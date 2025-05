Αρχίζει το 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 29.05.2025

Το πολυδιάστατο και πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σύνθετο σύνολο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με περισσότερους από 250 συντελεστές από την Κύπρο και το εξωτερικό και περιλαμβάνει συναυλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, θεατρικές παραστάσεις, σύγχρονο χορό, ποιητικές βραδιές, ομιλίες και δωρεάν εργαστήρια από καλλιτέχνες διεθνούς φήμης.

Παράλληλα με τους σπουδαίους και αναγνωρισμένους δημιουργούς που έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο, όπως ο Carles Dénia, η Dobrawa Czocher αλλά και ο διακεκριμένος Kudsi Erguner, εμφανίζονται στο φεστιβάλ νεανικά σχήματα με ταλαντούχους μουσικούς και ερμηνευτές που θα παρουσιάσουν το νέο τους δισκογραφικό έργο.

Από τον χώρο του θεάτρου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραγωγές με τη συμμετοχή γνωστών ονομάτων της κυπριακής σκηνής που θα τους φέρουν σε επαφή με το αρχαίο δράμα, το δημοτικό τραγούδι, την κωμωδία και τη δυνατή γραφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει επίσης τη δική του συμβολή στο φεστιβάλ αναβιώνοντας, μετά από 26 χρόνια, τη δεύτερη θεατρική παραγωγή του, την κωνσταντινουπολίτικη κωμωδία Ο Φιάκας του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει μία φιλολογική – καλλιτεχνική εκδήλωση, με τη συμμετοχή της μοναδικής Σαβίνας Γιαννάτου, που διοργανώνεται με αφορμή την ψηφιακή ανάρτηση, ανοικτής πρόσβασης, της ανέκδοτης αλληλογραφίας δύο κορυφαίων ποιητών της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, του Τάκη Σινόπουλου και του Γιώργη Παυλόπουλου.

Φέτος, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» διευρύνει τη συνεργασία του με το διπλωματικό σώμα στην Κύπρο, καθώς και με σημαντικά πνευματικά κέντρα του εξωτερικού με στόχο την προσέλκυση καταξιωμένων καλλιτεχνών από άλλες χώρες και την ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Πολιτιστικό Κέντρο συνεργάζεται στο Α΄ μέρος του φεστιβάλ με τις Πρεσβείες της Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Πολωνίας, καθώς και με το γνωστό πολωνικό Ινστιτούτο Adam Mickiewicz και το Ινστιτούτο Θερβάντες στη Λευκωσία. Το φεστιβάλ στηρίζει επίσης η Ύπατη Αρμοστεία της Αυστραλίας στην Κύπρο.

Σταθερός αρωγός της δράσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» και του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η εταιρεία Medochemie.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Α´ μέρους (Ιούνιος-Ιούλιος 2025):

Πέμπτη 5 Ιουνίου

Του Νεκρού Αδελφού – Μια ιστορία για την ξενιτιά

Θέατρο Ειδεκανού

Παυλίνα Κωνσταντοπούλου: μουσικός επί σκηνής. Έλενα Παυλίδου: ηθοποιός. Νικολέττα Βερύκιου: ηθοποιός. Μιχάλης Θεοδώρου: δημιουργία video art και τεχνική υποστήριξη. Μαρία Λοϊζίδου: τεχνική υποστήριξη

Μια σύγχρονη εκδοχή πάνω σ’ ένα από τα παλαιότερα και πιο εμβληματικά δημοτικά τραγούδια της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Τρεις γυναίκες περφόρμερ εκθέτουν τους προσωπικούς τους προβληματισμούς, επιχειρώντας άλλοτε να δοκιμάσουν και άλλοτε να αναδείξουν τη διαχρονικότητα και την ποιητική δύναμη του δημοτικού τραγουδιού Του Νεκρού Αδελφού. Θέματα όπως η ξενιτιά, η θέση της γυναίκας, η διαχείριση του θανάτου προσεγγίζονται στην παράσταση ιδωμένα συγχρονικά, ανοίγοντας έτσι έναν διάλογο μεταξύ του ποιήματος και της σημερινής πραγματικότητας.

