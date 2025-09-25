Έκθεση ζωγραφικής «Διάλογος με την Επιφάνεια 2 » του Κώστα Ιωακείμ στην γκαλερί Γκλόρια

Δημοσιεύθηκε 25.09.2025 11:53

Ο γνωστός ζωγράφος Κώστας Ιωακείμ θα παρουσιάσει Έκθεση με πρόσφατη και παλαιότερη ζωγραφική δουλειά στην Γκαλερί Γκλόρια, στη Λευκωσία.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο κ. Νίκος Τορναρίτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημοκρατικού Συναγερμού, στις 6 Οκτωβρίου 2025, στις 7.30μ.μ. στην Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2025.

Κώστας Ιωακείμ: Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στο Μπέλλαπαις, Κερύνεια, Κύπρος 1936.

Το 1961-63 σπούδασε Τέχνη στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μπαθ, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδίκευση στη Ζωγραφική, Γλυπτική και Οπτική Ενόραση, καθώς επίσης Παιδαγωγικά στην Τέχνη. Του απονεμηθεί το Πτυχίο Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Bristol, Μεγάλης Βρετανίας.

Το 1968 παρουσίασε την Πρώτη Ατομική Έκθεση στο Χίλτον Λευκωσίας. Από την έκθεση αυτή ο Χριστόφορος Σάββα με τον τεχνοκριτικό Τώνη Σπητέρη, επέλεξαν έργα του για την 34η Μπιενάλε της Βενετίας Ιταλία.

Το 1975 απέκτησε το Πτυχίο Ζωγραφικής της σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών του Πολυτεχνείο Αθηνών.

Το 1980 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ζωγραφική, Αισθητική και Ιστορία της Τέχνης στο Byam Shaw, Chelsea College of Art, Λονδίνου.

Το 1970-80 παρουσίασε έργα του στις Γκαλερί Europa, στο Βερολίνο και Μόναχο, στις Γκαλερί Λάμπερτ στο Los Angeles, και αλλού στο Λονδίνο, Παρίσι, Αμβούργο, Μοντεκατίνι και Αθήνα. Η συμμετοχή του στα χρόνια 2009 και 2015 στην Μπιενάλε της Φλωρεντίας Ιταλίας ήταν σημαντική.

Από το 2003-2009, ο Ιωακείμ τιμήθηκε ετησίως με το Προεδρικό Βραβείο για την Συνεισφορά του στο Πολιτιστικό Σκηνικό της Ζωγραφικής στην Κύπρο.

Σχόλιο του Καλλιτέχνη

Η εργασία μου έχει εξελιχθεί ύστερα από μακροχρόνια επαφή δεκάδων ετών με την Τέχνη και ιδιαίτερα την αισθητική της Ζωγραφικής, την πολιτιστική κληρονομιά και την Ιστορία της Κύπρου.

Τα νέα έργα σε αυτήν την έκθεση, είναι το αποτέλεσμα μίας συστηματικής και επίμονης δημιουργίας. Σχόλια της Δρ. Ελένης Νικήτα: ‘Ο Κώστας Ιωακείμ θεωρείται σημαντικός ζωγράφος και πρωταγωνιστής της αφηρημένης τέχνης της Κύπρου και της απίστευτης ηρεμίας του Μπέλλαπαις. Τα πιό πρόσφατα έργα πήραν μορφή και σύνθεση με το ίδιο σκεπτικό που αποκτήθηκε ύστερα από χρόνια επαφής με την έμπνευση και την ζωγραφική. Η ζωγραφική δημιουργείται με συνεχή συγκέντρωση μίας αλληλουχίας ειρμού της έμπνευσης.΄’

Οι καινούργιοι πίνακες έχουν την παλαιότερη έννοια και διατηρούν την αρχική τους διακριτικότητα που έκανε τους τεχνοκρίτες να αναφέρουν την ‘μοναδικότητα στον κόσμο’.. όπως έγραψε ο Τώνης Σπητέρης, Τεχνοκρίτης, Παρίσι.

Αυτά τα έργα ζωγραφικής ‘εκπέμπουν μία γοητεία που αγγίζει στοιχεία ποίησης’ όπως έγραψε ο Χρύσανθος Χρίστου, Τεχνοκρίτης και Ιστορικός στην Βόννη και Θεσσαλονίκη.

