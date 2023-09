Shakespeare Gym Vol. 2 με τον Πάρι Ερωτοκρίτου

Εκπαιδευτικό σεμινάριο υποκριτικής και σκηνοθεσίας «Επιθυμία, Σεξουαλικότητα και Έρωτας ή η μπερδεμένη υπόθεση του να είσαι άνθρωπος»

Το σεμινάριο «Shakespeare Gym Vol. 2» πραγματοποιείται στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου με καθοδηγητή τον σκηνοθέτη Πάρι Ερωτοκρίτου. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο υποκριτικής και σκηνοθεσίας που αγγίζει θεματικές, όπως η επιθυμία, η σεξουαλικότητα και ο έρωτας ή όπως αναφέρεται την «μπερδεμένη υπόθεση του να είσαι άνθρωπος» (Desire, Sexuality and Love or the Messy Business of Being Human).

Σειρά πρακτικών σεμιναρίων

Η Fresh Target Theatre Ensemble διοργανώνει το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τον William Shakespeare όπου ο σκηνοθέτης Πάρις Ερωτοκρίτου, (Ριχάρδος Γ’, Άμλετ, Cheek by Jowl, RSC, Bush Theatre ) παραδίδει μια σειρά πρακτικών σεμιναρίων με θέμα την σύγχρονη υποκριτική και σκηνοθετική προσέγγιση στα έργα του William Shakespeare. O δεύτερος κύκλος θα επικεντρωθεί στη θεματική «Επιθυμία, Σεξουαλικότητα και Έρωτας» (Desire, Sexuality and Love or the Messy Business of Being Human) μέσα από συγκεκριμένες σκηνές/μονολόγους από έργα του Shakespeare (Με το ίδιο Μέτρο, Τρωίλος και Χρυσηίδα, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Τέλος Καλό Όλα Καλά, Οθέλλος, Τίτος Ανδρόνικος, Όπως Σας Αρέσει κ.α) Μέσα από μια σειρά πρακτικών ασκήσεων θα επικεντρωθούμε στις διαφορετικές εκφάνσεις της επιθυμίας, της σεξουαλικότητας αλλά και του έρωτα μέσα από τα κείμενα/σκηνές του Shakespeare. Από την αρχική προσέγγιση του κειμένου μέχρι την σκηνική απόδοση της εμπειρίας που περιγράφεται στη σκηνή, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να συμπεριλάβουν στην δική τους μέθοδο.

Το σεμινάριο είναι πρακτικής φύσης και είναι ανοιχτό τόσο σε επαγγελματίες ηθοποιούς/σκηνοθέτες, φοιτητές δραματικών και όσους ενδιαφέρονται για πρακτική εξάσκηση σε σκηνές από έργα του Shakespeare. Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί ένα εγχειρίδιο πρακτικών ασκήσεων στους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Σαβ. 30 Σεπ & Κυριακή 1 Οκτ.

Ώρες: 10:00 - 14:00

Τοποθεσία: Sputnik Studio (Λευκωσία) | https://fb.me/e/34IWMwUQt

Περισσότερες πληροφορίες: 99 971037 | 99 430873