Τρίτη 10 Ιουνίου

Ο Μικρός Πρίγκηπας Quartet

Γιώργος Ευαγόρου: σκηνοθεσία, διασκευή, ερμηνεία. Δημήτρης Σπύρου: ερμηνεία, theremin, loops, φωνή. Ανδρέας Ροδοσθένους: ερμηνεία, ηλεκτρικό μπάσο, loops. Βασίλης Βασιλείου: ερμηνεία, handpan, κρουστά

Παραγωγή: Βιταμίνα 2024

Μια μοναδική μουσική παράσταση εμπνευσμένη από το διαχρονικό βιβλίο Ο Μικρός Πρίγκηπας του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, ένα ατμοσφαιρικό κράμα ζωντανής μουσικής και αφήγησης που απευθύνεται στο κοινό όλων των ηλικιών.

Τρεις μουσικοί και ένας ηθοποιός δημιουργούν ένα ηχητικό σύμπαν όπου τα πάντα είναι δυνατά και τα σύνορα μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας θολώνουν.

Παρασκευή 13 Ιουνίου

Dobrawa Czocher and Friends

Dobrawa Czocher: συνθέσεις, τσέλο. Agnieszka Podłucka: βιόλα. Natalia Czekała: πλήκτρα

Η εξαιρετική Πολωνή τσελίστρια και συνθέτρια Dobrawa Czocher, η οποία έχει γοητεύσει το κοινό σε όλη την Ευρώπη με τις εμπνευσμένες συνθέσεις της, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο μαζί τις χαρισματικές οργανοπαίχτριες Agnieszka Podłucka και Natalia Czekała. Το τρίο θα παρουσιάσει νέες συνθέσεις και κομμάτια της Czocher η οποία συνδυάζει τη δεξιοτεχνία της στο τσέλο με απεριόριστη φαντασία και εκφραστική δύναμη.

Η συναυλία εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πολωνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Adam Mickiewicz.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Κύπρο.

Κυριακή 15 Ιουνίου

Blue Songs of Our Counterlife

Flicker Motel

Νίκος Μπακιρτζής: φωνή, κιθάρα. Αλέξανδρος Κυριλλίδης: μπάσο. Δημήτρης Φραντζής: κιθάρα, φωνητικά. Θανάσης Κωνσταντινίδης: τύμπανα. Μαρία Ζοπόγλου: φωτογραφία, βίντεο

Μια οπτικοακουστική παράσταση που εστιάζει στις αντιθέσεις των ανθρώπινων συναισθημάτων, αποτυπώνοντας την προσωπική εμπειρία στον σύνθετο κόσμο. Οι μελωδίες, μέσα σε ένα ηλεκτρικό πλαίσιο, αφηγούνται ιστορίες αγάπης, απώλειας, χαράς και μελαγχολίας, συνθέτοντας ένα τοπίο που μας φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μας και στους άλλους.

Τρίτη 17 Ιουνίου

Daydreaming |Christos Yerolatsitis Trio feat. Μιχάλης Τσιφτσής

Χρίστος Γερολατσίτης: πιάνο. Μιχάλης Τσιφτσής: κιθάρα . Γρηγόρης Θεοδωρίδης: κοντραμπάσο. Αττίλα Γυάρφας: τύμπανα

Το διεθνές σύνολο σύγχρονης τζαζ Christos Yerolatsitis Trio –με εκλεκτό καλεσμένο τον Μιχάλη Τσιφτσή– παρουσιάζει το ντεμπούτο άλμπουμ του σχήματος με τίτλο Daydreaming που κυκλοφόρησε το 2025. Το τρίο διαμορφώνει ένα αντισυμβατικό μουσικό τοπίο, αποδομώντας τους παραδοσιακούς ρόλους των οργάνων και δημιουργώντας έναν φρέσκο ήχο – αποτέλεσμα της δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των τριών μουσικών.

Πέμπτη 19 Ιουνίου

Havana, Paris, Lisboa, Rio, Nicosia: Together | Vakia

Bάκια Σταύρου: φωνή . Άγγελος Χεϊπέλογλου: κιθάρα, ενορχηστρώσεις. Ιnor Sotolongo: κρουστά. Στέλιος Πίττας: βιολοντσέλο. Nίκος Πίττας: βιολί

Η Vakia, πλαισιωμένη από τέσσερις ταλαντούχους μουσικούς με διαφορετικές καταβολές, οδηγεί το πολυπληθές κοινό της σε ένα συγκινητικό ταξίδι στις πρωτεύουσες του κόσμου, τις γειτονιές της Λισαβόνας, της Αβάνας, του Ρίο ντε Τζανέιρο, της Λευκωσίας, του Παρισιού, της Αθήνας, μέσα από μουσικές και τραγούδια, γεμάτα νοσταλγία, πάθος, φως και χρώμα.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Κύπρο.

