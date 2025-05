Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 26ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 22.05.2025

4 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

Vénus Anatomique – Sarah Baltzinger (Γαλλία) | 55’ | 14+

Εμπνευσμένο από τα κέρινα ανατομικά ομοιώματα του 18ου αιώνα, το έργο εξερευνά τη θηλυκότητα ως τεχνητή κατασκευή. Μέσα από την αισθητική της μαριονέτας και τη μηχανική κίνηση, πέντε γυναίκες εκθέτουν το σώμα σε κατάσταση επιβίωσης και διεκδίκησης, αποδομώντας τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του.

6 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

The Love Behind My Eyes – Ali Chahrour (Λίβανος) | 55’ | 14+

Ένα λυρικό έργο για την αγάπη που δεν είχε ποτέ δικαίωμα ύπαρξης. Μέσα από αραβική ποίηση, τραγούδι και σωματική έκφραση, ο Ali Chahrour καταθέτει μια σπαρακτική ελεγεία για τον έρωτα, την απώλεια και την αντίσταση απέναντι σε κοινωνικά και θρησκευτικά ταμπού.

8 Ιουνίου | Δημοτικό θέατρο Λευκωσίας

11 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

Full Moon – Josef Nadj (Γαλλία) | 60’

Ένα οπτικοακουστικό ταξίδι με αφρικανούς χορευτές, επηρεασμένο από τη free jazz και την προσωπική τους πολιτιστική ταυτότητα. Σώματα που κινούνται με ενστικτώδη ελευθερία και μαριονέτες-σύμβολα αποδομούν τη δημιουργία και τη μεταμόρφωση ως διαρκή πράξη.

12 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

Erroneous Encounters – Παναγιώτης Τόφη (Κύπρος) | 45’

Τρεις ερμηνευτές ενσαρκώνουν τη μετατραυματική διάσπαση της ταυτότητας. Με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και ποιητικό λόγο, το έργο φανερώνει την ευθραυστότητα του σώματος και την αποσύνδεση της σύγχρονης ύπαρξης.

14 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

CUIR – Arno Ferrera & Gilles Polet (Βέλγιο) | 45’

Δύο άνδρες, δεμένοι με ιμάντες, επιδίδονται σε σωματική διαπλοκή όπου έλξη και αντίσταση συνυπάρχουν. Ένα έργο για τη συναίνεση, τη δύναμη και τη συντροφική ισορροπία πέρα από ρόλους κυριαρχίας.

16 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

Folklore Dynamics – VIDAVÈ (Ιταλία) | 50’

Πέντε περφόρμερ αντιπαρατίθενται σε μια αυταρχική φωνή, μέσα από γλώσσες, διαλέκτους και λαϊκές φόρμες. Η ιταλική παράδοση γίνεται πεδίο αντίστασης, μέσα από έναν δυναμικό χορό συλλογικής ταυτότητας και πολιτικής πράξης.

18 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

He aquí un acto romántico – Richard Mascherin (Ισπανία) | 60’

Ένα έργο αφιερωμένο στην πτώση, σωματική και συναισθηματική. Τρεις περφόρμερ διασχίζουν σκηνές βίας και τρυφερότητας, σε μια τελετουργική διαδρομή προς την κάθαρση, τη ρομαντική πράξη και την αναγέννηση.

20 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

Birdboy – Emma Martin / United Fall (Ιρλανδία) | 45’

Ένα τρυφερό και ακατάστατο εσωτερικό ταξίδι μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που δεν ανήκει πουθενά. Με χορό, ήχο και αντικείμενα, ο Birdboy υμνεί τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της φαντασίας.

22 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

SONOMA – Marcos Morau / La Veronal (Ισπανία) | 75’

Μια φρενήρης κραυγή ύπαρξης. Το SONOMA είναι μια έκρηξη ρυθμού, τελετουργικού και παράνοιας, εμπνευσμένη από τον Μπουνιουέλ και τον σουρεαλισμό. Ένα φινάλε γεμάτο ένταση από μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι παραστάσεις ξεκινούν στις 20:30

Τιμή: €8 (€30 για όλες οι παραστάσεις)

E-ticket: www.rialto.com.cy

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

*Ελεύθερη είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους ΑΜΕΑ και επαγγελματίες χορού.