Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει τις συμμετοχές του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.23

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει τις συμμετοχές στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency.23, που διοργανώνει για 13η συνεχόμενη χρονιά στο Ξυδάδικο στη Λεμεσό.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency αποτελεί για το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ μια σημαντική πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορεί να μοιραστεί το ενδιαφέρον που έχει για την τέχνη, τις μεθοδολογίες, τις συνεργασίες και την τοπική κοινότητα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με έδρα τον χώρο του Ξυδάδικου, που λειτουργεί ως μια ανοικτή σκηνή, ένα ασφαλές περιβάλλον για δημιουργία, συνάντηση και ανταλλαγή.

Η 13η διοργάνωση του theYard.Residency έχει ως θεματική το «Didn’t you promise (me) peace?», που αποτελεί απόσπασμα από ποιητικό κείμενο της Ουκρανής καλλιτέχνιδας Elis Prostotak. To ερώτημα για μας παραμένει ανοικτό, ίσως αναφέρεται σε μια ξεχασμένη υπόσχεση προς ένα παιδί ή μια γενιά - σε ένα κομμένο δέντρο, μια ερωτική απογοήτευση, μια ανεκπλήρωτη εθνική ελπίδα. Για τη χρονιά του 2023 ευχόμαστε πιο συμπεριληπτικές δράσεις και αφηγήματα και εργαζόμαστε προς ένα ανοικτό ημερολόγιο καταγραφής τους.

Το theYard.Residency.23 φιλοξενεί δημιουργούς και ομάδες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με καλλιτεχνική, κοινωνική ή ακτιβιστική δράση και ευαισθησία. Οι συμμετοχές ενώ βασίζονται στην performance έχουν δια-καλλιτεχνικά και διεπιστημονικά χαρακτηριστικά και οι περισσότερες είναι προσανατολισμένες στην έκφραση του Queerness. Το φετινό πρόγραμμα προτείνει νέες παραγωγές με πρωτότυπα κείμενα, παράλληλες δράσεις και ενισχύεται με εργαστήρια που αφορούν ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και εργαστήρια που απευθύνονται στην κοινότητα (σε ενήλικες και σε έφηβ@) γύρω από τα θέματα του φύλου και της σεξουαλικότητας. Τέλος, αναπτύσσει πιλοτικά συνεργασίες με άλλους φορείς εντός και εκτός Κύπρου.

Το ΜΙΤΟΣ αναζητώντας καινούργιες πρακτικές και συμπεριφορές διοργάνωσε για την κοινότητα του theYard.Residency.23 Εναρκτήρια Ενημερωτική Ημερίδα (Ιανουάριος 2023) και Εργαστήρια Παραστατικών Τεχνών (Φεβρουάριος 2023) με τις: Αριάννα Μαρκουλίδου (Finding my performance practice and body presence), Μαρία Α. Ιωάννου (Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής), Ελλάδα Ευαγγέλου (Δραματουργία) και Ελεάνα Αλεξάνδρου (Τεχνικές Ανατροφοδότησης).

Το ΜΙΤΟΣ αφιερώνει τη 13 η διοργάνωση του theYard στη μνήμη του σχεδιαστή, σκηνοθέτη και συγγραφέα Achim Wieland - ένας αεικίνητος δημιουργός, φίλος και συνεργάτης, ο οποίος έφυγε ξαφνικά τον Οκτώβριο του 2022. Ο Achim συμμετείχε στο theYard με τις παραγωγές Βόυτσεκ (2013) και Egoland (2016 και 2017).

Έναρξη του theYard.Residency.23 κάνουμε με τη δράση "Γράμματα στον Αchim" στις 10 Mαρτίου από τον Μάριο Ιωάννου/ SRSLY_yours. Κατά την τελετή Aya Despacho που προέρχεται απο τις Ανδεις οι εμπλεκόμενοι καίνε προσευχές για αγαπημένο εκλιπόντα ώστε να βοηθήσουν τη ψυχή στο ταξίδι της, στην άλλη διάσταση. Εμείς με μια άλλη εκδοχή θα γράψουμε τα γράμματα μας στον Αchim που θα διαβαστούν με μάρτυρες τους παρευρισκομένους και μια ελιά που ακολούθως θα δοθεί ως αφιέρωμα στην Μητέρα Γη. Μαζί θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα ουράνιο τόξο αγάπης να συνδέσει την επίγεια ζωή με το αιώνιο πνεύμα. Όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να στείλουν το γράμμα τους (όριο 50 λέξεις), σε μορφή επιστολής, ευχής, προσευχής, ή τραγουδιού στο marios_ioannou1971@yahoo.com μέχρι την 1η Μαρτίου.

