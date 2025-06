Float the Magazine

Δημοσιεύθηκε 01.06.2025 21:50

Ποια είσαι;

Ονομάζομαι Άνδρεα Σπυροπούλλου, είμαι 28 ετών και κατάγομαι από τη Λάρνακα. Είμαι από τις γενιές που μεγάλωσαν με το διαδίκτυο ως καθημερινή παρουσία στη ζωή μου. Ήταν ανέκαθεν η “πόρτα” μου στον κόσμο της παγκόσμιας τέχνης, μόδας, κινηματογράφου, ποπ κουλτούρας. Στο διαδίκτυο γνώρισα τον κόσμο των Βρετανικών ‘indie’ περιοδικών, μέσα από τα οποία ανακάλυψα τη μαγεία της συνύπαρξης των δημιουργικών αυτών κόσμων σε ένα φυσικό αντικείμενο που με απορροφούσε για ώρες. Από τότε μέχρι τώρα, ο κόσμος των έντυπων περιοδικών έχει αλλάξει δραματικά, αλλά η φιλοσοφία του - πώς ένα θέμα μπορεί να δέσει τόσες πολλές προοπτικές και ερμηνείες σε ένα αντικείμενο - συνεχίζει να με γοητεύει.

Τι κάνεις;

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το Float the Magazine από τον Μάιο του 2021 ως μια δημιουργική διέξοδος στην έγκλειστη ρουτίνα της πανδημίας. Στόχος του Float είναι να δίνει βήμα σε Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες να πουν την ιστορία τους, να μιλήσουν για το έργο τους, να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να συνδεθούν με άλλους καλλιτέχνες ή ανερχόμενους δημιουργούς. Οι συνεντεύξεις και τα blog posts δημοσιεύονται μηνιαία, μέσω newsletter. Παράλληλα, στην πλατφόρμα Instagram, το περιεχόμενο του Float στοχεύει να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει μέσα από υλικό από παγκόσμιους καλλιτέχνες, σύγχρονους και μη.

Ουσιαστικά, το Float είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πορτρέτο, αυτών που αντιπροσωπεύουν την εποχή τους / “An attempt to create a portrait of a generation, of those who embody their times.”

Τι θέλεις;

Να εξελιχθεί το Float σε ένα οικοσύστημα που προσφέρει πιο ουσιαστική στήριξη σε καλλιτέχνες, μέσω σεμιναρίων με πρακτικές συμβουλές προς ανερχόμενους δημιουργούς, φόρουμ συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, ή προγραμμάτων καθοδήγησης (mentorship schemes) - καταγράφοντας παράλληλα την προσπάθεια σε δημιουργικά artefacts.