Πέμπτη 26 Ιουνίου

Ο Φιάκας του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή

Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής. Σκηνικά – ενδυματολογική επιμέλεια: Χρίστος Λυσιώτης. Μουσική επιμέλεια: Γ. Π. Σαββίδης, Μ. Πιερής, Κ. Βόμβολος. Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς. Χειριστής ήχου/φωτισμού: Κυριάκος Κακουλλής. Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις: Σταματία Λαουμτζή. Βεστιάριο: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.)

Παίζουν: Φιάκας: Σταύρος Αροδίτης. Γιάννης: Κωστής Δανόπουλος. Ευανθία: Mύρια Χατζηματθαίου. Κοκκώνα Φρόσω: Μαρίνα Ροδοσθένους. Καζαμίας: Μιχάλης Γιάγκου. Δανειστές – Χορός: Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Στέλλα Βλαστάκη, Ιωάννα Ιωάννου, Χαρίτων Ιωσηφίδης, Βασίλης Καραολής, Γεωργία Λιασή, Μιχάλης Μιχαήλ, Θεοφάνης Παναγή, Χαρίκλεια Παπαγιάννη, Μιχαέλα Πρωτοπαπά, Άντρη Χατζηγεωργίου, Γεωργία Χατζηνικολάου.

Το Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει την κωμωδία του Δημοσθένη Μισιτζή «Ο Φιάκας», αναβιώνοντας μετά από 26 χρόνια τη δεύτερη παραγωγή στο ρεπερτόριό του που ανέβηκε το 1999.

Η κωμωδία γραμμένη το 1870 σατιρίζει τις κοινωνικές τάσεις εκείνης της εποχής –επίκαιρες ακόμα και σήμερα– και παρουσιάζει την αυθεντική ατμόσφαιρα της πολυπολιτισμικής Κωνσταντινούπολης του 19ου αιώνα.

Το έργο ανεβαίνει με τον βασικό κορμό των πρωταγωνιστών της πρώτης παραγωγής, αλλά και με τη συμμετοχή στον χορό των νεότερων μελών του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Παρασκευή 27 Ιουνίου

Οι «φωνές» της Ιβηρικής | Carles Dénia

Carles Dénia: φωνή, κιθάρα

Toni Abellán: κιθάρα

Apel·les Carod: βιολί

Aleix Tobias: κρουστά

Ο διεθνούς φήμης Ισπανός ερμηνευτής, συνθέτης, κιθαρίστας και παραγωγός Carles Dénia έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για να μας μυήσει στο πλούσιο μουσικό του σύμπαν, αποτέλεσμα πολυάριθμων επιρροών τις οποίες μετουσιώνει δημιουργικά, αναπτύσσοντας το δικό του αναγνωρίσιμο ύφος.

Συνοδευόμενος από τρεις εξαιρετικούς μουσικούς από τον χώρο της παραδοσιακής μουσικής, του flamenco και της τζαζ, ο Carles Dénia θα παρουσιάσει τις πιο αντιπροσωπευτικές συνθέσεις από τη δισκογραφία του σε μια ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα με άρωμα Μεσογείου.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κύπρο και του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Σάββατο 28 Ιουνίου

Η Ιβηρική φωνητική παράδοση

Εργαστήρι με τον Carles Dénia

Ο διεθνούς φήμης ερμηνευτής, συνθέτης και κιθαρίστας Carles Dénia, απόφοιτος του Τμήματος Τζαζ του Koninklijk Conservatorium της Χάγης, όπου και δίδαξε για ένα χρονικό διάστημα, προσφέρει ένα εργαστήρι στη φωνητική παράδοση της Ιβηρικής Χερσονήσου. Πρόκειται για ένα διαδραστικό master class όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με παραδοσιακούς ρυθμούς και μελωδίες, μαθαίνοντας μερικά αντιπροσωπευτικά κομμάτια από την παραδοσιακή μουσική της Βαλένθιας, με ιδιαίτερη έμφαση στο flamenco και το cant d’estil.

Το εργαστήρι έχει διάρκεια 3 ώρες και απευθύνεται σε άτομα με φωνητικές δυνατότητες και βασικές γνώσεις μουσικής.

