«Ενέπνευσε γενιές αρχαιολόγων»: Το αντίο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων στον Ian A. Todd

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του καθηγητή Ian A. Todd εκφράζει ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους σημαντικότερους ερευνητές της κυπριακής προϊστορίας, του οποίου το έργο άφησε διαχρονικό αποτύπωμα στην αρχαιολογική έρευνα του νησιού.

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Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η πολύχρονη αρχαιολογική έρευνα του Ian A. Todd άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαβασού και της κοιλάδας του Βασιλικού. Επισημαίνει ακόμη ότι, μέσα από δεκαετίες αφοσιωμένης έρευνας και ανασκαφών, συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση της κυπριακής προϊστορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο του στην Καλαβασό-Τέντα, καθώς και στη διεύθυνση του Ερευνητικού Προγράμματος της Κοιλάδας του Βασιλικού, το οποίο, όπως σημειώνεται, ενέπνευσε γενιές αρχαιολόγων και εμπλούτισε τις γνώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος, καθώς και σε όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν μαζί του, καταλήγοντας με τη φράση: «Αιώνια του η μνήμη».