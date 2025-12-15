Παράθυρο logo
Θλίψη στο καλλιτεχνικό κόσμο - Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 16:31
Θλίψη στο καλλιτεχνικό κόσμο - Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αλμπέρντο Εσκενάζυ.

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος) και στο Φως του Αυγερινού, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει δώσει και τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από το γάμο του με τη Μαίρη, ο Εσκενάζυ απέκτησε ένα γιο, τον Λέοντα (1983) και μια κόρη, τη Σάρα (1987). Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.

Ασχολήθηκε και με την πολιτική, καθώς στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.

Πηγή: cnn.gr

