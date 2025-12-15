Επεισόδιο 2 : Μολότοφ, ΑΤΑ κι αναρχία

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 19:00

Το πρωί, κάνοντας την καθιερωμένη κούρσα, πηγαίνοντας τη δεκάχρονη κόρη μου και τη φίλη της στο σχολείο, τις ενημέρωσα πως το μεσημέρι θα τις σχολούσα νωρίτερα, γιατί οι δρόμοι γύρω από το σχολείο τους θα ήταν κλειστοί εξαιτίας μιας διαμαρτυρίας που θα έκαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Αρχίσαμε με ερωτήσεις τύπου «τι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι;» για να καταλήξουμε να ακούω προτάσεις από τις 10χρονες για το πώς θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα που έχει προκύψει με την ΑΤΑ. Το κερασάκι βέβαια ήταν να μου ανακοινώσουν πως θα κάνουν κι αυτές απεργία, για να διεκδικήσουν να μην ξαναπάνε σχολείο.

Παρόλο που η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τις χαρακτηρίσω με τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό που μου προσάπτει ο πρώην εκλεκτός της καρδιάς μου και εσαεί πατέρας της κόρη μου, aka «ποφκαρίστητη», σκέφτηκα να συγκρατηθώ και να μην τους περιγράψω με πολύ γλαφυρές εικόνες τι σήμαινε να πηγαίνεις στο 10ο Λύκειο Περιστερίου, στη λεγόμενη «Χωράφα», τη δεκαετία του '90. «Γιου αρ μπέτερ δαν δατ» Πέγκυ μου, σκέφτηκα. Δώσε τόπο στην οργή και κάνε τους την ερώτηση που θα σου δώσει λίγο χρόνο μέχρι να πιάσει το CIPRALEX, που δεν είναι άλλη από την προσφιλή σε όλους τους γονείς: «τι εννοείς αγάπη μου;».

«Γιατί να μαθαίνω ξένες γλώσσες αφού έχω το Google Translate;» με ρώτησε η μία με ύφος «απάντα αν μπορείς κωλόγρια». «Και επίσης, γιατί να μάθουμε μαθηματικά αφού έχουμε calculator στο iphone;» αναρωτήθηκε στο καπάκι η άλλη;

Επειδή ζείτε στην Κύπρο και οι διακοπές ρεύματος είναι πιο συχνές και από τις σούβλες που κάνει σε εβδομαδιαία βάση ο θκείος μου ο Γιώρκος ήθελα να τους απαντήσω, αλλά συγκρατήθηκα.

«Εγώ θέλω να κάνω homeschooling», δήλωσε η δική μου.

«Επιτέλους ένα επιχείρημα για το οποίο αξίζει να σου εξηγήσω τι είναι η Μολότοφ τζιέρι μου!», απάντησα γεμάτη ενθουσιασμό η «Αθίνιαν-τιλ-άθενς-έντς» μάνα.

«Να πας στην Επιτροπή Παιδείας στη Βουλή, με μια πρόταση που θα συναποφασίσετε όλα τα παιδάκια και να το απαιτήσετε, της απάντησα με πάσα σοβαρότητα. Αλλά πριν φτάσουμε στο homeschooling, μήπως να ζητήσετε να καταργηθεί το homework;», ρώτησα τάχα μου ανέμελα αλλά αρκετά στοχευμένα για να ξυπνήσουν τα 10χρονα. «Γίνεται αυτό μάμι;» με ρώτησε η ροκόλα. «Βεβαίως» απάντησα με σιγουριά, λες και με ρωτούσαν αν πιστεύω πως η ενυδατική που πλήρωσα 80 ευρώ θα τσιτώσει τη φάτσα μου. «Εγώ πιστεύω πως αν δεν μπορούν οι δάσκαλοί σας μέσα σε 8 ώρες που είστε στο σχολείο, να σας μάθουν όσα χρειάζεται, και πρέπει να δουλέψετε κι ακόμη 2 ώρες στο σπίτι, δεν έχουν κάνει καλή δουλειά. Όπως όταν εγώ σχολάω από το γραφείο, δεν μου επιβάλλουν να συνεχίσω να δουλεύω και από σπίτι για να εμπεδώσω όσα έκανα στο γραφείο όλη την ημέρα, να το ζητήσετε κι εσείς, και σας υπόσχομαι πως θα διαδηλώσω μαζί σας.

Και μιας και θα είστε στο κτήριο, να ζητήσετε όπως η γενιά που έχει καταναλώσει περισσότερο content μέσα σε λίγα χρόνια από όσο έχουν οι προηγούμενες δύο, in a lifetime, να μην διδάσκονται ανάγνωση, μαθηματικά, ιστορία και γεωγραφία λες και είμαστε συνότζαιροι.

Εγώ έπρεπε στα 14 μου, να υποστώ 8 ώρες ταξίδι με την Olympic Airways μέσα σε ένα αεροπλάνο που όλοι κάπνιζαν για να δω τη Νέα Υόρκη, ενώ εσείς γνωρίζετε τα trendy μαγαζιά του Big Apple, λες και είστε η Σοφία Καρβέλα.

Πριν ζητήσετε να καταργηθούν τα σχολεία, ζητήστε να γίνουν προσάναμμα για το τζάκι τα βιβλία που έχουν αναφορές στη βέργα ως σύστημα διαπαιδαγώγησης, και σας υπόσχομαι πως θα προτάξω τα στήθη μου στην πορεία προς το αύριο.

Βέβαια για να γράψετε αυτή την πρόταση, πρέπει να μάθετε σήμερα να διαβάζετε, είπα την ώρα που πάρκαρα, γεμάτη περηφάνια για το πόσο δυνατή ήταν η τελική μου πρόταση».

«Θα πω στο ChatGPT να μου την ετοιμάσει μάμι», απάντησε ανεπιτήδευτα η generation Alpha.

Τέρας - Μανούλα, 1 - 0 και keep counting.