Παρενέβη ο Ιωάννου: Βρήκαμε λύση για τη Σχολή Χαμπή - «Η οικογένεια είναι ικανοποιημένη»

Λύση στο ζήτημα που προέκυψε με τη μίσθωση των υποστατικών της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίσκια φαίνεται πως έχει εξευρεθεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6.

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Όπως ανέφερε, ο ίδιος, όπως και η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με την οικογένεια του χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη, ενώ η λύση που έχει εξευρεθεί αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Όταν υπάρχει θέληση, βρίσκεται λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η οικογένεια του καλλιτέχνη έχει ενημερωθεί και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει μείνει ικανοποιημένη από την εξέλιξη.

«Δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία»

Αναφερόμενος στο αίτημα του Χαμπή Τσαγγάρη για μεταφορά της μίσθωσης των υποστατικών στη μη κερδοσκοπική εταιρεία Σχολή –Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, ο Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών σε οργανισμό που δεν έχει προσφυγικό χαρακτήρα και δεν διαθέτει μετόχους.

Όπως σημείωσε, μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, δεν υπάρχει πλέον διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό Εσωτερικών και, κατ' επέκταση, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς η παραχώρηση των υποστατικών οφείλει να γίνεται με διαφάνεια και ισονομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποδοχή του αιτήματος, όπως είχε υποβληθεί, θα προϋπέθετε παραβίαση της νομοθεσίας. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, υποστήριξε ότι έχει βρεθεί εναλλακτική λύση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Αναγνώρισε την προσφορά του Χαμπή

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αναγνώρισε τη σημαντική προσφορά του Χαμπή Τσαγγάρη, επισημαίνοντας ότι ο καλλιτέχνης αφιέρωσε πολύ χρόνο και προσωπικούς οικονομικούς πόρους για να μετατρέψει ένα ερειπωμένο υποστατικό σε Μουσείο Χαρακτικής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι και η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει συνεισφέρει οικονομικά, πολύ περισσότερα από τον κ. Τσαγγάρη, στη συντήρηση των υποστατικών τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από το 2023, όταν ο ίδιος ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Διευκρίνισε, ακόμη, ότι η Υπηρεσία δεν προχωρεί κατά κανόνα σε αντίστοιχες επιδιορθώσεις στα εκατοντάδες επαγγελματικά υποστατικά που διαχειρίζεται.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμπής Τσαγγάρης είχε ανακοινώσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, την πρόθεσή του να προχωρήσει στην κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής στα Πλατανίσκια, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για μεταφορά της μίσθωσης στη μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Ο καλλιτέχνης είχε υποστηρίξει ότι το αρχικό αίτημα υποβλήθηκε πριν από την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, καταγγέλλοντας παράλληλα καθυστερήσεις στην εξέτασή του.

Σε ανακοίνωσή της, χθες, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών είχε διευκρινίσει ότι ουδέποτε ζητήθηκε από τον καλλιτέχνη να εγκαταλείψει τα υποστατικά και ότι οι υφιστάμενες μισθώσεις παραμένουν σε ισχύ.

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν διευκρίνιζε ποια λύση εξεταζόταν για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της λειτουργίας της Σχολής και του Μουσείου.