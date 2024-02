Τι απέγιναν οι ιδρυτές του Facebook;

Την περασμένη εβδομάδα κουβεντιάσαμε την επέτειο των 20 χρόνων του πιο γνωστού ίσως μέσου κοινωνικής δικτύωσης, του Facebook. Μου γεννήθηκε, λοιπόν, η απορία τι απέγιναν οι συμφοιτητές του Μαρκ Ζάκερμπεργκ με τη βοήθεια των οποίων ξεκίνησε το εγχείρημα.

Ας κάνουμε μια παρένθεση για να θυμηθούμε ότι στον κόσμο της τεχνολογίας η κινητικότητα είναι πολύ μεγάλη. Ο Έλον Μασκ για παράδειγμα ήταν από τους αρχικούς δημιουργούς τόσο της PayPal, της δημοφιλούς υπηρεσίας online πληρωμών, όσο και της open AI, της εταιρείας που δημιούργησε το Chat GPT. Όμως αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν είναι ότι ο Στιβ Τζομπς έσπρωξε τον Στιβ Βόζνιακ στην έξοδο, είναι ένας που «έστειλε» όλους τους υπόλοιπους.

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Εντουάρντο Σάβεριν είναι σήμερα επιχειρηματίας και επενδυτής. Το 2012 που το Facebook μπήκε στο χρηματιστήριο, κατείχε 53 εκατομμύρια μετοχές του Facebook (περίπου 2% του συνόλου των μετοχών εκείνη την εποχή), αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2011 είχε αποποιηθεί την αμερικανική υπηκοότητα (για να αποφύγει φόρους ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων), γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο στα μέσα ενημέρωσης και στα σόσιαλ. Ο ίδιος δεν παραδέχθηκε ποτέ κάτι τέτοιο αλλά δήλωσε ότι τον ενδιέφερε περισσότερο να ζει και να εργάζεται στη Σιγκαπούρη. Ο Σάβεριν αρχικά ήταν ο οικονομικός διαχειριστής της εταιρείας. Κι όμως ο φίλος μας ο Μαρκ κατάφερε να τον πετάξει έξω αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και κάνοντας έτσι τις μετοχές του να χάσουν και σε κεφάλαιο και σε ισχύ. Εννοείται ότι ακολούθησαν αλληλομηνύσεις αλλά τελικά τα βρήκαν εξωδικαστικά το 2009, σε μια συμφωνία της οποίας το περιεχόμενο δεν έγινε ποτέ γνωστό. Και μάλιστα ο Σάβεριν υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας. Να τα δείτε όλα στην ταινία «The Social Network» αν θέλετε.

Για τον Άντριου Μακόλουμ που δεν τον συμπεριλαμβάνουν όλες οι πηγές ως συνιδρυτή του Facebook δεν κατάφερα να βρω πολλά. Σήμερα είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Philo, ενός δικτύου ιντερνετικής τηλεόρασης που στους επενδυτές της συγκαταλέγεται και ο γίγαντας HBO.

Ο Ντάστιν Μόσκοβιτς επέλεξε έναν ενδιάμεσο δρόμο. Κράτησε τις μετοχές του αλλά το 2008 πήρε τον καλύτερο προγραμματιστή της εταιρείας κι έφτιαξε μια δική του, την Asana, μια πλατφόρμα διαχείρισης έργου. Το 2011, το περιοδικό Forbes τον ανακήρυξε ως τον νεότερο μέχρι τότε αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο.

Ο Κρις Χιούζ, αν και ο μόνος επίσης προγραμματιστής όπως ο Μαρκ, είναι μάλλον ο διανοούμενος της παρέας και ο μόνος που, χρόνια μετά, συνέχισε τις σπουδές του -οι άλλοι τις παράτησαν όπως όλοι ξέρουμε- και σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας. Από την αρχή του Facebook ήταν ο υπεύθυνος για τις δοκιμές beta και τις προτάσεις νέων προϊόντων. Όταν η ομάδα είχε την ιδέα να ανοίξει το Facebook και σε άλλα πανεπιστήμια εκτός από το Χάρβαρντ, ο Χιους είχε τότε υποστηρίξει ότι κάθε πανεπιστήμιο θα έπρεπε να έχει το δικό του δίκτυο για να διατηρηθεί έτσι η εγγύτητα και η οικειότητα μεταξύ των χρηστών. Ήταν επίσης βασικός μοχλός στην ανάπτυξη πολλών από τα δημοφιλή χαρακτηριστικά του Facebook, τα οποία οδήγησαν στο άνοιγμά του στον έξω κόσμο. Το 2012, με τη μετοχοποίηση της εταιρείας πήρε μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Είχε ήδη φύγει και αυτός μέχρι τότε και από το 2012 έως το 2016 διετέλεσε εκδότης και αρχισυντάκτης του προοδευτικού περιοδικού «The New Republic», το οποίο κατόπιν πούλησε στον -απόγονο τραπεζιτών αλλά πολιτικό ακτιβιστή-, Γουίν Μακόρμακ. Το 2018, δημοσίευσε το βιβλίο «Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn».

Αν και κανένας από τους εταίρους του Ζάκερμπεργκ δεν «χάθηκε» μετά την αποχώρησή του από το Facebook είναι φανερό πώς είτε για προσωπικούς λόγους είτε γιατί ο ίδιος δεν ανεχόταν άλλον, ο Μαρκ έμεινε μόνος στην κορυφή. Με τα καλά της και τα κακά της (αυτό έτσι το έγραψα για να κάνω εντύπωση, δεν μπορώ να φανταστώ τι προβλήματα μπορεί να έχει η κορυφή).