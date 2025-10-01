Παράθυρο logo
#δεχωράφιπάρτυ | Ο Σπύρος Γραμμένος σήμερα στο Μπρίκι
Δημοσιεύθηκε 01.10.2025 08:31
Το Μπρίκι Καφενείο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και ταυτόχρονα γιορτάζει τον 1 χρόνο της νέας του εποχής.

Από το πρώτο τραπεζάκι, τις πρώτες παρέες και τα βράδια με κιθάρα, το Μπρίκι παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για την πόλη. Στα 30 χρόνια του, συνεχίζει να γράφει ιστορία – και αυτή τη φορά το κάνει με ένα φεστιβάλ στο χωράφι, που θα μείνει αξέχαστο. Για να τιμήσει αυτό το μοναδικό ορόσημο, διοργανώνει μια μεγάλη μουσική γιορτή σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στο χωράφι απέναντι από το Μπρίκι.

Εδώ και τρεις δεκαετίες, το Μπρίκι δεν είναι απλώς ένα καφενείο. Είναι σημείο συνάντησης, χώρος δημιουργίας, στέκι φοιτητών, καλλιτεχνών, μουσικών και ανθρώπων που αγαπούν την καλή παρέα. Από το 1995 μέχρι σήμερα, έχει φιλοξενήσει αμέτρητες στιγμές, ιστορίες και γιορτές. Και τώρα, ήρθε η στιγμή να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη διαδρομή.

Ένα ορόσημο για την πόλη: «30 χρόνια ιστορίας, ένας χρόνος νέας εποχής»

«Το Μπρίκι κουβαλάει στις πλάτες του 30 χρόνια ιστορίας. Παράλληλα, όμως, ζει τον πρώτο χρόνο μιας νέας εποχής, γεμάτης ενέργεια, ιδέες και νέες προκλήσεις. Θέλουμε να το γιορτάσουμε με τον κόσμο που μας στήριξε και μας μεγάλωσε όλα αυτά τα χρόνια», αναφέρουν οι άνθρωποι του Μπρικιού.

«Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε αυτή τη διαδρομή από μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με μουσική και παρέα. Και το γεγονός ότι στο πλευρό μας θα είναι ο Σπύρος Γραμμένος, δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη βραδιά», τονίζουν οι διοργανωτές.

Η μουσική στο επίκεντρο

Από τις 17:00, η σκηνή γεμίζει με μουσική και ενέργεια:

Ο μεγάλος Σπύρος Γραμμένος, σε μια εμφάνιση που θα αποτελέσει το highlight της βραδιάς.

Ο Σαής, με ένα ξεχωριστό live set που θα προσθέσει τη δική του πινελιά.

Οι DJ 2LOUD & DJ FUZZ, που θα ανοίξουν και θα κλείσουν το πάρτι με ασταμάτητο groove.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 17:00

Τοποθεσία: Χωράφι απέναντι από το Μπρίκι Καφενείο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ. Μπύρα μόνο 3€

