Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Αρχαιολογία
«Ενέπνευσε γενιές αρχαιολόγων»: Το αντίο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων στον Ian A. Todd
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.08.2026 11:16
«Ενέπνευσε γενιές αρχαιολόγων»: Το αντίο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων στον Ian A. Todd

Πηγή φωτογραφίας: Cyprus Exploration Unlimited.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η πολύχρονη αρχαιολογική έρευνα του Ian A. Todd άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαβασού και της κοιλάδας του Βασιλικού.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του καθηγητή Ian A. Todd εκφράζει ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ερευνητές της κυπριακής προϊστορίας, του οποίου το έργο άφησε διαχρονικό αποτύπωμα στην αρχαιολογική έρευνα του νησιού.

Διαβάστε επίσης: Απεβίωσε ο Ian A. Todd: Ο αρχαιολόγος που άλλαξε την κατανόηση της Κυπριακής προϊστορίας

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η πολύχρονη αρχαιολογική έρευνα του Ian A. Todd άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαβασού και της κοιλάδας του Βασιλικού. Επισημαίνει ακόμη ότι, μέσα από δεκαετίες αφοσιωμένης έρευνας και ανασκαφών, συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση της κυπριακής προϊστορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο του στην Καλαβασό-Τέντα, καθώς και στη διεύθυνση του Ερευνητικού Προγράμματος της Κοιλάδας του Βασιλικού, το οποίο, όπως σημειώνεται, ενέπνευσε γενιές αρχαιολόγων και εμπλούτισε τις γνώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος, καθώς και σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν μαζί του, καταλήγοντας με τη φράση: «Αιώνια του η μνήμη».

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων
IAN A. TODD
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα