Οικο-Ψηφιακό Μονοπάτι: Τέχνη και Βιώσιμη Κινητικότητα στο φεστιβάλ Πεδιαίου

Θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου 2024 και εκεί θα παρουσιαστούν, ανάμεσα σε άλλα, 48 διαδραστικά έργα τέχνης της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Julie Stephen Chheng, και του πολιτιστικού στούντιο ABR.

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στη Κύπρο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τους Δήμους Στροβόλου και Λευκωσίας Nicosia, το Visit Nicosia initiative και με τη στήριξη του European Commission in Cyprus, προσκαλούν το κοινό στην διοργάνωση του προγράμματος Go for Green «Οικο-Ψηφιακό Μονοπάτι: Τέχνη και Βιώσιμη Κινητικότητα», το οποίο θα λάβει χώρα στις 2-3 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Πεδιαίου - Ροή Ζωής», υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Αυτό το μοναδικό φεστιβάλ γιορτάζει την τέχνη, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.

Διαδραστικά έργα της Julie Stephen Chheng & του ABR

Η διαδρομή 4 χιλιομέτρων κατά μήκος του Γραμμικού Πάρκου, που συνδέει τον Στρόβολο με τη Λευκωσία, θα μετατραπεί σε έναν διαδραστικό χώρο όπου η τέχνη και η φύση θα συναντηθούν. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 48 διαδραστικά έργα τέχνης της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας Julie Stephen Chheng, και του πολιτιστικού στούντιο ABR (Alternative Brains Rule) τα οποία θα ενσωματωθούν στο σημείο του Πάρκου της Γαλλοφωνίας στη Λευκωσία και κατά μήκος του μονοπατιού.

Ποδηλατικές περιηγήσεις & καλλιτέχνες δρόμου

Επιπλέον, οι ποδηλατικές περιηγήσεις που διοργανώνονται από το OPU Collective , θα προσφέρουν μια συναρπαστική εξερεύνηση της διαδρομής, ενισχυμένη με διαδραστικά εργαστήρια. Καλλιτέχνες δρόμου από την deltacron.crew, θα δημιουργήσουν τοιχογραφίες με θέμα τη φύση κάτω από τις τσιμεντένιες γέφυρες κατά μήκος του Γραμμικού Πάρκου.

Συμμετοχικό χορευτικό πάρτι

Παράλληλα, η Μαρίνα Κατσάρη θα αφηγηθεί ιστορίες εμπνευσμένες από τη φύση, ενώ ένας χορευτής και ένας DJ από το T.E.A.M Hip Hop Collective, θα διοργανώσουν ένα συμμετοχικό χορευτικό πάρτι.

Συλλογική συνεδρία ζωγραφικής

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες από το Precious Plastic Cyprus, όπως συνεδρίες συλλογής απορριμμάτων και εργαστήρια ανακύκλωσης πλαστικού. Τηv Σάββατο 2 Νοεμβρίου, μια συλλογική συνεδρία ζωγραφικής με την ομάδα Urban Sketchers Cyprus, ανοιχτή σε όλους τους λάτρεις της ζωγραφικής, θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το καλλιτεχνικό τοπίο.

Στόχος

Το έργο Οικο-Ψηφιακό Μονοπάτι και Βιώσιμη Κινητικότητα έχει στόχο την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργική έκφραση μέσω της τέχνης, ενώ παράλληλα προωθεί την ισότητα των φύλων και την ένταξη στις τέχνες. Αυτή η καθηλωτική εμπειρία θα προσφέρει στην κυπριακή κοινότητα μια νέα προοπτική πάνω στην τέχνη και τη φύση

Πρόγραμμα Σαββατοκύριακου

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024:

10.00 - 12.00: Ποδηλατική Βόλτα με το OPU Collective (Διαδραστικά εργαστήρια)

10.00 - 18.00: Οικο-Ψηφιακό Μονοπάτι Τέχνης (Julie Stephen Chheng, ABR)

10.00 - 18.00: Live Graffiti από τους καλλιτέχνες της deltacron.crew

12.00 - 16.00: Εργαστήρι Precious Plastic Cyrpus (Συλλογή απορριμμάτων και Ανακύκλωση)

12.00 - 18.00: Συμμετοχική Χορευτική Πλατφόρμα από το T.E.A.M Hip Hop Collective

16.00 - 18.00: Συλλογική Συνεδρία Ζωγραφικής με τους Urban Sketchers

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024: