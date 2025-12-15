Παράθυρο logo
Δρ. Αιμιλιανίδης: Δεν πρέπει να περιορίζεται ποινικά η ελευθερία της τέχνης - Ασκεί κριτική για ευθύνη πολιτικών
Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 17:44
Δρ. Αιμιλιανίδης: Δεν πρέπει να περιορίζεται ποινικά η ελευθερία της τέχνης - Ασκεί κριτική για ευθύνη πολιτικών

Όταν πολιτικά πρόσωπα συμμετέχουν σε αντίστοιχο δημόσιο διάλογο «πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα αυτοσυγκράτηση, καθώς η άσκηση δημόσιας εξουσίας δεν μπορεί να γίνεται με σκοπό την καταστολή της καλλιτεχνικής ελευθερίας».

Τη θέση ότι η καλλιτεχνική ελευθερία δεν μπορεί να τίθεται υπό ποινική πίεση διατυπώνει ο νομικός και ακαδημαϊκός, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Δρ Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, με αφορμή τις απειλές κατά της ζωής του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ για τα έργα του, αλλά και του γκαλερίστρα, που φιλοξένησε μόλις για μία ημέρα την ατομική του έκθεση. 

Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να του αρέσει ή όχι ένα είδος τέχνης και να εκφέρει την άποψή του, ακόμα και έντονα, όχι όμως προφανώς με απειλές». Τονίζει επίσης πως «οποιοσδήποτε ποινικής φύσης περιορισμός της ελευθερίας της τέχνης κατ’ επίκληση προσβολής των συναισθημάτων μερίδας του κοινού είναι πλήρως ανεπίτρεπτος σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Ο δρ Αιμιλιανίδης υπογραμμίζει ότι «η δημοκρατία είναι χώρος ανταλλαγής απόψεων, μερικές φορές ακραίων, άλλοτε αποκρουστικών» και σημειώνει πως «είναι σκόπιμο να μην μεταβάλλεται η άποψή μας ως προς τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης, αναλόγως αν μας αρέσει ή όχι η εκάστοτε έκφραση».

Προσθέτει ακόμη ότι όταν πολιτικά πρόσωπα συμμετέχουν σε αντίστοιχο δημόσιο διάλογο «πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα αυτοσυγκράτηση, καθώς η άσκηση δημόσιας εξουσίας δεν μπορεί να γίνεται με σκοπό την καταστολή της καλλιτεχνικής ελευθερίας».

Τέλος, ανέφερε ότι είχε ασχοληθεί με το θέμα σε άρθρο του το 2021 στο Cambridge Journal of Law, Politics, and Art

 

