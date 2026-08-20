Ο Γεάδης δεν ήταν ο λόγος αποχώρησης: Με την EXIT επικοινώνησε και ο Πρέσβης της ΚΔ στη Σερβία - Η απάντηση στο «Π» για τις επαφές πολιτικών

Μια νέα διάσταση στις συνθήκες που προηγήθηκαν της αποχώρησης της EXIT από το NEXUS στην Κερύνεια προκύπτει μέσα από τη νεότερη επικοινωνία της διεθνούς διοργάνωσης με το «Παράθυρο». Η EXIT αποκαλύπτει ότι, μετά την ανακοίνωση του φεστιβάλ, μεταξύ των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί της ήταν και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι υπήρξε και διπλωματική επικοινωνία γύρω από τη διοργάνωση.

Το NEXUS είχε προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 δίπλα από το Κάστρο της Κερύνειας, ως συνεργασία της EXIT με τη La Nouba, με επικεφαλής του lineup τον Eric Prydz και τους Mathame. Η ανακοίνωσή του προκάλεσε αντιδράσεις στις ελεύθερες περιοχές, ενώ πηγή του Υφυπουργείου Πολιτισμού είχε αναφέρει προηγουμένως στο ΚΥΠΕ ότιι το ζήτημα τύγχανε «διπλωματικού χειρισμού» από το Υπουργείο Εξωτερικών.

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Η νέα απάντηση της EXIT, λοιπόν, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε μόνο η παρέμβαση ενός ακροδεξιού Κύπριου ευρωβουλευτή, του Γεάδη Γεάδη του ΕΛΑΜ, αλλά ότι υπήρξαν επαφές με πολιτικούς και οργανισμούς, ανάμεσά τους, o Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σερβία. «Μετά την ανακοίνωση του φεστιβάλ, επικοινώνησαν μαζί μας και συνομιλήσαμε με πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων θαυμαστές, εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών, πολιτικοί και ο ίδιος ο Πρέσβης της Κύπρου, ενώ ο Γεάδης Γεάδη ήταν επίσης ένα από τα άτομα που επικοινώνησαν μαζί μας», ανέφερε η EXIT απαντώντας στο «Π».

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη γραπτή απάντηση - ανακοίνωση, η EXIT είχε αναφέρει ότι, μετά τις αντιδράσεις, άκουσε ανθρώπους «που εκπροσωπούν διαφορετικές οπτικές» και συνομίλησε με θεσμούς στην Κύπρο, πριν επανεξετάσει τη συμμετοχή της.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν το «Π» - Στο τραπέζι η φιλοξενία της διοργάνωσης στις ελεύθερες περιοχές

Κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του «Π» ότι πριν από την απόφαση της EXIT να αποχωρήσει από το NEXUS προηγήθηκε διπλωματική κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προσπάθεια επικεντρώθηκε «στην ανάδειξη του προβληματικού της προσέγγισης για πραγματοποίησης μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια, δεδομένου ότι θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από το κατοχικό μόρφωμα».

Εκπρόσωποι της EXIT, σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές, ζήτησαν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο η διοργάνωση να μεταφερθεί και να πραγματοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.