Για την εκπαραθύρωση του Παραθύρου

Το άρθρο του Διονύση Διονυσίου αναρτήθηκε στη στήλη Ανοιχτό Παράθυρο η οποία φιλοξενεί απόψεις και άρθρα ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί τους. Παραμένει ανοιχτό και δεν δέχεται οδηγίες από κανέναν για το τί θα δημοσιεύσει ή όχι ούτε θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κάλεσμα για απολογία. Όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο σαφώς και το Παράθυρο δεν συμφωνεί με την υποβάθμιση του πολιτισμού στο νησί όπως την υπονοεί ο γράφων. Γιατί όμως το πιστεύει αυτό; Τι είναι εν τέλει πολιτισμός; Τι συμβαίνει όταν μια άλλη οπτική μπαίνει σε χώρο που θεωρούμε "δικό" μας; Δεχόμαστε όποιες αντιδράσεις ως μια ευκαιρία για προβληματισμό. Όσον αφορά ισχυρισμούς ότι η ανάρτηση έγινε με αντάλλαγμα χρηματικό ποσό ή την προώθηση κάποιων συμφερόντων, δεν θα μπορούσαν να ήταν πιο μακριά από την πραγματικότητα, αφού το συγκεκριμένο ένθετο στηρίζει την πολιτιστική σκηνή της Κύπρου με μηδαμινό χρηματικό κέρδος, καθαρά από την αφοσίωση την όρεξη και την αγάπη της ομάδας/ομάδων που το τρέχει από τη δημιουργία του.

ΕΙΚΟΝΑ: Yves Klein, Leap into the Void 1960©Yves Klein, ADAGP, Paris |Photo: Shunk–Kender © Roy Lichtenstein Foundation | Yasumasa Morimura, A Requiem: Theater of Creativity/Self-Portrait as Yves Klein 2010, Gelatin silver print on paper, © Yasumasa Morimura, courtesy Galería Juana de Aizpuru, Madrid, and Yoshiko Isshiki Office, Tokyo