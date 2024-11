Πρεμιέρα για την παράσταση "ΔΙΔΩ/ΕΛΙΣΣΑ ή μια περιπλανώμενη ιστορία" της Μαγδαλένας Ζήρα

Δόθηκε με επιτυχία στις 10 Νοεμβρίου η πρεμιέρα της παράστασης και συνεχίζει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη.

Διδώ την έλεγαν στην καινούργια της πατρίδα.

Σημαίνει περιπλανώμενη. Ή απόδημη. Ή μετανάστρια. Ή προσφύγισσα.

Αν τα τραγούδια τους είχαν σωθεί απ’ τη φωτιά,

κάπως έτσι θα αφηγούνταν την ιστορία της.

Ένα έργο που φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή την άγνωστη ιστορία της Διδώς, ή Ελίσσας, της θρυλικής πριγκίπισσας από την Τύρο, που ίδρυσε την Καρχηδόνα.*

Στόχος του project ΣΕΖΟΝ Γυναίκες είναι η προβολή περιθωριοποιημένων αφηγήσεων που ανήκουν σε γυναίκες. Μετά την επιτυχία των έργων Χίλια Πλοία και Οι Γυναίκες Επιστρέφουν, σ’ αυτή την αναζήτηση έρχεται να προστεθεί η καινούργια μας παράσταση, ΔΙΔΩ/ΕΛΙΣΣΑ ή μια περιπλανώμενη ιστορία.

Η σχεδόν χαμένη ιστορία που έλεγαν οι ίδιοι οι Καρχηδόνιοι για τη βασίλισσά τους, αξίζει να ειπωθεί σήμερα, γιατί είναι γεμάτη με τα όνειρα της νιότης, τον πόνο του ξεριζωμού και το βάρος της προδοσίας. Αψηφά τα λογοτεχνικά στερεότυπα και ρίχνει φως σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Μεσογείου. Αποκαλύπτει μια γυναίκα με δική της πορεία, σκοπό και αναζήτηση, ηγέτη και ευεργέτη του λαού της, μια βασίλισσα που πεθαίνει για να παραμείνει ελεύθερη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Κείμενο, σκηνοθεσία: Μαγδαλένα Ζήρα

Στίχοι τραγουδιών, μουσική διδασκαλία, μουσική επιμέλεια: Νικολέττα Δημητρίου

Σκηνικά-κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Μουσική επιμέλεια και σύνθεση: Αντώνης Αντωνίου

Video: Έλενα Αλωνεύτη

Σχεδιασμός φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Διεύθυνση παραγωγής: Νέδη Αντωνιάδη

Βοηθός σκηνοθέτριας/παραγωγής: Μαρία Πισιήλη

Ποίημα You Will Find Us: Αριάδνη Ιωάννου Παναγιώτου (μετάφραση στα Κυπριακά: Νικολέττα Δημητρίου)

Αφίσα: Γιώργος Τσαγγάρης

Φωτογράφος Παραγωγής: Παύλος Βρυωνίδης

Σύμβουλος δραματουργίας: Professor Edith Hall

Παραγωγή: ΣΕΖΟΝ Γυναίκες

Συμπαραγωγή: Φανταστικό Θέατρο

Παίζουν (σε αλφαβητική σειρά): Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Βαλεντίνος Κόκκινος, Μαρίνα Μανδρή, Γιάννης Μίνως, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Ιζέλ Σεϊλανί

Ποιητάρενα/ Μουσικός επί σκηνής: Νικολέττα Δημητρίου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 11,15,16, 18, 22, 23 & 25 Νοεμβρίου (20:00) 17 & 24 Νοεμβρίου (18:30)

Παραστάσεις με Υπέρτιτλους στα Αγγλικά: 11, 18 και 25 Νοεμβρίου (20:00)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – www.ticketmaster.cy/ 77777040

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Πύλη Αμμοχώστου

Λεωφόρος Αθηνάς

Λευκωσία, 1017