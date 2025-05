Ο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο αποτύπωσε τον κόσμο όπως κανένας άλλος φωτογράφος

Δημοσιεύθηκε 23.05.2025

Είναι απόδειξη της επικής καριέρας του Βραζιλιάνου φωτογράφου Sebastião Salgado, ο οποίος πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 81 ετών, το γεγονός ότι φέτος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκθέσεις με εκατοντάδες φωτογραφίες του στο Μεξικό, τη Γαλλία και τη νότια Καλιφόρνια. Ο Salgado, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του δημιούργησε περισσότερες από 500.000 εικόνες, καταγράφοντας με λεπτομέρεια κάθε ήπειρο της Γης και πολλά από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά γεγονότα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο θαυμαστούς και αδιάκοπα συμπονετικούς χρονογράφους της ανθρώπινης υπόστασης.

Ο Salgado, ο οποίος ήταν οικονομολόγος, άρχισε να φωτογραφίζει σε ηλικία 29 ετών, αφού πήρε τη φωτογραφική μηχανή της συζύγου του, Lélia. Ξεκίνησε να εργάζεται ως φωτορεπόρτερ τη δεκαετία του 1970, αποκτώντας γρήγορα μια εντυπωσιακή φήμη που τον οδήγησε στο διάσημο πρακτορείο Magnum Photos το 1979. Πέρασε τρεις δεκαετίες φωτογραφίζοντας ανθρώπους σε σύγχρονες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, πριν αποσυρθεί το 2004 για να ξεκινήσει το επταετές πρότζεκτ Genesis, στο οποίο αφιέρωσε τον εαυτό του σε ανέγγιχτα τοπία και προ-μοντέρνες ανθρώπινες κοινότητες, ένα πρότζεκτ που θα καθοδηγούσε το υπόλοιπο της καριέρας του. Το τελευταίο του έργο, Amazônia, τον είδε να αφιερώνει εννέα χρόνια στην προετοιμασία μιας βαθιάς ματιάς στο έδαφος και τους ανθρώπους του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Το 2014, ο Γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders συνεργάστηκε με τον γιο του φωτογράφου, Juliano Ribeiro Salgado, για να συν-παράγουν ένα ντοκιμαντέρ που τιμά το έργο του Salgado με τίτλο The Salt of the Earth. Η ταινία καλύπτει τα 40 χρόνια της δημιουργικής παραγωγής του Salgado, αλλά επικεντρώνεται επίσης στην απόφασή του να εγκαταλείψει προσωρινά τη φωτογραφία, αφού είδε με τα μάτια του τις φρικαλεότητες της γενοκτονίας στη Ρουάντα. Εν μέσω αυτής της κρίσης, ίδρυσε το Instituto Terra το 1998 – φυτεύοντας τελικά εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην αναδάσωση της κοιλάδας Rio Doce της Βραζιλίας – και μέσω της επικοινωνίας του με τη γη, επέστρεψε σιγά-σιγά στη φωτογραφία.

Ο Salgado αφιερώθηκε ακάματα, και πιθανώς και απερίσκεπτα, στη δουλειά του – ενώ κάλυπτε τον εμφύλιο πόλεμο στη Μοζαμβίκη το 1974, έπεσε σε νάρκη, και αργότερα, στην Ινδονησία τη δεκαετία του 1990, προσβλήθηκε από ελονοσία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει συνεχή προβλήματα υγείας για το υπόλοιπο της ζωής του. Πέρασε σχεδόν δύο μήνες περπατώντας στην Αρκτική Ρωσία με τους αυτόχθονες Νένετς, αντιμετωπίζοντας θερμοκρασίες που έφταναν τους -45 °C, και επίσης διηγήθηκε ότι περπάτησε σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα στην Αιθιοπία λόγω της έλλειψης δρόμων. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σαλγκάδο αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να διατηρήσει τη λειτουργία του γόνατός του κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου Amazônia.

Τα βιβλικά τοπία του είναι συχνά τραβηγμένα από χιλιάδες μέτρα ύψος – τον φαντάζεται κανείς να κλίνει από ένα ελικόπτερο, αναζητώντας το τέλειο κάδρο. Ήταν γνωστός για τη χρήση σχεδόν κάθε διαθέσιμου μέσου μεταφοράς στην αναζήτηση του νέου και του άγνωστου – αυτοκίνητο, φορτηγό, πλοίο, ελικόπτερο, αεροπλάνο, ακόμη και κανό, αερόστατο, ποταμόπλοιο στον Αμαζόνιο και άλλα.

