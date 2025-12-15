Στηρίζει Γαβριήλ το ΑΚΕΛ: «Διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 17:14

«Ο επικίνδυνος παροξυσμός που συνειδητά καλλιεργείται απαιτεί να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα» υπογραμμίζει το κόμμα της αριστεράς.

«Διαγωνισμό ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ» χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ τις αντιδράσεις των δύο κομμάτων για τα έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, με αφορμή την έκθεση που παρουσιάζε στην Πάφο η οποία και τελικά ακυρώθηκε.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι «δεν είχε πρόθεση να συμμετέχει στην προσπάθεια τεχνητής πόλωσης που στήθηκε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την έκθεση του Γ. Γαβριήλ με καταφανή μικροπολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα, στη βάση μιας παραπλανητικής κοπτοραπτικής εικόνων».

«Ούτε βεβαίως αφορά το ΑΚΕΛ και τον κάθε δημοκρατικό πολίτη της χώρας, ο διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ», προστίθεται.

Ωστόσο, τονίζει στην ανακοίνωσή του, «ο επικίνδυνος παροξυσμός που συνειδητά καλλιεργείται απαιτεί να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα».

«Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν για όλους αντιληπτό κι αυτονόητο ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης όπως και η ελευθερίας κριτικής στα έργα τέχνης».

Τέλος, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι «αυτό που δεν είναι ανεκτό είναι οι απειλές κατά της ζωής πολιτών, οι τραμπουκισμοί, οι προπηλακισμοί κι ο εκφοβισμός για να διακοπούν εκθέσεις έργων, η απαίτηση για διώξεις και φυλακίσεις καλλιτεχνών. Αυτές οι συμπεριφορές είναι γνωρίσματα σκοταδισμού».