H δεύτερη συμμετοχή είναι η παράσταση "Λούλλες" του Διομήδη Κουφτερού/Campos Culture and Arts, 1 και 2 Απριλίου. Τι κοινό έχουν μια εκπομπή του ΡΙΚ του 1995, ένα τραγούδι της Γιουροβίζιον, ένα δημοσίευμα για το «Έητς» και μαρτυρίες γκέι αντρών που έζησαν την εποχή; Θέατρο επινόησης, πειραματικό storyboarding, απόκρυψη και αποκάλυψη. Μια θεατρική δράση σε ντραφτ μορφή, ένα εμπλουτισμένο θεατρικό αναλόγιο, μια ανοιχτή πρόβα για τη στιγμή συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας. Βασισμένο σε αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις, και προσωπικές μνήμες από τις δημόσιες συζητήσεις για την ομοφυλοφιλία στην Κύπρο των ‘80s και ‘90s. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 6 Απριλίου στη Λευκωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής και κινητικότητας με την Στέγη Χορού Λευκωσίας. Σκηνοθεσία: Διομήδης Κουφτερός. Ηθοποιός: Νεκτάριος Θεοδώρου. Σκηνογραφία: Ελένη Ιωάννου. Bίντεο: Χαράλαμπος Βαρέλιας.

Στις 23 Απριλίου συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου με το εργαστήρι Φύλο & Σεξουαλικότητα: άσπρο, μαύρο ή γκρίζο;. Σκοπός του διαδραστικού σεμιναρίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων, στάσεων, πεποιθήσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να ξεκαθαρίσουν όρους όπως: βιολογικό φύλο, κοινωνικό φύλο, έκφραση φύλου, ταυτότητα φύλου, διεμφυλικότητα, δυαδικότητα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, έμφυλη βία κ.α. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που αισιοδοξεί να ενδυναμώσει τους πολίτες στις προσπάθειές τους για προστασία και συμπερίληψη όλων των φύλων και σεξουαλικών προσανατολισμών. Eμψυχωτής: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου: ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής ενηλίκων.

Στις 6 και 7 Μαΐου η Βαλεντίνα Μιχαήλ παρουσιάζει ως παράλληλη δράση το Zωή στη Νεκρή Ζώνη ως το αποτέλεσμα των βιωματικών εργαστηρίων στη περιοχή της πράσινης γραμμής στην Λευκωσία τον Απρίλιο του 2023. Πώς συνεχίζεται η ζωή μέσα στη νεκρή ζώνη στη πράσινη γραμμή στη Λευκωσία; Υπάρχει μια κοινότητα κατοίκων που η παρουσία και η καθημερινότητα της στη περιοχή είναι ζωντανή και αδιάλειπτη μέσα στο χρόνο όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο παρόν. Θα ακούσουμε τη φωνή τους και τις ιστορίες τους να αποδίδονται δημιουργικά και καλλιτεχνικά από τους ίδιους σε μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο. H επιστημονική δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο πολιτιστικής ανταλλαγής με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εμψύχωση Εργαστηρίων, Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Βαλεντίνα Μιχαήλ. Ομάδα συμμετεχόντων βιωματικών εργαστηρίων «η ζωή στη νεκρή ζώνη».

