foundation, Λεμεσός; «Odyssey», Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Αθήνα; «A Garden of Earthly Delights» , Taipei Dangdai, Δύο Χωριά, Tαϊβάν; «Inside/Outside», Expo Chicago, Δύο Χωριά, Σικάγο; «Fragile Gods» , ΔύοΧωριά, Αθήνα; «Between Worlds», Δύο Χωριά, Μύκονος; «A Vibrant Sanctuary», Untitled Art, Δύο Χωριά, Μαϊάμι; CAN Ibiza, Δύο Χωριά,Ίμπιζα; «After Hope», Δύο Χωριά, Αθήνα; Untitled Miami, Δύο Χωριά, Μαϊάμι; Untitled Miami, Γκαλερί Δύο Χωριά, Online Edition, Artland; Future Fair, Δύο Χωριά, Online edition, Artsy; «Friends Non Show», Δύο Χωριά, Αθήνα; «House Guests», Half Gallery, Λος Άντζελες; «Frag den Abendwind», Akademie Gallery, Ντίσελντορφ; «Land[e]scapes II», Art Seen, Λευκωσία. Η δουλειά του έχει περιληφθεί στα καλλιτεχνικά περιοδικά Artsy, Juxtapoz, ArtObserver, Art Chosun και άλλα πολιτιστικά μέσα. Το έργο του Ακορδαλίτη έχει ενταχθεί σε σημαντικές καλλιτεχνικές συλλογές, όπως όπως το Garage Museum of Contemporary Art στη Μόσχα, το Zuzeum Art Centre, Ρίγα, η προσωπική συλλογή του Νίκου Παττίχη, Κύπρος; Forecast Städtische στη Galerie Kaarst, Kaarst; Gallery Pop68, Κολωνία; Planet 58 Kunstsammlung [K21], Ντίσελντορφ; Water House of Art, Πάφος.

Πληροφορίες

«Down MemoryLane» | Χρίστος Ακορδαλίτης

Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, 19.00-21.00

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16.00-19.00 ή κατόπιν ραντεβού

Διάρκεια: Μέχρι 29 Νοεμβρίου 2024

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen +357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org