Ώρα: 17:00 – 20:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη προκράτηση.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Με τη στήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κύπρο και του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Δευτέρα 7 Ιουλίου

Σκοποί και Τραγούδια του Τόπου μου

Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσο, κιθάρα, φωνή, loops

Θεανώ Μεταξά: φωνή

Χάρης Λαμπράκης: πλήκτρα, νέι

Γιάννης Αράπης: κιθάρα

Αλέξανδρος Γαγάτσης: κρουστά, βιμπράφωνο

Ηχητικές και οπτικές συνθέσεις με ζωντανή μουσική δράση: D.A.M.I. (dramatised ambient music and images). Ο αυτοσχεδιασμός μεταμορφώνει κάθε φορά “το ίδιο πάντα τραγούδι” σε νέο υλικό. Θα ακουστούν κομμάτια από όλη τη δισκογραφία του Μιχάλη Σιγανίδη, συνοδευόμενα από μικρού μήκους βίντεο, ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη, Ομάρ Καγιάμ, Λέοντα Κουκούλα, Πωλ Ελυάρ, Γεώργιου Σιγανίδη και στίχοι του συνθέτη.

Τετάρτη 9 Ιουλίου

Ιερές Μελωδίες της Κύπρου | Kudsi Erguner

Kudsi Erguner: καλλιτεχνικός διευθυντής, νέι

Γιάννης Κουτής: έρευνα, ούτι, φωνή

Νίκος Ανδρίκος: λάφτα, φωνή

Το πρότζεκτ Ιερές Μελωδίες της Κύπρου υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης Kudsi Erguner αναδεικνύει τη συνύπαρξη της βυζαντινής και της σουφιστικής μουσικής παράδοσης, οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του μουσικού τοπίου της Κύπρου. Χρησιμοποιώντας τα Μακάμ και την Οκτώηχο ως μια κοινή μουσική γλώσσα, η καλλιτεχνική αυτή σύμπραξη παρουσιάζει τους ήχους μέσω των οποίων ο πληθυσμός του νησιού στο σύνολό του, εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά του εδώ και αιώνες.

Πέμπτη 10 Ιουλίου

Djalâl ad-Din Rûmî and the Teachings of the Whirling Dervishes (Mevlevî)

Poetry and Ritual Μusic

Ομιλία του Kudsi Erguner

Ο Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως και Καλλιτέχνης για την Ειρήνη της ΟΥΝΕΣΚΟ, Kudsi Erguner, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες στο νέι διεθνώς, ο οποίος ανήκει στη μεγάλη παράδοση των αυθεντικών Σούφι, θα μιλήσει για την ιστορία του σουφικού τάγματος των Περιστρεφόμενων Δερβίσηδων (Μεβλεβήδων). Η αδελφότητα αυτή που ακολουθεί τις διδαχές του σπουδαίου ποιητή και θεολόγου Τζελαλεντίν Ρουμί, λειτουργούσε 110 πνευματικά κέντρα, ένα από τα οποία βρισκόταν στη Λευκωσία, και από αυτήν προέρχονταν σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες, καλλιγράφοι, μουσικοί και ποιητές της εποχής.

Η ομιλία θα δοθεί στα αγγλικά στην αίθουσα διαλέξεων του Πολιτιστικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.

Συνδιοργανωτής το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρασκευή 11 Ιουλίου

Ερέντιρα

Βασισμένο στη νουβέλα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

Η απίστευτη και θλιβερή ιστορία της αθώας Ερέντιρα και της άσπλαχνης γιαγιάς της

Μετάφραση: Κλαίτη Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία: Λέα Μαλένη

Σκηνικά & κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

Μουσική: Νεκτάριος Ροδοσθένους

Κίνηση: Παναγιώτης Τοφή

Σχεδιασμός φωτισμού: Σταύρος Τάρταρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρέας Λόντου

Παίζουν οι Δημήτρης Αντωνίου, Άννα Γιαγκιώζη, Γιάννης Καραούλης, Μελίνα Κουτσόφτα, Αλέξανδρος Κυριαζής, Μαριλύ Μήλια και Τάριελ Μπερίτζε.

Η δεκατετράχρονη Ερέντιρα, θύμα της σκληρότητας της γιαγιάς της, εξαναγκάζεται να ξεπληρώσει ένα χρέος με το κορμί της. Όταν γνωρίζει τον Οδυσσέα, αναζητούν μαζί την ελευθερία.

Με τεχνικές του αφηγηματικού θεάτρου και ζωντανή μουσική επί σκηνής, ένας θίασος επτά ηθοποιών αφηγείται την ιστορία της Ερέντιρα μέσα από τους γοητευτικούς χαρακτήρες της, τα χρώματα, τις μυρωδιές και τις γεύσεις της Λατινικής Αμερικής, χρησιμοποιώντας παράλληλα ως βάση τις τεχνικές του θεάτρου επινόησης, τον μαγικό ρεαλισμό και την πλούσια αφηγηματικότητα του Μάρκες.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.