Οι Μαριλένα Κυριάκου και Γιάννης Χαριλάου επιστρέφουν με την διαδραστική performance – open mic, "The things we lost" για δύο βραδιές στις 20 Μαΐου και 23 Σεπτεμβρίου. "Η σκηνή εν πάλε δική σας. Τούτην τη φορά εξερευνούμε μαζί τες εμπειρίες μας κατά την παιδική τζιαι εφηβική μας ηλικία. Την αντίφαση μεταξύ της ανέμελης εποχής που υπόσχουνται οι κοινωνικές νόρμες τζιαι της πραγματικότητας που εβιώσαμε τζαι βιώνουμε τα περισσότερα ΛΟΑΤΚΙΑ+ άτομα. Δημιουργούμε μαζί έναν ασφαλή χώρο τζαι μοιραζούμαστε μεταξύ μας βιώματα, ελπίδες, τρόπους επιβίωσης τζαι επούλωσης των όσων επεράσαμε. Σε τούτη την ιδιαίτερη βραδιά ανοικτού μικροφώνου καλωσορίζουμε κάθε είδους λεκτική ή μη performance. Εν θα γίνουνται ανεκτές ρητορική μίσους τζαι λεκτικές διακρίσεις." Η εκδήλωση στηρίζεται που το Queer Collective CY. Performers, Facilitators: Μαριλένα Κυριάκου, Γιάννης Χαριλάου.

Στις 2,3 και 4 Ιουνίου ο Γιώργος Ράλλης παρουσιάζει την performance "The river beneath the river". Εν ο αγώνας για τη συναρμολόγηση της ταυτότητας μέσα που την κουήρ εμπειρία. Με μια διαθεματική αντιμετώπιση της ύπαρξης, ο εγκέφαλος πρέπει να επικεντρωθεί σε μια πολλαπλότητα ερωτήσεων που φλερτάρουν με την οντολογία τζαι τη διαδικασία του “γίνομαι”. Παράλληλα βρίσκεται σε ένα σεξουαλικά φορτισμένο παιχνίδι εξουσίας με τη φιλοσοφία, τον Θεό τζαι τη δημιουργία τους. Τούτη η περφόρμανς εν μια υπερφόρτωση των αισθήσεων συμπεριλαμβάνοντας γνώση, πρωτότυπη μουσική τζαι την ηδονοβλεψία σας. Οι ερωτήσεις: Πως με ξέρω; Ίντα κόκκαλα έθαψα; Πως μπορώ να ενωθώ με την έννοια που είμαι; Εν μου αρέσκουν οι λύκοι αλλά αρέσκω τους εγώ. Η περφόρμανς εν να ένι στα αγγλικά. Προειδοποίηση: πιθανή υπερδιέγερση για άτομα με ευαισθησία αισθήσεων. Εκτέλεση: Γιώργος Ράλλης, Σοφία Κωνσταντίνου. Σκηνοθεσία: Γιώργος Ράλλης. Σύμβουλος Δραματουργίας: Άννη Χούρη. Χορογραφία: Μαρή Dzaghighian Ιωάννου. Eνδυματολογία: Σοράγια Ορόντη. Τραγούδι Εισαγωγής: #FLUID – Lava. Τραγούδι Τέλους: Frozen Winds – The spirit of the Womb. Παραγωγή Ήχου: HISDarkElements (Extase Urbaine - tracks by Extase Urbaine and UVGLOV). Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης.

Στο πλαίσιο ανταλλαγής και κινητικότητας με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας - Φεστιβάλ On Bodies 2023 παρουσιάζουμε στις 10 Ιουνίου την performance "Bud" της Κοραλίας Στεργίδη. Το Bud είναι ένα διεπιστημονικό έργο που στοχάζεται την φροντίδα, τον εορτασμό και την πολυπλοκότητα της «ενηλικίωσης». Στοχεύει να διευρύνει και να αφαιρέσει την ουσία της έκφρασης σε μια αναζήτηση επαναπροσδιορισμού της. Προκειμένου να εξελίξει σε ένα μεταβαλλόμενο σώμα, μια πολυφωνία που θεμελιώνει τον οικοφεμινισμό, την κληρονομιά, τον μύθο. Φιλοξενούμε τους εαυτούς μας στα πολλά σώματα ενός “μπουμπουκιού”, ξεκινώντας από την υπέρβασή στην ανακάλυψη και αποδοχή των εμπειριών μας, απέναντι στο οικοσύστημα ως πλήρως αναπτυγμένα όντα. Δημιουργία: Κοραλία Στεργίδη. Η υπόλοιπη ομάδα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η δεύτερη παράλληλη δράση του προγράμματος παρουσιάζεται στις 9 Ιουλίου με την Άνθη Κυριάκου. H performance art 'Facing' & 'Kissing' είναι μία παρουσίαση κατά την οποία δύο δρώμενα συμβαίνουν σε εναλλαγή κάθε 15 λεπτά για δύο φορές το κάθε ένα. Κατά τη διάρκεια του ‘Facing’, διαδοχικές εκφράσεις προσώπου εκτελούνται σε κοντινό πλάνο μπροστά από μία κάμερα και προβάλλονται σε ζωντανή μετάδοση στον ίδιο χώρο. Με τον ίδιο τρόπο, το ‘Kissing’ είναι ένα διαρκές φιλί σε κοντινό πλάνο, μπροστά από μία κάμερα και το οποίο προβάλλεται σε ζωντανή μετάδοση στο χώρο του Ξυδάδικου. Σκηνοθεσία, Γενική επιμέλεια, Καλλιτέχνης: Άνθη Κυριάκου. Sound Designer: Αλεξάνδρα Κυριάκου. Κείμενα: Αντωνία Κυριάκου.

