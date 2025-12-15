Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Στηρίζει Γαβριήλ το ΑΚΕΛ: «Διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, με μικροπολιτική σκοπιμότητα»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 17:14
Στηρίζει Γαβριήλ το ΑΚΕΛ: «Διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

«Ο επικίνδυνος παροξυσμός που συνειδητά καλλιεργείται απαιτεί να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα» υπογραμμίζει το κόμμα της αριστεράς.

«Διαγωνισμό ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ» χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ τις αντιδράσεις των δύο κομμάτων για τα έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, με αφορμή την έκθεση που παρουσιάζε στην Πάφο η οποία και τελικά ακυρώθηκε. 

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι «δεν είχε πρόθεση να συμμετέχει στην προσπάθεια τεχνητής πόλωσης που στήθηκε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την έκθεση του Γ. Γαβριήλ με καταφανή μικροπολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα, στη βάση μιας παραπλανητικής κοπτοραπτικής εικόνων».

«Ούτε βεβαίως αφορά το ΑΚΕΛ και τον κάθε δημοκρατικό πολίτη της χώρας, ο διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ», προστίθεται.

Ωστόσο, τονίζει στην ανακοίνωσή του, «ο επικίνδυνος παροξυσμός που συνειδητά καλλιεργείται απαιτεί να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα».

«Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν για όλους αντιληπτό κι αυτονόητο ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης όπως και η ελευθερίας κριτικής στα έργα τέχνης». 

Τέλος, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι «αυτό που δεν είναι ανεκτό είναι οι απειλές κατά της ζωής πολιτών, οι τραμπουκισμοί, οι προπηλακισμοί κι ο εκφοβισμός για να διακοπούν εκθέσεις έργων, η απαίτηση για διώξεις και φυλακίσεις καλλιτεχνών. Αυτές οι συμπεριφορές είναι γνωρίσματα σκοταδισμού».

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΣΥ
ΑΚΕΛ
καλλιτέχνες
Τέχνη
Γιώργος Γαβριήλ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Δρ. Αιμιλιανίδης: Δεν πρέπει να περιορίζεται ποινικά η ελευθερία της τέχνης - Ασκεί κριτική για ευθύνη πολιτικών

15.12.2025 17:44

Post thumbnail or placeholder

Στηρίζει Γαβριήλ το ΑΚΕΛ: «Διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

15.12.2025 17:14

Post thumbnail or placeholder

Θλίψη στο καλλιτεχνικό κόσμο - Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

15.12.2025 16:31

Post thumbnail or placeholder

«Δεν εμπίπτει θέμα προσβολής των θείων»: Ο δικηγόρος Ηλίας Χρίστου για τον Γαβριήλ και την ακύρωση της έκθεσης

15.12.2025 15:14

Post thumbnail or placeholder

Στελέχωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ζητά ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων

15.12.2025 15:12

Post thumbnail or placeholder

«Θα κινηθώ νομικά»: Συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι ο Δίπλαρος κατά Γαβριήλ - Θα προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία ο εικαστικός για το ψεύτικο κολάζ (ηχητικά)

15.12.2025 13:39

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