Επί πλέον παρουσιάζονται, πίνακες με θέματα συμβολικά, έργα ανάμνησης του Ονείρου του Μπέλλαπαις με μεταφυσικές ενοράσεις. 'Σαν νέος που γεννήθηκε και μεγάλωσε με το παππού ιερέα του Αββαείου, το Μπέλλαπαις χάραξε τα σημάδια της ψυχής του στην ζωή και την ευαίσθητη ύπαρξη τον Καλλιτέχνη.’ Το αποτέλεσμα είναι επίλεκτη, μελετημένη, συστηματική και αφαιρετική εργασία που προσδίδει ποιότητα και ευαισθησία που αγγίζει την Ψυχή. Διάλογος με την Επιφάνεια του κανβά.

Κώστας Ιωακείμ, Μπέλλαπαις Στούντιο, Οκτώβριος 2025

Μπιενάλε και Διεθνείς Εκθέσεις

Αντιπροσώπευσε την Κύπρο στις ακόλουθες:

· 1968 34η Διεθνής Μπιενάλε Βενετίας

· 1969 Σύγχρονη Ζωγραφική Μοντεκατίνi Ιταλία

· 1969 10η Διεθνής Μπιενάλε στο Σάο Πάολο

· 1970 Ινστιτούτο Κοινοπολιτείας, Λονδίνο

· 1971 1η Διεθνής Τριενάλε του Νέο Δελχί Ινδία

· 1971 Μπιενάλε Νεών Καλλιτεχνών, Παρίσι

· 1971 Διαγωνισμός ‘Jouer sur deux Tableaux’ Παρίσι

· 1974 Έκθεση Σύγχρονης Ζωγραφικής Αμβούργο

· 1978 Έκθεση Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης Θεσσαλονίκη

· 1997 Παρουσίασε στην έκθεση ‘Επαναστάσεις’ στο Κέντρο Τεχνών Λευκωσία, το Περιβαλλοντικό Έργο που εξετέθη στο Παρίσι, και διασώθηκε από το Στούντιο Μπέλλαπαις από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

· 2008 Galleria Mentana, Φλωρεντία, Ιταλία

· 2008 ‘Artefirenze’ Φλωρεντία, Ιταλία

· 2009 Μπιενάλε Φλωρεντίας Ιταλία

· 2009 ‘Σύγχρονα Ρεύματα 1960-80’ Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη Λεμεσός

· 2010 ‘Art & Integration’ Andreotti Museum Pescia, Italy

Παρουσίασε έργα του σε Aτομικές Eκθέσεις :

· 1968 Γκαλερί Χίλτον Λευκωσία

· 1970 Λύκειο Ελληνίδων Αμμόχωστος

· 1972 Μπέλλαπαις Στούντιο & Γκαλερί Μπέλλαπαις

· 1974 Γκαλερί Europa Δυτικό Βερολίνο

· 1975 Γκαλερί Europa Am Dom Μόναχο

· 1976 Στούντιο Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, Αθήνα

· 1977 Στούντιο Ακρόπολις, Λευκωσία

· 1978 Γκαλερί Ζυγός Λευκωσία

· 1980 Fulham Studio London

· 1981 Γκαλερί Ζυγός Λευκωσία

· 1983 Γκλόρια Γκαλερί Λευκωσία

· 1986 Γκαλερί Μπέλλαπαις Στούντιο Δασούπολις Λευκωσία

· 1988 Γκαλερί Αποκάλυψη Λευκωσία

· 1990 Γκαλερί Peter’s Λεμεσός

· 1999 Γκαλερί Χίλτον Λευκωσία

· 2002 Μπέλλαπαις Στούντιο Δασούπολις Λευκωσία

· 2003 Γκαλερί Λάρνακα

· 2005 Γκαλερί Λάρνακα

· 2007 Γκαλερί Αλφα, Λευκωσία

· 2009 Opus 39 Gallery, Λευκωσία

· 2010 Opus 39 Gallery, Λευκωσία

Συμμετείχε σε πλείστες ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και εξωτερικό.

Έχει τιμηθεί με τις ακόλουθες διακρίσεις-

· 1969 Βραβείο Μοντεκατίνι Ιταλίας

· 1971 Βραβείο Περιβαλλοντικού έργου Παρίσι

· 1977 Βραβείο Ιδρύματος Φορτ, Αθήνα

· 1979 Βραβείο Βρετανικού Συμβουλίου, για Μεταπτυχιακές σπουδές

· Από 2003 -2009 Τιμητικό Προεδρικό Βραβείο – Ετησίως Συνεισφοράς, στο Πολιτιστικό Σκηνικό της Ζωγραφικής.

