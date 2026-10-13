Ο κύβος ερρίφθη: Στον Δήμο Λεμεσού παραχωρείται το Ριάλτο - Εγκρίθηκε από το Υπουργικό η πρόταση του ΥΠΟΙΚ

Γράφει ο Γιάννης Πάζουρος

Σε νέα εποχή περνά το ιστορικό Θέατρο Ριάλτο, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρησή του στον Δήμο Λεμεσού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που ο «Π». Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της πόλης, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο συζητήσεων σχετικά με το ιδιοκτησιακό και διοικητικό του καθεστώς.

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Θέλει το Ριάλτο ο Δήμος Λεμεσού

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του κτηρίου από το κράτος και την εκμίσθωσή του στον Δήμο Λεμεσού, με τους όρους που διέπουν την παραχώρηση κρατικών ακινήτων στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, καθορίστηκε το πλαίσιο που θα διέπει τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του θεάτρου τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Δήμος Λεμεσού θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου, με στόχο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνεργασίας και συνεργειών με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς φορείς και σχήματα του Δήμου.

Κρατική χορηγία μέχρι το 2028

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η απόφαση προβλέπει σταδιακή μείωση της κρατικής συνεισφοράς. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε χορηγία ύψους €250.000 για το 2026 (όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια), €125.000 για το 2027 και €75.000 για το 2028, σύμφωνα με το αίτημα του Δήμου Λεμεσού. Από το 2029 και έπειτα δεν θα παραχωρείται περαιτέρω κρατική χορηγία, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την οικονομική διαχείριση και τη βιωσιμότητα του θεάτρου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα των 12 μόνιμων εργαζομένων του Ριάλτο. Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, στόχος είναι να διατηρηθεί αναλλοίωτο το εργασιακό τους καθεστώς, μαζί με όλα τα εργασιακά ωφελήματα και τους όρους απασχόλησής τους. Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στην εταιρεία, η οποία θα λειτουργεί με μοναδικό μέλος τον Δήμο Λεμεσού, ενώ οι σχετικές διαδικασίες θα προωθηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι η παραχώρηση αποτέλεσε αίτημα του Δήμου Λεμεσού, ενώ το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις από σειρά φορέων και προσωπικοτήτων της πόλης υπέρ της συγκεκριμένης προοπτικής. Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα το ίδιο το Θέατρο Ριάλτο εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του, επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης της διοικητικής και καλλιτεχνικής του αυτονομίας.

Από το Συνεργατισμό στο κράτος

Το Θέατρο Ριάλτο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Λεμεσού. Το κτήριο ανεγέρθηκε το 1930 και λειτούργησε αρχικά ως κινηματογράφος, αποτελώντας για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Το 1991 αποκτήθηκε από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, το οποίο προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης. Το 1999 επαναλειτούργησε ως σύγχρονος πολιτιστικός χώρος, φιλοξενώντας θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και διεθνή φεστιβάλ. Το 2018, μετά τις εξελίξεις στον Συνεργατισμό, η ιδιοκτησία του πέρασε στο κράτος μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ, με το θέατρο να συνεχίζει την αυτόνομη πολιτιστική του δραστηριότητα, λαμβάνοντας οικονομική στήριξη.