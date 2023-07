Αναπληρωτής Διευθυντής στο Θέατρο Ριάλτο αναλαμβάνει ο Αλέξης Βασιλείου

Το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνει την πρόσληψη του Αλέξη Βασιλείου ( μέχρι τώρα καλλιτεχνικού και γενικού διευθυντή στη Στέγη Χορού Λεμεσού) στη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο.

Ο Αλέξης Βασιλείου από την 1η Οκτωβρίου 2023 θα ενισχύσει την υφιστάμενη καλλιτεχνική και διοικητική δομή στην οργάνωση και στον προγραμματισμό των δράσεων του θεάτρου ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ευρύτερους σχεδιασμούς στόχων και στρατηγικών.

Η δημιουργικότητα και οι οργανωτικές ικανότητες του Αλέξη Βασιλείου σε συνδυασμό με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει, τον καθιστούν ιδανικό, για τη συνέχιση της φιλοσοφίας και των στόχων του θεάτρου, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη, διεύρυνση και αναβάθμιση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα του Θεάτρου τον καλωσορίζουν και εύχονται στο νέο μέλος τους, καλή αρχή και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Λίγα λόγια για τον Αλέξη Βασιλείου

O Αλέξης Βασιλείου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Σπούδασε μουσική (Βachelor of Arts in Music-University of East Anglia), σύνθεση για κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση (Master of Arts-University of Bristol) και χορό (DDS/Trinity-Laban Conservatoire of Music and Dance) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2008 εξασφάλισε την υποτροφία του Dance-Web Europe και εκπροσώπησε την Κύπρο στο 25ο ImpulsTanz Vienna International Dance Festival στην Αυστρία. Το 2012 και 2013 είχε επιλεγεί για να συμμετέχει ως καλλιτέχνης (artistic residencies) στα Ευρωπαϊκά προγράμματα E-motional Bodies and Cities και Act Your Age. Το έργο του Please Βe Gentle επιλέγηκε ανάμεσα στα καλύτερα έργα του δικτύου Aerowaves Dance Network για το 2014 και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ. Έχει σκηνοθετήσει και χορογραφήσει μια σειρά από παραστάσεις, όπως και μια ταινία μικρού μήκους-που έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί ως χορογράφος και ερμηνευτής με διάφορες ομάδες χορού και θεάτρου και είναι ιδρυτής του σωματείου Nothing to Declare.

Από το 2016 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του καλλιτεχνικού και γενικού διευθυντή της Στέγης Χορού Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του -ανάμεσα σε άλλα- συμμετείχε ως καλλιτεχνικός διευθυντής/επιμελητής σε συνέδρια και διοργανώσεις, σε επιτροπές-δίκτυα επιλογής καλλιτεχνών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Επιμελήθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του διεθνούς φεστιβάλ χορού και performance Open House και δημιούργησε-σχεδίασε προγράμματα διαθεματικής καλλιτεχνικής έρευνας. Επίσης υπήρξε υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του περιεχομένου, των δράσεων και των δραστηριοτήτων για Ευρωπαϊκά προγράμματα.