Συνδιοργανωτής το Γραφείο Ισότητας και Πολυμορφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κυριακή 13 Ιουλίου

Αγαπητέ μου Ποιητή

Τάκης Σινόπουλος – Γιώργης Παυλόπουλος

Επιστημονική-καλλιτεχνική εκδήλωση με αφορμή την ψηφιακή ανάρτηση, ανοικτής πρόσβασης, της ανέκδοτης αλληλογραφίας δύο από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς.

Στο επιστημονικό μέρος θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι καθηγητές Δημήτρης Αγγελάτος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Κατερίνα Κωστίου (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Το καλλιτεχνικό μέρος, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εκδήλωση, περιλαμβάνει ανάγνωση αποσπασμάτων από το ανέκδοτο υλικό της αλληλογραφίας και παρουσίαση ποιημάτων των δύο ποιητών, μελοποιημένων από τον καταξιωμένο μουσικοσυνθέτη Κώστα Βόμβολο.

Ερμηνεύει η μοναδική Σαβίνα Γιαννάτου, πλαισιωμένη από τα μέλη του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Θα απευθύνουν χαιρετισμό η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου, Καθηγήτρια Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, ο Πρέσβης της Ελλάδας, Α.Ε. Ιωάννης Παπαμελετίου, και η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, Έλενα Διομήδη-Παρπούνα.

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο.

Είσοδος ελεύθερη.

Συνδιοργανωτής η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τρίτη 15 Ιουλίου

Krúe

Νικόλας Τσαγγάρης: ντραμς

Βασίλης Φιλίππου: κρουστά, φωνή

Γιώργος Δημητρίου: electronics

Το ανερχόμενο τρίο Krúe συνδυάζει ηχοχρώματα από παραδοσιακά όργανα, με μια σύγχρονη προσέγγιση η οποία εστιάζει στην τζαζ και την ηλεκτρονική μουσική.

Στη συναυλία θα παρουσιαστούν συνθέσεις από τον πρόσφατο δίσκο τους, ηχογραφημένο στο Άμστερνταμ τον Μάρτιο.

Πέμπτη 17 Ιουλίου

Mon Otage

Παναγιώτης Τοφή

Ιδέα, χορογραφία, ερμηνεία: Παναγιώτης Τοφή

Ζωντανή μουσική σύνθεση: Ανδρέας Οικονομίδης

Κείμενο: Παναγιώτης Τοφή

Μετάφραση στα γαλλικά: Πόπη Κοντολαίμη

Σχεδιασμός κουστουμιού: Ρέα Ολυμπίου

Σχεδιασμός φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Φωτογραφία: Θεοδώρα Ιακώβου

Ιδιαίτερες Ευχαριστίες: Crisanto Alonso Arias Benavides

Το έργο πραγματεύεται την εφηβική αγάπη, την ομοφοβία, την ενηλικίωση, την απώλεια και την αποδοχή. Βασισμένο στη μέθοδο της αυτοβιογραφικής φαντασίας, πραγματεύεται ανεκπλήρωτες υποσχέσεις φροντίδας και αποδοχής μεταξύ ανδρών, σε διαφορετικούς ρόλους και σχέσεις, στο πλαίσιο μιας αλλοιωμένης πραγματικότητας. Το αποτέλεσμα προκύπτει από μια εξελισσόμενη, συν-δημιουργική διαδικασία μεταξύ του χορογράφου/ερμηνευτή και του συνθέτη/μουσικού.

Συνδιοργανωτής το Γραφείο Ισότητας και Πολυμορφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

***

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου (Ιούνιος–Ιούλιος) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy και στο: https://online.anyflip.com/mlhb/jtam/mobile/index.html

Εισιτήρια: κανονικό €10, φοιτητικό/μειωμένο €5. Εισιτήριο διαρκείας για όλες τις παραστάσεις Ιουνίου–Ιουλίου: €50.

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 20:30.

Το εργαστήρι στις 28 Ιουνίου και η ομιλία στις 10 Ιουλίου αρχίζουν στις 17:00.

Για πληροφορίες και κρατήσεις: τηλ. 22894531-2 | Email: culture@ucy.ac.cy | https://www.facebook.com/ucyculturalcentre/