Η Εύα Παπαβασιλείου παρουσιάζει την performance-installation "Participation Mystique" στις 13 και 14 Οκτωβρίου. Ήχος, κίνηση, προβαλλόμενη εικόνα και κεραμικά αγγεία δημιουργούν την εγκατάσταση και performance Participation Mystique. Διαφορετικά μέσα δημιουργούν ένα κυκλικό τοπίο, το οποίο ενεργοποιείται από τους περφόρμερς που μεταφράζουν τις αισθήσεις σε ήχο και κίνηση. Τα κινούμενα σώματα λειτουργούν ως πύλες για να εισέλθουν στο πεδίο των αισθήσεων. Σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ του έργου και του κοινού, ο ρυθμός γίνεται πιο αργός και η φαντασία ενεργοποιείται. Σκηνοθεσία: Εύα Παπαβασιλείου. Ερμηνευτές: Ελεάνα Αλεξάνδρου, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Έλενα Σαββίδου. Zωντανός ‘Hχος: Έλενα Σαββίδου. Μέντορας για τα κεραμικά γλυπτά: Βασσος Δημητρίου. Δραματουργος: Ελεάνα Αλεξάνδρου. Καλιτεχνικός Σύμβουλος: Μάριος Παύλου. Τεχνική Yποστήριξη: Sahand Gholipour.

Το φετινό πρόγραμμα φιλοξενίας ολοκληρώνεται με την performance-live concert Backflip.Wave.Splash του Μάριου Παύλου στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Μια performance που αντιπαραθέτει, ανακατασκευάζει και αναμειγνύει ηλεκτρονικούς ήχους με στίχους εμπνευσμένους από το Αρχαίο Αιγυπτιακό Βιβλίο των Νεκρών, δημιουργώντας αφηγήσεις για τη συχνά ανησυχητική εμπειρία του φυσικού μέσα στο κοινωνικό σώμα. Εικόνες και τραγούδια ξετυλίγονται από μια ροή συνείδησης που ενημερώνεται από τη ρευστότητα των φύλων και την εκ νέου ανακάλυψη ενός σώματος σε σχέση με τα όνειρά του και την υλικότητά τους. Η φωνή γίνεται ο διαμεσολαβητής αυτών των σκέψεων και των συναισθημάτων- για να μοιραστεί εμπειρίες επιθυμίας, ταύτισης και σεξουαλικότητας μέσα από την παράσταση, την κινούμενη εικόνα, τη γραφή και τη μουσική. Σύλληψη, Performance, Έργα, Στίχοι: Cievil Momo (Mάριος Παύλου). Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Σκηνογραφία: Ρία Αλεξάνδρου. Performance, Μουσική Παραγωγή, Ηχητικός Σχεδιασμός: Κalaqs. Σχεδιασμός Φωτισμού: Sahand Gholipour. Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξης Βασιλείου. Σύμβουλος Κίνησης - Χορογραφίας: Μπελίντα Παπαβασιλείου.

Ομάδα του theYard.Residency.23

Έλενα Αγαθοκλέους: Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Διεύθυνση Παραγωγής.

Kωνσταντίνα Peter: Συντονισμός, Υπεύθυνη Φιλοξενίας.

Λάρα Paci: Intern

Mαρτίνος Θαλασσέτης: Τεχνικός Ξυδάδικου

ReCompulsive Behaviours: Γραφικά

Δέσποινα Καννάουρου: Λογότυπο

Πληροφορίες: www.mitos.org.cy / theYard.Residency@mitos.org.cy

