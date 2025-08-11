Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Μουσική
«Ξέρουμε πού καταλήγει...παγκόσμιος πόλεμος»: Οι U2 παίρνουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.08.2025 17:51
«Ξέρουμε πού καταλήγει...παγκόσμιος πόλεμος»: Οι U2 παίρνουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα

Τα μέλη του συγκροτήματος εξέδωσαν προσωπικές δηλώσεις καταδικάζοντας τις «διαβολικές» ενέργειες της Χαμάς, καθώς και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως είπαν, αξίζει «την κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη μας».

Οι Ιρλανδοί U2 πήραν δημόσια θέση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Bono να δηλώνει ότι οι ενέργειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου «μοιάζουν πλέον με αχαρτογράφητα νερά».

Σε ανάρτηση στο Instagram που δημοσιεύθηκε χθες, τα τέσσερα μέλη του ροκ συγκροτήματος – Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. – έγραψαν προσωπικές τοποθετήσεις για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Μετά την καταδίκη των «διαβολικών» ενεργειών της Χαμάς, ο Bono στράφηκε προς την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, «σήμερα αξίζει την κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη μας».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βαρβαρότητα που [ο Νετανιάχου] και η ακροδεξιά του κυβέρνηση έχουν επιβάλει στον παλαιστινιακό λαό… στη Γάζα… στη Δυτική Όχθη. Και όχι μόνο μετά τις 7 Οκτωβρίου, αλλά και πολύ πριν… αν και το επίπεδο ανηθικότητας και ανομίας που βλέπουμε τώρα μοιάζει με αχαρτογράφητη περιοχή».

Συνέχισε: «Και τώρα ο Νετανιάχου ανακοινώνει στρατιωτική κατάληψη της Πόλης της Γάζας… κάτι που οι περισσότεροι ενημερωμένοι αναλυτές κατανοούν ως ευφημισμό για τον εποικισμό της Γάζας». Εδώ αναφέρεται στην ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης το Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε μια χερσαία επιχείρηση που θα στοχεύει στην πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Η ανάρτηση του συγκροτήματος:

 

«Ξέρουμε ότι ακολουθεί η υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας… και η Δυτική Όχθη», πρόσθεσε ο Bono. «Σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε; Δεν έχει τελειώσει ο κόσμος με αυτήν τη μακρινή, μακρινή δεξιά σκέψη; Ξέρουμε πού καταλήγει… παγκόσμιος πόλεμος… χιλιασμός».

Συνέχισε: «Ως κάποιος που πίστευε από παλιά στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και υποστήριζε μια λύση δύο κρατών, θέλω να ξεκαθαρίσω σε όποιον ενδιαφέρεται να ακούσει την καταδίκη του συγκροτήματός μας για τις ανήθικες ενέργειες του Νετανιάχου και να ενωθώ με όλους όσοι έχουν ζητήσει παύση των εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές».

Ο μπασίστας των U2, Adam Clayton, έγραψε ότι «η διατήρηση της ζωής των αμάχων είναι επιλογή σε αυτόν τον πόλεμο», ενώ ο ντράμερ Larry Mullen Jr. δήλωσε: «Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς οποιαδήποτε πολιτισμένη κοινωνία μπορεί να πιστεύει ότι η λιμοκτονία παιδιών θα προωθήσει κάποιον σκοπό και θα δικαιολογηθεί ως αποδεκτή απάντηση σε μια άλλη φρίκη». Πρόσθεσε ότι «η λιμοκτονία αθώων αμάχων ως όπλο πολέμου είναι απάνθρωπη και εγκληματική».

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ισραήλ
Διεθνή
Πόλεμος
Γάζα
Ροκ
Μουσική
Λωρίδα της Γάζας
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
U2
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Ξέρουμε πού καταλήγει...παγκόσμιος πόλεμος»: Οι U2 παίρνουν θέση για την κατάσταση στη Γάζα

11.08.2025 17:51

Post thumbnail or placeholder

H ανατολή του ηλίου, η Ρουθ

11.08.2025 15:57

Post thumbnail or placeholder

Πέθανε ο συλλέκτης έργων Sylvio Perlstein

11.08.2025 15:25

Post thumbnail or placeholder

Σοφία Σεϊρλή | Οι διακρίσεις στο θέατρο, οι απώλειες που τη σημάδεψαν κι ο έρωτας με τον Μισέλ Πικολί

11.08.2025 14:08

Post thumbnail or placeholder

Έφυγε από τη ζωή η Ρουθ Κεσισιάν - Η ψυχή του βιβλιοπωλείου Moufflon

07.08.2025 12:40

Post thumbnail or placeholder

Το φεστιβάλ Open House επιστρέφει για 16η χρονιά - Ανοιχτό κάλεσμα για το «Dear Festival & Friends»

07.08.2025 07:58

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