Δημοσιεύθηκε 25.09.2025 12:18
Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Η ταινία είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Η ταινία θα προβληθεί από τις  26 Σεπτεμβρίου για 2 εβδομάδες καθημρινά εκτός τις Δευτέρες καθημερινά στις 8.30μμ, στο κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ στη Λευκωσία. 

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Η προηγούμενη ταινία του Νορβηγού βραβευμένου σκηνοθέτη, The Worst Person in The World, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών του 2021, ενώ προτάθηκε για δύο Βραβεία Όσκαρ, καθώς και για BAFTA Α' Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 130’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Joachim Trier

ΣΕΝΑΡΙΟ: Joachim Trier, Eskil Vogt

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Εισητίρια 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

«Ένα αυτοαναφορικό, συναισθηματικά πολυεπίπεδο φιλμ που εξερευνά τις οικογενειακές εντάσεις και τη νοσταλγία του κινηματογράφου.» – The Guardian

«Ένα ευαίσθητο δράμα που εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις και τη δύναμη της τέχνης. Οι ερμηνείες των Reinsve και Skarsgård προσδίδουν ιδιαίτερη τρυφερότητα στην αφήγηση.» – Screen Daily

«Το μπεργκμανικό οικογενειακό δράμα του Joachim Trier είναι μια αδελφική ερμηνεία με την υπέροχη Renate Reinsve (αλλά ο Stellan Skarsgård κλέβει την παράσταση)» – Deadline

«Το σοφό και εκστατικά συγκινητικό οικογενειακό πορτρέτο του Joachim Trier αναζητά οικειότητα μέσω της κινηματογράφησης… Ένα πραγματικά συγκλονιστικό, κινηματογραφικό έργο» – IndieWire«Οι Renate Reinsve, Stellan Skarsgård και Elle Fanning φωτίζουν την διαπεραστικά στοχαστική ταινία του Joachim Trier για την οικογένεια και τη μνήμη» – The Hollywood Reporter

«Η κατανόηση του Trier για τις σύνθετες οικογενειακές σχέσεις και η ικανότητά του να τις απεικονίζει με ειλικρίνεια καθιστούν αυτή την ταινία μια ακόμη νίκη για αυτόν» – Collider

«Ο σκηνοθέτης του "The Worst Person in the World" επιστρέφει με έναν ακόμη θρίαμβο με το "Sentimental Value"(...), μια ταινία που σε διαλύει συναισθηματικά σιγά – σιγά» – The Daily Beast

«Η καλύτερη ταινία της χρονιάς» - Vogue

«Αυτό θα έπρεπε να φιλοδοξεί να είναι όλο το σινεμά» - First Showing

«Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ στο απόγειο της δόξας του» - Next Best Picture--------------

 