Οι εκτυπώσεις των έργων του Salgado – πάντα ασπρόμαυρες και γενικά με εντυπωσιακή υψηλή αντίθεση – ήταν τόσο μεγάλες όσο και οι φιλοδοξίες του, και προκαλούσαν συγκλονιστική εντύπωση σε γκαλερί και μουσεία. Ήταν γνωστός για το βαθύ μαύρο του, ενώ τα τοπία του δείχνουν μια αξιοσημείωτη εμμονή με τις ακτίνες του φωτός που λάμπουν μέσα από τα σύννεφα, γύρω από τα βουνά και πάνω από το νερό. Αγαπούσε την κοκκώδη υφή που έδινε η φωτογραφική μεμβράνη, σε τέτοιο βαθμό που όταν τελικά αντάλλαξε την αξιόπιστη Leica του με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, συχνά επεξεργαζόταν ψηφιακά τις εικόνες του για να τους δώσει μια κοκκώδη υφή που θύμιζε την πραγματική φωτογραφική μεμβράνη.

«Είμαι απαισιόδοξος για την ανθρωπότητα, αλλά αισιόδοξος για τον πλανήτη. Ο πλανήτης θα ανακάμψει. Γίνεται όλο και πιο εύκολο για τον πλανήτη να μας εξαλείψει».

Όσο ο Σαλγκάδο ήταν φωτογράφος των άκρων, τόσο ήταν και φωτογράφος των αποχρώσεων – πολλά από τα τοπία του καταφέρνουν να αποτυπώσουν την απεραντοσύνη του εδάφους χάρη στην προσεκτική χρήση των μεσαίων τόνων, ενώ τα πορτρέτα του Σαλγκάδο συχνά εγκαταλείπουν την υψηλή αντίθεση για χάρη μιας πλούσιας λεπτότητας.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος των θεμάτων του, διατηρούσε πάντα μια αξιοσημείωτη ανθρώπινη πινελιά. Όταν φωτογράφισε το χρυσωρυχείο Serra Pelada στη Βραζιλία, δημιούργησε εικόνες που έδειχναν τους εργάτες σαν χιλιάδες μυρμήγκια να σκαρφαλώνουν επικίνδυνα σε απότομους τοίχους από χώμα, αλλά ταυτόχρονα αποτύπωσε τις ανεξίτηλες εκφράσεις προσπάθειας και υπερηφάνειας στα πρόσωπα των μεμονωμένων, λασπωμένων εργατών. Η φωτογραφία του από το σιδηροδρομικό σταθμό Churchgate στη Βομβάη της Ινδίας δείχνει χιλιάδες επιβάτες σε κίνηση, που μοιάζουν με μια κυριολεκτική πλημμύρα ανθρώπων που συρρέουν γύρω από δύο τρένα που περιμένουν. Μια φωτογραφία ενός πυροσβέστη στο Κουβέιτ που προσπαθεί να σφραγίσει τα πετρελαιοπηγή που έβαλε φωτιά ο Σαντάμ Χουσεΐν δείχνει έναν άνδρα σκυμμένο σε μια στάση απόλυτης εξάντλησης, ένα από τα αμέτρητα παραδείγματα της απίστευτης ικανότητας του Salgado να αποτυπώνει την ανθρώπινη μορφή μέσω της φωτογραφίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα φωτογράφισε ο Σαλγκάδο κατά τη διάρκεια της απίστευτης εξηντάχρονης καριέρας του, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι άλλο θα μπορούσε να έχει κάνει. Όταν συμπλήρωσε τα 80 του χρόνια πέρυσι, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τη φωτογραφία, προκειμένου να διαχειριστεί το τεράστιο αρχείο εικόνων του και να διοργανώσει εκθέσεις του έργου του σε όλο τον κόσμο. Εξέφρασε επίσης την απαισιόδοξη άποψή του για την ανθρωπότητα, δηλώνοντας στην εφημερίδα Guardian: «Είμαι απαισιόδοξος για την ανθρωπότητα, αλλά αισιόδοξος για τον πλανήτη. Ο πλανήτης θα ανακάμψει. Γίνεται όλο και πιο εύκολο για τον πλανήτη να μας εξαλείψει».

Θα χρειαστούν πιθανώς δεκαετίες για να εκτιμηθούν πλήρως και να εκτεθούν οι φωτογραφίες που άφησε ο Σαλγκάδο, για να μην μιλήσουμε για την προσπάθεια να κατανοήσουμε τις εικόνες που παρουσίασε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ελπίζουμε ότι σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων συγκρούσεων, περιβαλλοντικής κατάρρευσης και απειλών για την ίδια την έννοια της αλήθειας, αυτό το αξιοθαύμαστο έργο θα παραμείνει φάρος αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς και θα μας βοηθήσει να χαράξουμε μια πορεία επιστροφής από το χείλος του γκρεμού.

Φωτογραφία: Ο Σεμπαστιάν Σαλγκάδο το 2022. Φωτογραφία: Mario Tama/Getty Images

ΠΗΓΗ: TheGuardian