«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ»: Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζει η Νέα Κίνηση για τη σύνθεση των επιτροπών - Τα ερωτήματα και οι εισηγήσεις

Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 13:12

Ερωτήματα για τη σύνθεση, τη διαδικασία επιλογής και τη διαφάνεια των επιτροπών αξιολόγησης θέτει η Νέα Κίνηση, ζητώντας άμεση συνάντηση πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Για ζητήματα διαφάνειας, εκπροσώπησης και θεσμικής διαδικασίας κάνει λόγο η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου, εκφράζοντας τις ανησυχίες της, με ανοιχτή επιστολή προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού, για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκαν και λειτουργούν οι Επιτροπές Αξιολόγησης του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των μελών των επιτροπών προέρχεται από το εξωτερικό, τη στιγμή που το 30% της αξιολόγησης βασίζεται στα βιογραφικά των συντελεστών.

Η οργάνωση σημειώνει ότι, παρότι η συμμετοχή επαγγελματιών από το εξωτερικό μπορεί να συμβάλει σε μια πιο αντικειμενική προσέγγιση, η υπεροχή τους σε τριμελείς επιτροπές ενδέχεται να δημιουργεί έλλειμμα γνώσης του τοπικού καλλιτεχνικού πλαισίου.

«Οι αποφάσεις μιας τέτοιας επιτροπής δεν είναι ουδέτερες», τονίζεται, καθώς «συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού τοπίου της χώρας».

Στο ίδιο πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν να καθορίζεται το καλλιτεχνικό τοπίο της Κύπρου από άτομα που δεν δραστηριοποιούνται ή δεν ζουν εντός αυτού;»

Βάσει των αιτημάτων των μελών της, η Νέα Κίνηση ζητά «σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις» για συγκεκριμένα ζητήματα, μεταξύ των οποίων:

«Γιατί δεν ανακοινώθηκε εκ των προτέρων η σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης, σε συνάρτηση με το σχετικό κάλεσμα;»,

«Με ποια διαδικασία και βάσει ποιων κριτηρίων επιλέχθηκαν τα μέλη της;»,

«Πώς διασφαλίζεται η ποικιλομορφία και η ουσιαστική αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεσή της;»

Περαιτέρω, ζητεί διευκρινίσεις για το «τι απέγινε το ανοικτό κάλεσμα (Open Call) για τη σύσταση επιτροπών», επισημαίνοντας ότι «οι αιτητές δεν έλαβαν επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη των αιτήσεών τους».

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο «θα τηρηθεί η πρόνοια για φυσική παρουσία των μελών της επιτροπής στο Υφυπουργείο, όπως ανακοινώθηκε στο ανοικτό κάλεσμα».

Η επιστολή αναδεικνύει και «βασικά ζητήματα αρχής που παραμένουν αναπάντητα», όπως:

«Ποιος είναι ο σαφής ρόλος και στόχος μιας επιτροπής αξιολόγησης;»

«Ποια είναι τα ελάχιστα και αναγκαία κριτήρια που οφείλουν να πληρούν τα μέλη της;»

«Με ποιο τρόπο η υφιστάμενη επιτροπή ανταποκρίνεται στα εν λόγω κριτήρια;»

Η Νέα Κίνηση καλεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει σε άμεση συνάντηση με εκπροσώπους της, πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ».

Εισηγείται τη θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων σε σταθερή βάση, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο δομημένη και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ πολιτείας και καλλιτεχνικής κοινότητας, τονίζοντας ότι «στις συναντήσεις αυτές, οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου να παρουσιάζουν τα σχέδια, τις πολιτικές και τις υλοποιήσεις τους, ενώ η Νέα Κίνηση να καταθέτει τεκμηριωμένα τις ανάγκες και τα αιτήματα της κοινότητας».

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι «η μέχρι σήμερα αποσπασματική και ασυνεχής επικοινωνία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και δυναμικού καλλιτεχνικού πεδίου», δηλώνοντας ότι παραμένει διαθέσιμη για «άμεση συνάντηση και ουσιαστικό, παραγωγικό διάλογο».